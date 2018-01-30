МИД Латвии вручил Украине ноту

Лента новостей
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту
Eще в разделе
В январе рейтинг вырос только у одной партии KNAB выплатил премии на 105 тысяч евро. Отлично поработали! А? Юрканс: огласите имена чиновников-воров! Сделайте народу Латвии подарок Райвис Дзинтарс о моральном облике своих соратников: никто из нас не святой Политик: в Латвии голосуют за сволочей, лишь бы за своих
Тимур Пушкарев
14:07 30.01.2018
Политика / Политика

Министерство иностранных дел (МИД) вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка офшоров. Об этом сообщил агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр отметил, что уже до этого велась работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Минфина. Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии на Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

 

Как пояснил глава МИД, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.

 

Ранее в МИД уже заявили, что включение Украиной Латвии в список оффшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.

LETA / Фото LETA
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV