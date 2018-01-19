Министерство иностранных дел обвинило посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в России.

«В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается», – сообщается на сайте МИД России.

Заявление сделано в ответ на статью BuzzFeed, в которой портал опубликовал конфиденциальные сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в США. МИД отмечает, что это не могло произойти без ведома американских властей.

«Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», – пишет МИД.

Таким образом, ведомство делает вывод, что подобное посягательство на неприкосновенность счетов российского посольства – это «дело рук официального Вашингтона».

Более того, уверены в МИДе, приведенные данные «сознательно сфальсифицированы» и «злонамеренно интерпретированы» для того, чтобы вписать их «в логику кампании в США по обвинению России» во вмешательстве. В этом случае, считают в МИДе, речь идет уже о преступлении – нарушении тайны банковской информации.

«Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе отметили, что речь идет об обычных переводах зарплаты, которым «пытаются придать конспирологический характер».

«Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – заявили в ведомстве, призвав США прекратить эту практику.

Накануне BuzzFeed опубликовал статью, в которой заявил, что власти США изучают «подозрительные денежные переводы» российского посольства в Вашингтоне.