Обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам.

Такой аргумент приводит возглавляемое Эдгаром Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков.

Как сообщает Diena, до сих пор самой ярой сторонницей сокрытия подобной информации была канцелярия президента. Хотя она проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации, государственные учреждения активно ищут все новые и новые способы, чтобы и в дальнейшем скрывать от общества информацию о подобных расходах.

Напомним, в 2016 году Министерство иностранных дел Латвии выплатило 275 140 евро 314 сотрудникам в виде премий и 135 106 евро 176 сотрудникам в виде поощрений.