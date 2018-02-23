«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.
При этом, учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В данном заявлении уже утвердительно говорится о наличии среди погибших граждан России. Ранее представитель МИД Захарова сообщила, что речь может идти о гибели 5 человек, возможно граждан России, но эта информация нуждается в проверке.
Как уже отмечалось, в Сирии, на Украине, в Молдавии, в Грузии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями« ответить
Не волнуйся россиянин, Родина тебя забудет..
но вспомнит, если будет нужна разменная монета или пушечное мясо.« ответить
Во 1 там не только россияне, во 2 никакие чвк никогда не отчитываются о потерях« ответить
а вы то макаки чего возбудились?« ответить
Argentīnas policija Krievijas vēstniecības teritorijā Buenosairesā konfiscējusi gandrīz 400 kilogramus kokaīna, vēsta raidsabiedrība BBC.« ответить
Par operāciju, kuras rezultātā sagrauts plāns izmantot Krievijas diplomātisko kurjerdienestu narkotiku kontrabandai uz Krieviju un Eiropu, paziņoja Argentīnas drošības ministrija.
Это была совместная операция с Россией, но макакам выгодно это замалчивать« ответить
захарова шмара гепромытая и постоянно эта пу т лерастка несет пургу .рот в сперме всегда у нее« ответить
Рад за каждого убитого нелюдя и выродка россии..душа поет..вот бы по больше эту мусорню уничтожали бы« ответить
Все очень точно. Да, есть убитые и раненые. Сколько их - убитых- ни ни у кого нет точной информации. Министр обороны США сказал, что ни он, ни другие службы не располагают информацией о числе убитых и их гражданстве. МИД РФ даёт информацию по мере её прояснения. В отличие от западных СМИ и враждебных России источников, которые, захлебываясь от подленького перевозбуждения, подняли вой о "сотнях" и " тысячах" убитых русских. Обычная западная пропаганда и ложь.« ответить
Тема эта фейковая и порядком надоевшая! Ну нету в России никаких ЧВК, ибо нет и никакого правового основания для их существования, а что делается за рубежом - это дело тех суверенных стран, на территории которых такие ЧВК существуют или действуют!« ответить
А уж кто именно, сколько и национальная принадлежность "диких гусей", по понятным причинам, тема весьма туманная! Установить что-то можно бывает только по факту смерти бойца и доставки его тела на родину, что тоже не всегда происходит!
А уж Российских военных как таковых, там точно не было!
Россионские олигархи пытаются сорвать гешефт, реализуя свои шкурные интересы в Сирии, посылая туда наемников, которых никто не защищает и которые за интересы этих самых олигархов и гибнут. Другое дело, что количество убитых намеренно завышается с целью дискредитации Путина перед выборами.« ответить
ЗАЧЕМ ИСТЕРИТЬ......« ответить
ИДЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ,ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ.
ГДЕ
ГИБНУТ СОЛДАТЫ...КАК С ОДНОЙ...ТАК И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.....
КАЖДАЯ ИЗ СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТОРОН ПЫТАЕТСЯ СКРЫТЬ
СВОИ ПОТЕРИ.....
Ha Ha Ha Kārtējie ihtamneti! Ha Ha Ha Forša un pozitīva informācija!« ответить
Желаю тебе Latviešu patriots , всем твоим родным и близким неизлечимых болезней , медленной и мучительной смерти.Сдохни , ТВАРЬ!« ответить
Kaķa lāsti debesīs nekāpj! Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
макака,чего ты там рычишь,по ябальничку захотелось« ответить
Pamēģini mīkstais! Ha Ha Ha Ha ha« ответить
мочить всех пуйловцев в сирии . сша молодцы всю эту пьяную гопоту отправила на небеса« ответить
хорошо что гопников кремлевских отправили на веки вечные« ответить
вонючий пиндос заплатит за все наши потери« ответить
я сегодня на маскавас дежурю .жду всех пу т лерастов и чмошников любителей окурка царька .в очередь все« ответить