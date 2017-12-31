МИД Германии: Европа изо всех сил старается помирить Россию и США(15)

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Виталий Вавилкин
14:27 31.12.2017
В мире / Политика

Раздором между Россией и США могут воспользоваться другие страны, предостерёг в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, именно поэтому европейцы и прилагают «столько сил», чтобы вновь сблизить американцев и русских.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По мнению главы МИД ФРГ, только Москве и Вашингтону по силам остановить распространение атомного оружия в мире.

 

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше, — заявил Габриэль в интервью немецкой газете. — В конце концов, только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия».

 

Если отношения между Москвой и Вашингтоном «останутся такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются», выразил уверенность министр иностранных дел Германии. По этой самой причине европейцы и прилагают «столько сил», чтобы «вновь сблизить американцев и русских», подчеркнул Габриэль.

 

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также призвал мировое сообщество ни в коем случае не мириться с попытками Северной Кореи стать ядерной державой. «Ситуация станет чертовски опасной, если остальной мир будет просто наблюдать за тем, как Северная Корея обзаводится атомным оружием, — предупредил Зигмар Габриэль. — Тогда примеру Пхеньяна последуют другие». Впрочем, военное решение будет стоить «огромного количества человеческих жизней», признал министр.

 

RT / Фото
Комментарии (15)
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10 дюймов 14:38 31:12:2017

МЫ хотим помирить США и Россию, сказала Германия и ввела дополнительные санкции против России===миротворцы хреновы.

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Факт 14:55 31:12:2017

Одно другому не мешает, санкции за оккупацию Россией Крыма и за войну на Донбассе не имеют отношения к Сев. Корее, ну если только Россия не заинтересована в том, чтобы у Кима была атомная бомба.

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Latviešu patriots 14:38 31:12:2017

Помирить не получится.
Слишком много мнят о себе те, кто находится за океаном.
Пора выписать пару феерически-волшебных пенделей.

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И 14:52 31:12:2017

Чем выписать, дурачок?:)

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Ьми)ен 19:18 31:12:2017

Не мирить надо,а отказаться,от фальшивой дружбы со Штатами.

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Ваня 14:58 31:12:2017

Пока есть Россия мира в мире не будет...я в этом уверен...

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смерш 18:05 31:12:2017

Пока есть Россия, из твоей прямой кишки не вылезет хер из пиндостана. Это твой вечный кайф! Наслаждайся!

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Ваня 15:00 31:12:2017

Чем больше врагов у России тем лучше...Россия враг всех стран и народов..она враг Латвии

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Latviešu patriots 15:18 31:12:2017

Piekrītu Vaņam.

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смерш 18:07 31:12:2017

России глубоко насрать на количество врагов. Главное количество друзей (армия и флот) не изменны. И пох на вас ущербные.

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Ваня 14:58 31:12:2017 Пока есть Россия мира в мире не будет. 15:15 31:12:2017

Мира не будет, пока есть такие твари, как ты.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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