МИД России, наконец, сообщил о гибели пяти россиян в Сирии. Трансляция брифинга с участием официального представительства ведомства Марии Захаровой велась на сайте МИД. Новости об избиение российских военных идут с 8 февраля, но МИД страны тока сейчас признал часть этих фактов. Трусость и подлость по отношениям к своим людям ...

«По предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить», — заявила Захарова.

«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — добавила она.

Так как погибшие не были российскими военнослужащими, то, вероятнее всего, они прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Это усложняет процедуру проверки информации о погибших, пояснила представитель МИД.

Захарова также заявила, что «материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация».

«Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — сказала она.

Власти РФ впервые признали гибель россиян в Сирии от удара коалиции.

Вечером 7 февраля сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада.

Данные о возможном числе погибших разнятся: по оценкам СМИ и источников, в бою могли быть убиты десятки или сотни наемников ЧВК «Вагнер».

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала имена восьми погибших в Сирии россиян, служивших в ЧВК «Вагнер». По данным «Новой газеты», при авиаударе могли погибнуть как минимум 13 россиян.