МИД России долго скрывал факт удара американской армии по российским военным в Сирии. Когда спрятать факты не удалось МИД признал гибель пяти россиян, через несколько дней уточнил, что были десятки раненых. При этом российское министерство делает вид, что эти люди отношения к родине не имеют. Так, случайные туристы забрели в пески Сирии ...

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.

При этом, учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В данном заявлении уже утвердительно говорится о наличии среди погибших граждан России. Ранее представитель МИД Захарова сообщила, что речь может идти о гибели 5 человек, возможно граждан России, но эта информация нуждается в проверке.