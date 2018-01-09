Microsoft выпустила обновление Windows и убила компьютеры(1)

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Виталий Вавилкин
17:10 09.01.2018
Техно

Корпорация Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для Windows, которое закрывает уязвимости Meltdown и Spectre. Патч стал причиной полного отключения компьютеров с процессорами AMD. Об этом во вторник, 9 января, сообщает The Verge.

«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают включаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — сказал представитель компании.

 

Корпорация уже работает над решением проблемы. В ее появлении она обвиняет AMD. В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.

 

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. В то же время Spectre с помощью бреши в изоляции программ дает хакеру возможность получить информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64 и AMD. Обе они были обнаружены еще в середине 2017 года, однако патчи для их исправления начали выпускать лишь в начале 2018-го.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Nek-to 17:55 09:01:2018

В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.
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A kuda imenno prixodit' i kakuju bitu prinost' oni ne ukazali?

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Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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