Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович. Таким образом дипломат прокомментировал опасения представителей политических кругов Латвии о вероятном вмешательстве России в ход выборов в Сейм Латвии.
«Надеемся, что никаких вмешательств не произойдет. Хотя, конечно, за последние несколько лет наблюдались достаточно серьезные опасения кибератак или давления в СМИ. Такие симптомы мы пытаемся отслеживать и предотвращать. Надеемся, что выборы в Латвии не повлияют на характер наших дипломатических отношений с нашими соседями», — отметил Пилдегович.
Как ранее сообщалось, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила об имеющихся рисках извне, которые могут повлиять на ход выборов в Сейм. В частности, она указала на возможное влияние со стороны России.
Спецслужбы Латвии неоднократно заявляли, что постараются не допустить вмешательства извне в избирательный процесс на выборах.
В свою очередь, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
Ринка личным задом будет защищать эти выборы от "вмешательства"?! :)« ответить
А как же потом обязательное утверждение кандидатов в министры в посольстве сша?!
Или это у нас не считается вмешательством?! :)
Да и не надо никакого вмешательства...« ответить
"ВСЕ будем ГОЛОСОВАТЬ
"ЗА РУССКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ" ... !!!
.. и Я тоже за них..
Хватит..!
Уже наелись..
Да и не надо никакого вмешательства...« ответить
"ВСЕ будем ГОЛОСОВАТЬ
"ЗА РУССКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ" ... !!!
.. и Я тоже за них..
Хватит..!
Уже наелись..
Да и надо как то спасать уже Латышей...!
А то совсем вымрут..
.. и не будет носителей настоящего, спокойного Прибалтийского менталитета.
Который нам очень нравится.
Paldies Dievam, ka mūsu specdienesti spēj pretoties Krievijas intrigām!« ответить
Американцы не смогли. А Латвия сможет!!!! )))))))))))) (а может у них такая уверенность, что знают, что и нах никому не нужны?)« ответить
ничего не надо отслеживать и защищать, нужно только перед выборами громко заорать - Россия вот вот нападёт и уже подтянула войска к границам, и всё, весь старый сейм в полном составе останется у власти.проголосуют за них ровно 75 % населения.« ответить
очередная местечковая шизофрения и мания величия« ответить
и откуда такое самомнение? Кого в России может интересовать Сейм Латвии?« ответить
labusi nikomu ne nuzhni« ответить
Utainie okupanti Latvijā nav vajadzīgi!« ответить
Чухонец! Помни! Ты живёшь на территории Российской Империи!« ответить
Pamuļķi ,tava srusskaja pimperija sen jau kā nosprāgusi ! Mēs dzīvojam Latvijā ,ja nepatīk pošol nahuj v radnoi kolhoz !!!« ответить