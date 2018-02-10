«Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в сообщении МИДа.
Отмечается, что в Москве с серьезной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.
Ранее ВВС Израиля атаковали 12 объектов на территории Сирии.
В том числе были атакованы три батареи ПВО и четыре иранских объекта.
Это стало второй за день волной бомбардировок. Сирийские военные ответили массированным огнем с земли, из-за чего сработали системы воздушной тревоги на севере Израиля.
При этом, сирийские ПВО подбили несколько самолетов Израиля.
сионизмЪ руллез« ответить
Мид РФ машка защёкина... Этим все сказано.. Скоторусь как всегда ничтожна и презренна« ответить
Каждый убитый выродок России в Сирии и Украине это шаг к очищению мира от биомусора..« ответить
Пусть Машка спляшет.« ответить
Что мордор может противопоставить Израилю?
Полстраны с израильскими паспортами, гавкните, все миллиардеры выведут оставшиеся деньги.
Jo vairāk krievu okupantu Sīrijā tiks iznīcināti, jo pasaule paliks tīrāka!« ответить
Latviešu pidriots« ответить
Он изо рта не выпускает« ответить
Visi jau nav tādi geji kā tu!« ответить
Засохни пиздун!« ответить