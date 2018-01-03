Комиссия международной федерации санного спорта (FIL) отказалась наказывать россиян Альберта Демченко и Татьяну Иванову, которые были дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте FIL.

Члены комиссии не смогли установить факт нарушения спортсменами антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Таким образом, Иванова сможет участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIL. Демченко, который после завершения карьеры стал главным тренером сборной, сможет присутствовать на турнирах в качестве официального лица.

МОК 22 декабря лишил Иванову и Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Спортсмены намерены обжаловать это решение в в Спортивном арбитражном суде.

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.