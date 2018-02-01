МИД РФ: приложение «Друг языка» — языковая инквизиция(17)

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Виталий Вавилкин
19:42 31.01.2018
В мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «языковой инквизицией» запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

«Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский Центр госязыка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодушный гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь», — сказала Захарова.

 

По ее словам, такие действия напоминают репрессивный инструментарий по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка.

 

«Безусловно, это носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения — это пример языковой инквизиции», — подчеркнула Захарова.

 

По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку «этой провокационной затее».

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (17)
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П у т и н 19:49 31:01:2018

Маша - Глубокая глотка, лучше думай как своего сутенёра Лаврова спасать, если попал в кремлёвский список, значит дочку из Америки вышвырнут пинком под зад.

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to П у т и н 19:49 19:57 31:01:2018

Бандерлог! Твоя Украдина вымерзает>Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов.

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лотош и каклО братья навек 20:08 31:01:2018

Украинский даун у психиатора.
- Ваше имя?
- Бэ-э-э...
- Фамилия?
- Мэ-э-э...
- Кто сгнобил нэньку?
- Москаль.

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хохлушка у гинеколога 20:28 31:01:2018

Хохлушка пришла на осмотр к гинекологу. Тот осмотрел её и выдал справку. Хохлушка вышла и прочитала :"Здорова". В гневе она снова заходит в кабинет: " Ликарь, а шо вы нэ могли записаты: "малэнька" али "як у всих"!

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Саня 21:25 31:01:2018

Да, скоро все родственники наконец-то обнимутся в Москве
:)))

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путину 22:51 31:01:2018

Да нет ..она подзаборная сущность...квакает по отмашке недомерка петуха

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Пэтуха ? 02:35 01:02:2018

Ринько хла ? Чтоле ?

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Александр Шерстобитов 20:33 31:01:2018

Хорошая вещь. Сам я на латышском не общаюсь, так как в Питере мне латышский не нужен, но если я буду в Латвии, я сразу же отправлю информацию о всех нарушениях языка, если я таких замечу. А россиянка просто фашистка, ктороя суют свой нос не в свои дела. До сих пор придвор кремля смотрит на Латвию как на свою провинцию, и соответвенно что то там диктуют. Россия НИКТО для Латвии и никакие замечания делать не будет.

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Микроцефал-Домбрава 21:14 31:01:2018

Ты просто больной на голову! Тебе это много раз говорили, но ты не в состоянии это понять, поскольку больной!

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Latviešu patriots 20:33 31:01:2018

Zaharova kā vienmēr melo. Pielikums ir ideāls instruments Valodu likuma pārkāpumu operatīvai fiksācijai un tikai.Likums reglamentē Latviešu valodas lietošanu apkalpojošā sfērā, iestādēs. Privāto dzīvi un sadzīvi tas nereglamentē. Tā kā par valodas inkvizīciju nav ne runas!

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Х-м.. 20:58 31:01:2018

В детстве жил в России,так к нам очень часто наведывался чекист , с маузером, и орал: Услышу что Вы недобитые фашисты по латышски будете опять говорить, в Сибирь отправлю, Теперь в Латвии,: Будете по русски говорить, чемодан, вокзал Россия,(В смысле опять Сибирь?) Годы идут , 21 век, а чекисты , скорое большевики, все теже, только форму поменяли .:))

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Из Латгалии. 21:17 31:01:2018

Нет. Это не языковая инквизиция. Это махровый геноцид.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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