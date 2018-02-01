Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «языковой инквизицией» запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

«Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский Центр госязыка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодушный гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь», — сказала Захарова.

По ее словам, такие действия напоминают репрессивный инструментарий по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка.

«Безусловно, это носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения — это пример языковой инквизиции», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку «этой провокационной затее».