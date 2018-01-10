МИД разрешил организовать участки для голосования на выборах президента России 18 марта этого года в помещениях посольства в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе.
Россия также просила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.
Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.
у гомооосеков разрешения не спрашивали!« ответить
ринька-ПЕДЕРАСТ!!!Неужели от ХОЗЯЕВ пи 3 дю лей ПОЛУЧИЛ???« ответить
Пару палок он получил вдохновенных,возили падаль во все дупла,живого места не оставили!!!!Он щас под парами оргазма всё что угодно разрешит ,даже гимн России споёт ,если кто бонусом ему на флюс закинет!!!« ответить
Этот епальник перед сном как тазик блевотни залпом!!!!Попробывал бы не разрешить,без ануса остался бы!!!!« ответить
Lai vates balso savās telpās. Latvijai nav krievijai jāpalīdz prezervatīva, ptfu prezidenta vēlēšanās.« ответить
Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге« ответить
Nu un kas, pasaulē ir visādi dīvaiņi.. Man tas ir dziļi vienalga..« ответить
ГОМОДРИЛЫ ДУМАЛИ ЧТО РОССИЯ БУДЕТ ЕЩЁ ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ .... СОВСЕМ ГОЛОВОЙ ЕБАНУЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ..... ЗАБУДЬТЕ ВАШЕГО ДЯДЮ СЭМА , ОН ПОСЛАЛ ВАС ОЧЕНЬ ДАЛЕКО .... ИДИТЕ КАК ВЫ ЛЕСОМ .....« ответить