МИД России, комментируя удары армии Израиля по территории Сирии, назвал недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся там российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что в Москве с серьезной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.

Ранее ВВС Израиля атаковали 12 объектов на территории Сирии.

В том числе были атакованы три батареи ПВО и четыре иранских объекта.

Это стало второй за день волной бомбардировок. Сирийские военные ответили массированным огнем с земли, из-за чего сработали системы воздушной тревоги на севере Израиля.

При этом, сирийские ПВО подбили несколько самолетов Израиля.