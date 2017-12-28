Министерство иностранных дел РФ призвало Европейский Союз беспристрастно оценивать ситуацию с положением русскоязычного населения в странах Прибалтики и предпринять практические шаги по решению проблемы.

Об этом говорится в комментарии директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского МИД, уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова в связи с докладом Агентства ЕС по основным правам человека о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС.

«Несмотря на то, что впервые за последние годы в публикуемом Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения», — говорится в комментарии.

По словам Викторова, «фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не «привилегированным».

«Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью, отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно «подгонялись» под заранее намеченные результаты», — отмечает дипломат.

В МИД РФ добавляют, что авторы «закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав».

«Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей», — говорится в комментарии.

Викторов добавляет, что публикация доклада «выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов».

«Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению «исследований», уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению», — заключил он.