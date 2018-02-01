МИД начеку: вмешательства России в выборы Сейма не будет!(16)

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
Марис Краутманис: Латвия опять гадит на голову России и на свои интересы Политолог: министрам от Нацобъединения не хватает яркости и контрастности В Латвии фигурантов «списка Путина» преследовать не будут Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным
Виталий Вавилкин
10:04 01.02.2018
Политика / Правительство

МИД Латвии тщательно следит за любыми попытками влияния на политику государства извне.

Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович. Таким образом дипломат прокомментировал опасения представителей политических кругов Латвии о вероятном вмешательстве России в ход выборов в Сейм Латвии.

 

«Надеемся, что никаких вмешательств не произойдет. Хотя, конечно, за последние несколько лет наблюдались достаточно серьезные опасения кибератак или давления в СМИ. Такие симптомы мы пытаемся отслеживать и предотвращать. Надеемся, что выборы в Латвии не повлияют на характер наших дипломатических отношений с нашими соседями», — отметил Пилдегович.

 

Как ранее сообщалось, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила об имеющихся рисках извне, которые могут повлиять на ход выборов в Сейм. В частности, она указала на возможное влияние со стороны России.

 

Спецслужбы Латвии неоднократно заявляли, что постараются не допустить вмешательства извне в избирательный процесс на выборах.

 

В свою очередь, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах.

 

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ты суслика видишь? 10:13 01:02:2018

Ринка личным задом будет защищать эти выборы от "вмешательства"?! :)
А как же потом обязательное утверждение кандидатов в министры в посольстве сша?!
Или это у нас не считается вмешательством?! :)

« ответить
Profile_default
СОВЕТНИК БОГА 10:55 01:02:2018

Да и не надо никакого вмешательства...

"ВСЕ будем ГОЛОСОВАТЬ
"ЗА РУССКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ" ... !!!
.. и Я тоже за них..

Хватит..!
Уже наелись..

« ответить
Profile_default
СОВЕТНИК БОГА 11:08 01:02:2018

Да и не надо никакого вмешательства...

"ВСЕ будем ГОЛОСОВАТЬ
"ЗА РУССКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ" ... !!!
.. и Я тоже за них..

Хватит..!
Уже наелись..

Да и надо как то спасать уже Латышей...!
А то совсем вымрут..
.. и не будет носителей настоящего, спокойного Прибалтийского менталитета.
Который нам очень нравится.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:16 01:02:2018

Paldies Dievam, ka mūsu specdienesti spēj pretoties Krievijas intrigām!

« ответить
Profile_default
Вау! Горжусь нашими спецслужбами ! 11:04 01:02:2018

Американцы не смогли. А Латвия сможет!!!! )))))))))))) (а может у них такая уверенность, что знают, что и нах никому не нужны?)

« ответить
Profile_default
амно вопрос 11:43 01:02:2018

ничего не надо отслеживать и защищать, нужно только перед выборами громко заорать - Россия вот вот нападёт и уже подтянула войска к границам, и всё, весь старый сейм в полном составе останется у власти.проголосуют за них ровно 75 % населения.

« ответить
Profile_default
сергей иванов 10:18 01:02:2018

очередная местечковая шизофрения и мания величия

« ответить
Profile_default
Да уж, 10:20 01:02:2018

и откуда такое самомнение? Кого в России может интересовать Сейм Латвии?

« ответить
Profile_default
narod 10:22 01:02:2018

labusi nikomu ne nuzhni

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:29 01:02:2018

Utainie okupanti Latvijā nav vajadzīgi!

« ответить
Profile_default
Владимир 11:01 01:02:2018

Чухонец! Помни! Ты живёшь на территории Российской Империи!

« ответить
Profile_default
Smile 11:54 01:02:2018

Pamuļķi ,tava srusskaja pimperija sen jau kā nosprāgusi ! Mēs dzīvojam Latvijā ,ja nepatīk pošol nahuj v radnoi kolhoz !!!

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV