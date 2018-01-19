МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России(15)

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Герман Бергер
22:15 18.01.2018
В мире / Россия

Министерство иностранных дел обвинило посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в России.

«В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается», – сообщается на сайте МИД России.

 

Заявление сделано в ответ на статью BuzzFeed, в которой портал опубликовал конфиденциальные сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в США. МИД отмечает, что это не могло произойти без ведома американских властей.

 

«Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», – пишет МИД.

 

Таким образом, ведомство делает вывод, что подобное посягательство на неприкосновенность счетов российского посольства – это «дело рук официального Вашингтона».

 

Более того, уверены в МИДе, приведенные данные «сознательно сфальсифицированы» и «злонамеренно интерпретированы» для того, чтобы вписать их «в логику кампании в США по обвинению России» во вмешательстве. В этом случае, считают в МИДе, речь идет уже о преступлении – нарушении тайны банковской информации.

 

«Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

 

В МИДе отметили, что речь идет об обычных переводах зарплаты, которым «пытаются придать конспирологический характер».

 

«Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – заявили в ведомстве, призвав США прекратить эту практику.

 

Накануне BuzzFeed опубликовал статью, в которой заявил, что власти США изучают «подозрительные денежные переводы» российского посольства в Вашингтоне.

Взгляд / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 22:24 18:01:2018

Krievijas Ārlietu ministrija kā vienmēr melo. Citādi jau nemāk. To zin visa pasaule.

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10 дюймов 22:37 18:01:2018

вот как ТЫ понимаешь, что написано в статье? ----статья-то на русском!!!----или ТЫ бывший агент КГБ, а ныне шпион???

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Latviešu patriots 00:07 19:01:2018

Redzi, mēs Latvieši, atšķirībā no grūtgalvīšiem krieviem, pārvaldām vairākas valodas. Tas vien norāda par Latviešu intelektuālo parākumu pār jums. Mēs esam dominējošā Latvijas pamatnācija, savas Latvijas saimnieki.

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Был старый анекдот 07:50 19:01:2018

Начало пропущу, концовка такова - Папа, а у меня самая большая пися в классе, тоже, потому что я латыш? Нет,сынок, потому что тебе 17 лет, а учишься ты в 6-ом классе.

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Latviešu patriots 08:58 19:01:2018

Дурачок, даже не смог толком анекдот под свою дурь подогнать. :))

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Справедливый 09:05 19:01:2018

Patriot хренов,ты сам то понял ko tu seit melo?ты лучше посмотри что наши правители намололи за 27 лет,в какую жопу нашу страну завели,разберись у себя,потом будешь великие державы обсуждать

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Справедливый 09:07 19:01:2018

Патриоту,ту ту.Latviesi saimnieki-Это такой короткий и уже не смешной анекдот

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Апис 06:47 19:01:2018

Не общайтесь с этим дебилом -патриотом! Залез на русский сайт и чирикает на непонятном языке. Пусть изучает великий и могучий.

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Вы жестоки 07:56 19:01:2018

Человек на хлебушек зарабатывает. Зарабатывает, как может -языком.)))

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Latviešu patriots 09:10 19:01:2018

Не может быть великим язык, в котором половина слов, иностранные, другое дело, что он от этого получился у Пушкина удобным для пользования, ведь до него "русские" говорили и писали вроде на каком-то церковном, который сейчас никто особо и не знает, ну разве попы может быть. Сажень, локоть, ладонь, шаг, так бы и меряли до сих пор.

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ИвАн 08:09 19:01:2018

Чья бы мычала! Сами снабжали деньгами и оружием ИРА, РАФ и прочие подрывные организации. Русским стоило бы задуматся наконец о том, что для них важнее- нормальная жизнь или мифические бредни об имперском величии.

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Справедливый 08:59 19:01:2018

ИвАн,твою любовь к нацистско-гомосятской жизни никто из нормальных людей не разделяет

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ИвАн 09:49 19:01:2018

Больная тема?

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ЕНГШ 08:57 19:01:2018

ВОТ ЖЕ ТВАРИ ПИНДОСЫ!!!

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Latviešu patriots 11:15 19:01:2018

Krievija ir melu lielvalsts, un to zin visa pasaule. Nīkuļi.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)