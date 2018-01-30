МИД Латвии вручил Украине ноту

Министр отметил, что уже до этого велась работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Минфина. Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии на Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.
Как пояснил глава МИД, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.
Ранее в МИД уже заявили, что включение Украиной Латвии в список оффшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.