«По предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить», — заявила Захарова.
«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — добавила она.
Так как погибшие не были российскими военнослужащими, то, вероятнее всего, они прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших, пояснила представитель МИД.
Захарова также заявила, что «материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация».
«Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — сказала она.
Власти РФ впервые признали гибель россиян в Сирии от удара коалиции.
Вечером 7 февраля сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада.
Данные о возможном числе погибших разнятся: по оценкам СМИ и источников, в бою могли быть убиты десятки или сотни наемников ЧВК «Вагнер».
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала имена восьми погибших в Сирии россиян, служивших в ЧВК «Вагнер». По данным «Новой газеты», при авиаударе могли погибнуть как минимум 13 россиян.
Всеми путями родина отмазывается от своих сыновей. Позор!« ответить
Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.« ответить
Вусраинские наркоманы очередную дозу не поделили
Нее, ну ясное дело- пока всадники да почтовые голуби инфу доставят...« ответить
Пид РФ Машка защёкина...мы просто несказанно рады уничтожению российских выродков в Сирии .. Вот бы по больше и по чаще.. Молодцы США.. Устроили праздник души...« ответить
По российским законам это наемники, которые должны быть осуждены.« ответить
сразу видно, что войну вы знаете только по комиксам.« ответить
на любой войне всегда хватает солдат удачи - всяких личностей, которые хотят заработать, а заодно готовы кого нибудь и ограбить. в конце концов, снять колечко с трупа. собственно, опыт чеченских и дагестанских войн - яркий тому пример.
ответить, конечно, надо. но сначала действительно нужно выяснить, кто, почему и зачем.
домбрава повесился.« ответить
Бучельников, ты от злорадства соплями не захлебнулся?« ответить
Трусливый с большой гнильцой на языке и в душонке это ты, журнашлюшка.
Це ж просто свято якесь!« ответить
Suņiem suņu nāve! Jo vairāk iznīcinātu krievu okupantu Sīrijā, jo pasaule paliks tikai tīrāka!« ответить
скоро транзит закроют датаций не будет, сами подохните« ответить
сначало проверяют потом дают какие то заключения, а не как в Омерике ещё нечего не проверили а пишут уже о тысячах погибших, инфа из фейсбук 130% верный источник, ухахааха« ответить
и при таких бомбёжках погибли сотни мирных жителей, тех же курдов
_Трусливый МИД РФ_« ответить
_Трусость и подлость по отношениям к своим людям_
Именно так. Лучше сплясать "яблочко" или обозвать журналистов, там они за словом в карман не лезут.
трусливый это как раз ты который свою вусраину не защищает а отсиживается и таких как ты дясятки тысяч, хохлы гнилой и трусоватый народец, кроме как воровать нечего и не умеют« ответить
трусость это кредо скаклов« ответить
У тебя плохие воспоминания об Украине.« ответить
Украина это уже страна 404« ответить