«В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается», – сообщается на сайте МИД России.
Заявление сделано в ответ на статью BuzzFeed, в которой портал опубликовал конфиденциальные сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в США. МИД отмечает, что это не могло произойти без ведома американских властей.
«Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», – пишет МИД.
Таким образом, ведомство делает вывод, что подобное посягательство на неприкосновенность счетов российского посольства – это «дело рук официального Вашингтона».
Более того, уверены в МИДе, приведенные данные «сознательно сфальсифицированы» и «злонамеренно интерпретированы» для того, чтобы вписать их «в логику кампании в США по обвинению России» во вмешательстве. В этом случае, считают в МИДе, речь идет уже о преступлении – нарушении тайны банковской информации.
«Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе отметили, что речь идет об обычных переводах зарплаты, которым «пытаются придать конспирологический характер».
«Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – заявили в ведомстве, призвав США прекратить эту практику.
Накануне BuzzFeed опубликовал статью, в которой заявил, что власти США изучают «подозрительные денежные переводы» российского посольства в Вашингтоне.
Krievijas Ārlietu ministrija kā vienmēr melo. Citādi jau nemāk. To zin visa pasaule.« ответить
вот как ТЫ понимаешь, что написано в статье? ----статья-то на русском!!!----или ТЫ бывший агент КГБ, а ныне шпион???« ответить
Redzi, mēs Latvieši, atšķirībā no grūtgalvīšiem krieviem, pārvaldām vairākas valodas. Tas vien norāda par Latviešu intelektuālo parākumu pār jums. Mēs esam dominējošā Latvijas pamatnācija, savas Latvijas saimnieki.« ответить
Начало пропущу, концовка такова - Папа, а у меня самая большая пися в классе, тоже, потому что я латыш? Нет,сынок, потому что тебе 17 лет, а учишься ты в 6-ом классе.« ответить
Дурачок, даже не смог толком анекдот под свою дурь подогнать. :))« ответить
Patriot хренов,ты сам то понял ko tu seit melo?ты лучше посмотри что наши правители намололи за 27 лет,в какую жопу нашу страну завели,разберись у себя,потом будешь великие державы обсуждать« ответить
Патриоту,ту ту.Latviesi saimnieki-Это такой короткий и уже не смешной анекдот« ответить
Не общайтесь с этим дебилом -патриотом! Залез на русский сайт и чирикает на непонятном языке. Пусть изучает великий и могучий.« ответить
Человек на хлебушек зарабатывает. Зарабатывает, как может -языком.)))« ответить
Не может быть великим язык, в котором половина слов, иностранные, другое дело, что он от этого получился у Пушкина удобным для пользования, ведь до него "русские" говорили и писали вроде на каком-то церковном, который сейчас никто особо и не знает, ну разве попы может быть. Сажень, локоть, ладонь, шаг, так бы и меряли до сих пор.« ответить
Чья бы мычала! Сами снабжали деньгами и оружием ИРА, РАФ и прочие подрывные организации. Русским стоило бы задуматся наконец о том, что для них важнее- нормальная жизнь или мифические бредни об имперском величии.« ответить
ИвАн,твою любовь к нацистско-гомосятской жизни никто из нормальных людей не разделяет« ответить
Больная тема?« ответить
ВОТ ЖЕ ТВАРИ ПИНДОСЫ!!!« ответить
Krievija ir melu lielvalsts, un to zin visa pasaule. Nīkuļi.« ответить