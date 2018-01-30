МИД Латвии вручил Украине ноту

Министерство иностранных дел (МИД) вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка офшоров. Об этом сообщил агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр отметил, что уже до этого велась работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Минфина. Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии на Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Как пояснил глава МИД, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.

Ранее в МИД уже заявили, что включение Украиной Латвии в список оффшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.