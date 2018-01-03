Члены комиссии не смогли установить факт нарушения спортсменами антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Таким образом, Иванова сможет участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIL. Демченко, который после завершения карьеры стал главным тренером сборной, сможет присутствовать на турнирах в качестве официального лица.
МОК 22 декабря лишил Иванову и Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Спортсмены намерены обжаловать это решение в в Спортивном арбитражном суде.
В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.
что лишний раз доказывает, что все эти нападки на российских спортсменов фальшивая ложь пиндосовской мрази« ответить
Медали людям вернут ..это радует..а то выродки обокрали всех в сочи..россия полное ничтожество« ответить
Не плачь , девчонка.))))« ответить
Здесь только ты полное ничтожество« ответить
никакое подтявкивание подпиндосника не скроет правду от людей« ответить
России надо делать как в Америке - если вещество является допингом, то просто выписывать справку и вперед. Если что, можно и "случайно" испортить пробы.« ответить