«Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский Центр госязыка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодушный гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь», — сказала Захарова.
По ее словам, такие действия напоминают репрессивный инструментарий по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка.
«Безусловно, это носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения — это пример языковой инквизиции», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку «этой провокационной затее».
Маша - Глубокая глотка, лучше думай как своего сутенёра Лаврова спасать, если попал в кремлёвский список, значит дочку из Америки вышвырнут пинком под зад.« ответить
Бандерлог! Твоя Украдина вымерзает>Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов.« ответить
Украинский даун у психиатора.« ответить
- Ваше имя?
- Бэ-э-э...
- Фамилия?
- Мэ-э-э...
- Кто сгнобил нэньку?
- Москаль.
Хохлушка пришла на осмотр к гинекологу. Тот осмотрел её и выдал справку. Хохлушка вышла и прочитала :"Здорова". В гневе она снова заходит в кабинет: " Ликарь, а шо вы нэ могли записаты: "малэнька" али "як у всих"!« ответить
Да, скоро все родственники наконец-то обнимутся в Москве« ответить
:)))
Да нет ..она подзаборная сущность...квакает по отмашке недомерка петуха« ответить
Ринько хла ? Чтоле ?« ответить
Хорошая вещь. Сам я на латышском не общаюсь, так как в Питере мне латышский не нужен, но если я буду в Латвии, я сразу же отправлю информацию о всех нарушениях языка, если я таких замечу. А россиянка просто фашистка, ктороя суют свой нос не в свои дела. До сих пор придвор кремля смотрит на Латвию как на свою провинцию, и соответвенно что то там диктуют. Россия НИКТО для Латвии и никакие замечания делать не будет.« ответить
Ты просто больной на голову! Тебе это много раз говорили, но ты не в состоянии это понять, поскольку больной!« ответить
Zaharova kā vienmēr melo. Pielikums ir ideāls instruments Valodu likuma pārkāpumu operatīvai fiksācijai un tikai.Likums reglamentē Latviešu valodas lietošanu apkalpojošā sfērā, iestādēs. Privāto dzīvi un sadzīvi tas nereglamentē. Tā kā par valodas inkvizīciju nav ne runas!« ответить
В детстве жил в России,так к нам очень часто наведывался чекист , с маузером, и орал: Услышу что Вы недобитые фашисты по латышски будете опять говорить, в Сибирь отправлю, Теперь в Латвии,: Будете по русски говорить, чемодан, вокзал Россия,(В смысле опять Сибирь?) Годы идут , 21 век, а чекисты , скорое большевики, все теже, только форму поменяли .:))« ответить
Нет. Это не языковая инквизиция. Это махровый геноцид.« ответить