Раздором между Россией и США могут воспользоваться другие страны, предостерёг в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, именно поэтому европейцы и прилагают «столько сил», чтобы вновь сблизить американцев и русских.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По мнению главы МИД ФРГ, только Москве и Вашингтону по силам остановить распространение атомного оружия в мире.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше, — заявил Габриэль в интервью немецкой газете. — В конце концов, только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия».

Если отношения между Москвой и Вашингтоном «останутся такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются», выразил уверенность министр иностранных дел Германии. По этой самой причине европейцы и прилагают «столько сил», чтобы «вновь сблизить американцев и русских», подчеркнул Габриэль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также призвал мировое сообщество ни в коем случае не мириться с попытками Северной Кореи стать ядерной державой. «Ситуация станет чертовски опасной, если остальной мир будет просто наблюдать за тем, как Северная Корея обзаводится атомным оружием, — предупредил Зигмар Габриэль. — Тогда примеру Пхеньяна последуют другие». Впрочем, военное решение будет стоить «огромного количества человеческих жизней», признал министр.