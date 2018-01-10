МИД разрешил голосовать за президента России в Латвии(9)

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LETA
Герман Бергер
21:23 10.01.2018
Политика / Политики

Отвечая на просьбу посольства России в Латвии согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ еще в 12 городах Латвии, помимо избирательных участков в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, Министерство иностранных дел (МИД) одобрило открытие участков только в пяти дипломатических помещениях.

МИД разрешил организовать участки для голосования на выборах президента России 18 марта этого года в помещениях посольства в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе.

 

Россия также просила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.

 

Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu хуууесос 21:27 10:01:2018

у гомооосеков разрешения не спрашивали!

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Ай да 22:06 10:01:2018

ринька-ПЕДЕРАСТ!!!Неужели от ХОЗЯЕВ пи 3 дю лей ПОЛУЧИЛ???

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ДЕД ТАБАКОВ 22:13 10:01:2018

Пару палок он получил вдохновенных,возили падаль во все дупла,живого места не оставили!!!!Он щас под парами оргазма всё что угодно разрешит ,даже гимн России споёт ,если кто бонусом ему на флюс закинет!!!

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ДЕД ТАБАКОВ 22:10 10:01:2018

Этот епальник перед сном как тазик блевотни залпом!!!!Попробывал бы не разрешить,без ануса остался бы!!!!

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Latviešu patriots 22:20 10:01:2018

Lai vates balso savās telpās. Latvijai nav krievijai jāpalīdz prezervatīva, ptfu prezidenta vēlēšanās.

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ыыы 22:37 10:01:2018

Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге

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Latviešu patriots 23:24 10:01:2018

Nu un kas, pasaulē ir visādi dīvaiņi.. Man tas ir dziļi vienalga..

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ПРИШЕЛЕЦ 22:21 10:01:2018

ГОМОДРИЛЫ ДУМАЛИ ЧТО РОССИЯ БУДЕТ ЕЩЁ ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ .... СОВСЕМ ГОЛОВОЙ ЕБАНУЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ..... ЗАБУДЬТЕ ВАШЕГО ДЯДЮ СЭМА , ОН ПОСЛАЛ ВАС ОЧЕНЬ ДАЛЕКО .... ИДИТЕ КАК ВЫ ЛЕСОМ .....

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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