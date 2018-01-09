Такой аргумент приводит возглавляемое Эдгаром Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков.
Как сообщает Diena, до сих пор самой ярой сторонницей сокрытия подобной информации была канцелярия президента. Хотя она проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации, государственные учреждения активно ищут все новые и новые способы, чтобы и в дальнейшем скрывать от общества информацию о подобных расходах.
Напомним, в 2016 году Министерство иностранных дел Латвии выплатило 275 140 евро 314 сотрудникам в виде премий и 135 106 евро 176 сотрудникам в виде поощрений.
Это скот и расхитители наших налогов , пора им ответить за воровство« ответить
В таком случае, а какое тогда собачье дело госчиновникам и госструктурам, кто сколько зарабатывает, каким образом и сколько налогов бы с этого причиталось?!« ответить
Сокрытие трат денег налогоплательщиков = сокрытию и уходу от налогов!
Это если брать основные понятийные дефиниции государства и демократии!
И только так!
100% piekritu un atbalstu Rinkevica kungu.« ответить
DIAMETR PUST TOGDA RASKROET/« ответить
А рожа довольна-а-а-а-я.... Так и хочет крикнуть : " К ноге, быдло, не вякать на ваших " благодетелей!"« ответить
Это Ринкевичу нашептал на ушко его советник, Мартиньш Дрегерис страстными ночами? Нам и так известно, что народные деньги тратятся на экзотические увеселительные мероприятия и командировки, например в Доминиканы. Пусть скажут "палдиес!", что народ еще за вилы не взялся.« ответить
Удивляюсь, до чего же терпеливый у нас народ. Его уже на "бойню" ведут, как баранов, а он молчит и терпит. До коле? А вот за это терпение будут расплачиваться ваши дети, вы их готовите и вырастите послушными рабами, и в этом виноваты вы, сегодняшние терпилы.« ответить
Вот эти уроды жируют, ни в чём себе не отказывают, а народ пашет, как раб, а получив нищую зарплату, думает, как прожить на неё и детей прокормить, если они есть.« ответить
Вам не надоела эта бляТская жизнь? или вас всё устраивает? или вы рабами в душе родились, и для вас это нормально? Сколько ещё терпеть собрались? до гроба? Ну-ну...
о, эта ненасытная жопа!« ответить
В РАЗРЕЗ С ИНТЕРЕСАМИ СТРАНЫ.« ответить
У СТРАНЫ ОДИН ИНТЕРЕС - ВОРОВАТЬ