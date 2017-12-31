По его словам, именно поэтому европейцы и прилагают «столько сил», чтобы вновь сблизить американцев и русских.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По мнению главы МИД ФРГ, только Москве и Вашингтону по силам остановить распространение атомного оружия в мире.
«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше, — заявил Габриэль в интервью немецкой газете. — В конце концов, только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия».
Если отношения между Москвой и Вашингтоном «останутся такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются», выразил уверенность министр иностранных дел Германии. По этой самой причине европейцы и прилагают «столько сил», чтобы «вновь сблизить американцев и русских», подчеркнул Габриэль.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства также призвал мировое сообщество ни в коем случае не мириться с попытками Северной Кореи стать ядерной державой. «Ситуация станет чертовски опасной, если остальной мир будет просто наблюдать за тем, как Северная Корея обзаводится атомным оружием, — предупредил Зигмар Габриэль. — Тогда примеру Пхеньяна последуют другие». Впрочем, военное решение будет стоить «огромного количества человеческих жизней», признал министр.
МЫ хотим помирить США и Россию, сказала Германия и ввела дополнительные санкции против России===миротворцы хреновы.« ответить
Одно другому не мешает, санкции за оккупацию Россией Крыма и за войну на Донбассе не имеют отношения к Сев. Корее, ну если только Россия не заинтересована в том, чтобы у Кима была атомная бомба.« ответить
Помирить не получится.« ответить
Слишком много мнят о себе те, кто находится за океаном.
Пора выписать пару феерически-волшебных пенделей.
Чем выписать, дурачок?:)« ответить
Не мирить надо,а отказаться,от фальшивой дружбы со Штатами.« ответить
Пока есть Россия мира в мире не будет...я в этом уверен...« ответить
Пока есть Россия, из твоей прямой кишки не вылезет хер из пиндостана. Это твой вечный кайф! Наслаждайся!« ответить
Чем больше врагов у России тем лучше...Россия враг всех стран и народов..она враг Латвии« ответить
Piekrītu Vaņam.« ответить
России глубоко насрать на количество врагов. Главное количество друзей (армия и флот) не изменны. И пох на вас ущербные.« ответить
Мира не будет, пока есть такие твари, как ты.« ответить