Трусливый МИД РФ признал, что американцы уничтожили русских солдат(48)

Лента новостей
Одноразовый пинцет превращается в… многоразовый СМИ: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан РФ Российских военных лишат смартфонов «Дело олигархов»: дубль пятый ВИДЕО: пассажиры рижского троллейбуса силой выгнали обнаглевших дебоширов Как не разочаровываться в мужчинах В США сказали — надо. KNAB ответил — есть! Рига — Минск: поезд привез надежду Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен
Eще в разделе
СМИ: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан РФ Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли Генерал СССР разоблачает мифы о войне в Афганистане Грибаускайте держат в страхе педофилы Циничная ложь европейской политики
Владимир Бучельников
15:44 15.02.2018
В мире / Россия

МИД России, наконец, сообщил о гибели пяти россиян в Сирии. Трансляция брифинга с участием официального представительства ведомства Марии Захаровой велась на сайте МИД. Новости об избиение российских военных идут с 8 февраля, но МИД страны тока сейчас признал часть этих фактов. Трусость и подлость по отношениям к своим людям ...

«По предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить», — заявила Захарова.

 

«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — добавила она.

 

Так как погибшие не были российскими военнослужащими, то, вероятнее всего, они прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших, пояснила представитель МИД.

 

Захарова также заявила, что «материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация».

 

«Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — сказала она.

 

Власти РФ впервые признали гибель россиян в Сирии от удара коалиции.

 

Вечером 7 февраля сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада.

 

Данные о возможном числе погибших разнятся: по оценкам СМИ и источников, в бою могли быть убиты десятки или сотни наемников ЧВК «Вагнер».

 

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала имена восьми погибших в Сирии россиян, служивших в ЧВК «Вагнер». По данным «Новой газеты», при авиаударе могли погибнуть как минимум 13 россиян.

Новая газета / Фото
Комментарии (48)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 15:49 15:02:2018

Всеми путями родина отмазывается от своих сыновей. Позор!

« ответить
Profile_default
Саня 16:02 15:02:2018

Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.

Вусраинские наркоманы очередную дозу не поделили

« ответить
Profile_default
ИвАн 16:10 15:02:2018

Нее, ну ясное дело- пока всадники да почтовые голуби инфу доставят...

« ответить
Profile_default
Ваня 17:11 15:02:2018

Пид РФ Машка защёкина...мы просто несказанно рады уничтожению российских выродков в Сирии .. Вот бы по больше и по чаще.. Молодцы США.. Устроили праздник души...

« ответить
Profile_default
Дело в том... 17:25 15:02:2018

По российским законам это наемники, которые должны быть осуждены.

« ответить
Profile_default
dlz77 18:00 15:02:2018

сразу видно, что войну вы знаете только по комиксам.
на любой войне всегда хватает солдат удачи - всяких личностей, которые хотят заработать, а заодно готовы кого нибудь и ограбить. в конце концов, снять колечко с трупа. собственно, опыт чеченских и дагестанских войн - яркий тому пример.

ответить, конечно, надо. но сначала действительно нужно выяснить, кто, почему и зачем.

« ответить
Profile_default
10 дюймов 15:51 15:02:2018

домбрава повесился.

« ответить
Profile_default
писсаке 16:39 15:02:2018

Бучельников, ты от злорадства соплями не захлебнулся?
Трусливый с большой гнильцой на языке и в душонке это ты, журнашлюшка.

« ответить
Profile_default
Дамбас 17:31 15:02:2018

Це ж просто свято якесь!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:52 15:02:2018

Suņiem suņu nāve! Jo vairāk iznīcinātu krievu okupantu Sīrijā, jo pasaule paliks tikai tīrāka!

« ответить
Profile_default
>>>Latviešu patriots 15:52 15:02:2018 16:00 15:02:2018

скоро транзит закроют датаций не будет, сами подохните

« ответить
Profile_default
Саня™ 15:55 15:02:2018

сначало проверяют потом дают какие то заключения, а не как в Омерике ещё нечего не проверили а пишут уже о тысячах погибших, инфа из фейсбук 130% верный источник, ухахааха
и при таких бомбёжках погибли сотни мирных жителей, тех же курдов

« ответить
Profile_default
Саня 15:57 15:02:2018

_Трусливый МИД РФ_
_Трусость и подлость по отношениям к своим людям_
Именно так. Лучше сплясать "яблочко" или обозвать журналистов, там они за словом в карман не лезут.

« ответить
Profile_default
>>>Саня 15:57 15:02:2018 16:04 15:02:2018

трусливый это как раз ты который свою вусраину не защищает а отсиживается и таких как ты дясятки тысяч, хохлы гнилой и трусоватый народец, кроме как воровать нечего и не умеют

« ответить
Profile_default
ИвАн 16:07 15:02:2018

трусость это кредо скаклов

« ответить
Profile_default
Саня 16:22 15:02:2018

У тебя плохие воспоминания об Украине.

« ответить
Profile_default
ИвАн 16:27 15:02:2018

Украина это уже страна 404

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)