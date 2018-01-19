МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле(3)

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Виталий Вавилкин
21:33 18.01.2018
В мире / Россия

Российское внешнеполитическое ведомство активно противодействует «порочной затее» реформы образования в Латвии, заявил в четверг начальник Отдела оперативной работы с организациями соотечественников департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Алексей Салтычев.

«Ситуация (в Латвии) у нас на контроле, мы внимательно наблюдаем за ней… Мы активно противодействуем этой порочной затее, как мы считаем, латвийских властей», — заявил Салтычев на заседании комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, где рассматривалась языковая реформа в Латвии.

 

«Привлекаем внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере. В декабре 2017 года циркулярные указания на этот счет были направлены нашим представительствам. На двусторонней основе также ведем работу с латышами по этому досье. Посольство наше в Риге сотрудничает и контактирует с штабом (защиты русских школ в Латвии, — ред.)», — сказал Салтычев.

 

«Конечно, мы работаем с (мэром Риги) Нилом Ушаковым, стараемся его позицию учитывать, изучать. Но это все его личный выбор», — добавил он.

 

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную министерством образования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

 

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально.

 

В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (3)
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вопрос 21:53 18:01:2018

Мы активно противодействуем этой порочной затее, как мы считаем, латвийских властей», — заявил Салтычев
Хотелось бы знать, а как вы противодействуете? Чем-то вы можете помочь, чтоб над нами и нашими детьми не издевались?

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Паша 23:23 18:01:2018

Этот Салтычев - лгун,а весь его отдел - профанация.Это известно всем,кто хоть как-то интересовался этими всеми их комитетами и отделами оперативной работы.Фуфло все это,даже не переживайте.

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Latviešu patriots 22:06 18:01:2018

Kontrolieri atradušies. Ha ha ha Par tādiem var tikai pasmieties.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)