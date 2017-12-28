МИД РФ призвал ЕС обратить внимание на проблемы русскоязычных в Балтии(9)

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Тимур Пушкарев
12:51 28.12.2017
Политика / Политика

Министерство иностранных дел РФ призвало Европейский Союз беспристрастно оценивать ситуацию с положением русскоязычного населения в странах Прибалтики и предпринять практические шаги по решению проблемы.

Об этом говорится в комментарии директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского МИД, уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова в связи с докладом Агентства ЕС по основным правам человека о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС.

 

«Несмотря на то, что впервые за последние годы в публикуемом Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения», — говорится в комментарии.

 

По словам Викторова, «фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не «привилегированным».

 

«Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью, отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно «подгонялись» под заранее намеченные результаты», — отмечает дипломат.

 

В МИД РФ добавляют, что авторы «закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав».

 

«Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей», — говорится в комментарии.

 

Викторов добавляет, что публикация доклада «выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов».

 

«Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению «исследований», уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению», — заключил он.

baltnews.lv / Фото baltnews.lv
Комментарии (9)
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Vova 13:05 28:12:2017

Da oni sami i jestj problema.

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Правильно 13:05 28:12:2017

"Давить" местечковых нацыстов по всем фронтам!!!

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Vova 13:17 28:12:2017

Ti predlagaješ svoih davit? Drugih nacistov tut ņetu.

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ваня 13:08 28:12:2017

МИД соссии сосни и успокойся..хочешь помочь?забери биомусор..

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психиатр 13:44 28:12:2017

Урод, это ты биомусор, твой диагноз позволяет тебя забрать на Твайку на опыты,
и ты, биомусор, об этом знаешь.

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ваня 13:09 28:12:2017

Мнение недолюдей россии не имеет веса в мире..

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ваня 13:15 28:12:2017

Ждем следующий этап..с школой и ветеранами разобрались по плану 9 мая и памятник оккупантам убийцам и грабителям..

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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