Корпорация Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для Windows, которое закрывает уязвимости Meltdown и Spectre. Патч стал причиной полного отключения компьютеров с процессорами AMD. Об этом во вторник, 9 января, сообщает The Verge.

«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают включаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — сказал представитель компании.

Корпорация уже работает над решением проблемы. В ее появлении она обвиняет AMD. В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. В то же время Spectre с помощью бреши в изоляции программ дает хакеру возможность получить информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64 и AMD. Обе они были обнаружены еще в середине 2017 года, однако патчи для их исправления начали выпускать лишь в начале 2018-го.