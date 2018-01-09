«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают включаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — сказал представитель компании.
Корпорация уже работает над решением проблемы. В ее появлении она обвиняет AMD. В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.
Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. В то же время Spectre с помощью бреши в изоляции программ дает хакеру возможность получить информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64 и AMD. Обе они были обнаружены еще в середине 2017 года, однако патчи для их исправления начали выпускать лишь в начале 2018-го.
В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.« ответить
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A kuda imenno prixodit' i kakuju bitu prinost' oni ne ukazali?