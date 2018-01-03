Международная федерация отказалась наказывать российских спортсменов вслед за МОК(6)

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Виталий Вавилкин
15:25 03.01.2018
Спорт

Комиссия международной федерации санного спорта (FIL) отказалась наказывать россиян Альберта Демченко и Татьяну Иванову, которые были дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте FIL.

Члены комиссии не смогли установить факт нарушения спортсменами антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Таким образом, Иванова сможет участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIL. Демченко, который после завершения карьеры стал главным тренером сборной, сможет присутствовать на турнирах в качестве официального лица.

 

МОК 22 декабря лишил Иванову и Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Спортсмены намерены обжаловать это решение в в Спортивном арбитражном суде.

 

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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ин-на 15:33 03:01:2018

что лишний раз доказывает, что все эти нападки на российских спортсменов фальшивая ложь пиндосовской мрази

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ваня 15:36 03:01:2018

Медали людям вернут ..это радует..а то выродки обокрали всех в сочи..россия полное ничтожество

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Вах, вах 15:44 03:01:2018

Не плачь , девчонка.))))

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Васе 15:55 03:01:2018

Здесь только ты полное ничтожество

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ин-на 16:30 03:01:2018

никакое подтявкивание подпиндосника не скроет правду от людей

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J 17:30 03:01:2018

России надо делать как в Америке - если вещество является допингом, то просто выписывать справку и вперед. Если что, можно и "случайно" испортить пробы.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)