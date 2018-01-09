МИД: знание народа о размерах премий чиновников идет вразрез интересам страны(21)

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15:20 09.01.2018
Политика

Обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам.

Такой аргумент приводит возглавляемое Эдгаром Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков.

 

Как сообщает Diena, до сих пор самой ярой сторонницей сокрытия подобной информации была канцелярия президента. Хотя она проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации, государственные учреждения активно ищут все новые и новые способы, чтобы и в дальнейшем скрывать от общества информацию о подобных расходах.

 

Напомним, в 2016 году Министерство иностранных дел Латвии выплатило 275 140 евро 314 сотрудникам в виде премий и 135 106 евро 176 сотрудникам в виде поощрений.

 

 

baltnews.lv / Фото
Комментарии (21)
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Сергей 15:26 09:01:2018

Это скот и расхитители наших налогов , пора им ответить за воровство

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Ты суслика видишь? 15:28 09:01:2018

В таком случае, а какое тогда собачье дело госчиновникам и госструктурам, кто сколько зарабатывает, каким образом и сколько налогов бы с этого причиталось?!
Сокрытие трат денег налогоплательщиков = сокрытию и уходу от налогов!
Это если брать основные понятийные дефиниции государства и демократии!
И только так!

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Latviešu patriots 17:33 09:01:2018

100% piekritu un atbalstu Rinkevica kungu.

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VOVA 20:43 09:01:2018

DIAMETR PUST TOGDA RASKROET/

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лада 15:30 09:01:2018

А рожа довольна-а-а-а-я.... Так и хочет крикнуть : " К ноге, быдло, не вякать на ваших " благодетелей!"

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ha-ha-ha! 15:30 09:01:2018

Это Ринкевичу нашептал на ушко его советник, Мартиньш Дрегерис страстными ночами? Нам и так известно, что народные деньги тратятся на экзотические увеселительные мероприятия и командировки, например в Доминиканы. Пусть скажут "палдиес!", что народ еще за вилы не взялся.

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До коле? 15:52 09:01:2018

Удивляюсь, до чего же терпеливый у нас народ. Его уже на "бойню" ведут, как баранов, а он молчит и терпит. До коле? А вот за это терпение будут расплачиваться ваши дети, вы их готовите и вырастите послушными рабами, и в этом виноваты вы, сегодняшние терпилы.

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фото 16:01 09:01:2018

Вот эти уроды жируют, ни в чём себе не отказывают, а народ пашет, как раб, а получив нищую зарплату, думает, как прожить на неё и детей прокормить, если они есть.
Вам не надоела эта бляТская жизнь? или вас всё устраивает? или вы рабами в душе родились, и для вас это нормально? Сколько ещё терпеть собрались? до гроба? Ну-ну...

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ин-на 15:30 09:01:2018

о, эта ненасытная жопа!

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1 15:39 09:01:2018

В РАЗРЕЗ С ИНТЕРЕСАМИ СТРАНЫ.
У СТРАНЫ ОДИН ИНТЕРЕС - ВОРОВАТЬ

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1234

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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