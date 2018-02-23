МИД РФ признал крупные потери от американского удара(29)

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Владимир Бучельников
13:33 23.02.2018
В мире / Россия

МИД России долго скрывал факт удара американской армии по российским военным в Сирии. Когда спрятать факты не удалось МИД признал гибель пяти россиян, через несколько дней уточнил, что были десятки раненых. При этом российское министерство делает вид, что эти люди отношения к родине не имеют. Так, случайные туристы забрели в пески Сирии ...

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.

 

При этом, учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

В данном заявлении уже утвердительно говорится о наличии среди погибших граждан России. Ранее представитель МИД Захарова сообщила, что речь может идти о гибели 5 человек, возможно граждан России, но эта информация нуждается в проверке.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (29)
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Саня 13:47 23:02:2018

Как уже отмечалось, в Сирии, на Украине, в Молдавии, в Грузии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями
Не волнуйся россиянин, Родина тебя забудет..

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ИвАн 14:16 23:02:2018

но вспомнит, если будет нужна разменная монета или пушечное мясо.

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22 14:54 23:02:2018

Во 1 там не только россияне, во 2 никакие чвк никогда не отчитываются о потерях

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22 14:55 23:02:2018

а вы то макаки чего возбудились?

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ИвАн 15:16 23:02:2018

Argentīnas policija Krievijas vēstniecības teritorijā Buenosairesā konfiscējusi gandrīz 400 kilogramus kokaīna, vēsta raidsabiedrība BBC.
Par operāciju, kuras rezultātā sagrauts plāns izmantot Krievijas diplomātisko kurjerdienestu narkotiku kontrabandai uz Krieviju un Eiropu, paziņoja Argentīnas drošības ministrija.

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22 17:02 23:02:2018

Это была совместная операция с Россией, но макакам выгодно это замалчивать

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ин-на 17:39 23:02:2018

захарова шмара гепромытая и постоянно эта пу т лерастка несет пургу .рот в сперме всегда у нее

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ваня 18:45 23:02:2018

Рад за каждого убитого нелюдя и выродка россии..душа поет..вот бы по больше эту мусорню уничтожали бы

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взвешенная оценка МИД 13:51 23:02:2018

Все очень точно. Да, есть убитые и раненые. Сколько их - убитых- ни ни у кого нет точной информации. Министр обороны США сказал, что ни он, ни другие службы не располагают информацией о числе убитых и их гражданстве. МИД РФ даёт информацию по мере её прояснения. В отличие от западных СМИ и враждебных России источников, которые, захлебываясь от подленького перевозбуждения, подняли вой о "сотнях" и " тысячах" убитых русских. Обычная западная пропаганда и ложь.

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Ты суслика видишь? 14:54 23:02:2018

Тема эта фейковая и порядком надоевшая! Ну нету в России никаких ЧВК, ибо нет и никакого правового основания для их существования, а что делается за рубежом - это дело тех суверенных стран, на территории которых такие ЧВК существуют или действуют!
А уж кто именно, сколько и национальная принадлежность "диких гусей", по понятным причинам, тема весьма туманная! Установить что-то можно бывает только по факту смерти бойца и доставки его тела на родину, что тоже не всегда происходит!
А уж Российских военных как таковых, там точно не было!

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И в Латвии есть НОД 15:23 23:02:2018

Россионские олигархи пытаются сорвать гешефт, реализуя свои шкурные интересы в Сирии, посылая туда наемников, которых никто не защищает и которые за интересы этих самых олигархов и гибнут. Другое дело, что количество убитых намеренно завышается с целью дискредитации Путина перед выборами.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:03 23:02:2018

ЗАЧЕМ ИСТЕРИТЬ......
ИДЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ,ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ.
ГДЕ
ГИБНУТ СОЛДАТЫ...КАК С ОДНОЙ...ТАК И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.....
КАЖДАЯ ИЗ СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТОРОН ПЫТАЕТСЯ СКРЫТЬ
СВОИ ПОТЕРИ.....

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Latviešu patriots 14:04 23:02:2018

Ha Ha Ha Kārtējie ihtamneti! Ha Ha Ha Forša un pozitīva informācija!

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ВУДУ 14:16 23:02:2018

Желаю тебе Latviešu patriots , всем твоим родным и близким неизлечимых болезней , медленной и мучительной смерти.Сдохни , ТВАРЬ!

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Latviešu patriots 14:22 23:02:2018

Kaķa lāsti debesīs nekāpj! Ha Ha Ha Ha Ha

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Vladimir 15:02 23:02:2018

макака,чего ты там рычишь,по ябальничку захотелось

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Latviešu patriots 15:35 23:02:2018

Pamēģini mīkstais! Ha Ha Ha Ha ha

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ин-на 18:13 23:02:2018

мочить всех пуйловцев в сирии . сша молодцы всю эту пьяную гопоту отправила на небеса

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ин-на 18:14 23:02:2018

хорошо что гопников кремлевских отправили на веки вечные

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ин-на 14:06 23:02:2018

вонючий пиндос заплатит за все наши потери

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ин-на 18:11 23:02:2018

я сегодня на маскавас дежурю .жду всех пу т лерастов и чмошников любителей окурка царька .в очередь все

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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