МИД России обеспокоен ударами Израиля по Сирии(14)

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Герман Бергер
15:16 10.02.2018
В мире / Война

МИД России, комментируя удары армии Израиля по территории Сирии, назвал недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся там российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в сообщении МИДа.

 

 

Отмечается, что в Москве с серьезной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.

 

Ранее ВВС Израиля атаковали 12 объектов на территории Сирии.

 

В том числе были атакованы три батареи ПВО и четыре иранских объекта.

 

Это стало второй за день волной бомбардировок. Сирийские военные ответили массированным огнем с земли, из-за чего сработали системы воздушной тревоги на севере Израиля.

 

При этом, сирийские ПВО подбили несколько самолетов Израиля.

Газета.ru / Фото
Комментарии (14)
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маски сброшены 15:31 10:02:2018

сионизмЪ руллез

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Ваня 15:39 10:02:2018

Мид РФ машка защёкина... Этим все сказано.. Скоторусь как всегда ничтожна и презренна

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Ваня 15:42 10:02:2018

Каждый убитый выродок России в Сирии и Украине это шаг к очищению мира от биомусора..

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Саня 15:52 10:02:2018

Пусть Машка спляшет.
Что мордор может противопоставить Израилю?
Полстраны с израильскими паспортами, гавкните, все миллиардеры выведут оставшиеся деньги.

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Latviešu patriots 15:53 10:02:2018

Jo vairāk krievu okupantu Sīrijā tiks iznīcināti, jo pasaule paliks tīrāka!

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возьми в рот 16:06 10:02:2018

Latviešu pidriots

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ыыы 16:10 10:02:2018

Он изо рта не выпускает

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Latviešu patriots 16:37 10:02:2018

Visi jau nav tādi geji kā tu!

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Не Русский 16:39 10:02:2018

Засохни пиздун!

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)