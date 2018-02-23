Михаил Чехов — человек и театр

На исходе нынешней недели в Рижском русском театре им. М. Чехова — премьера: спектакль по пьесе Михаила Дурненкова «Ключи от магии».

События и даты

Он посвящен человеку, имя которого с 2006 года носит наш театр, — актеру, режиссеру и педагогу Михаилу Александровичу Чехову, театральному гению и создателю новой театральной школы. В начале 1930–х он бывал в Риге на гастролях, а в 1932–м приехал сюда работать по приглашению Театра русской драмы и Национального театра. И совершил переворот в театральном бытии нашей маленькой страны. Правда, оставался у нас недолго — всего два года.

— «Ключи от магии» — это спектакль, который создается к 100–летию Латвии при финансовой поддержке минкультуры, — сообщила Дана Бьорк, директор театра. — Для нашей страны это очень значимая фигура, и мы благодарны министерству за понимание и поддержку.

— В программе подготовки и празднования векового юбилея страны театральному искусству уделено значительное место, — включилась в разговор госсекретарь комитета по празднованию 100–летнего юбилея Селга Лайзане. — Каждый зритель может выбирать из этого разнообразия театральные события на свой вкус. Это и новые произведения, написанные специально к дате, и, конечно, классика. В Русском театре поставили новую, оригинальную драматургию.

Директор подчеркнула, что «Ключи от магии» — это 10–й, юбилейный спектакль театра, поставленный в содружестве и при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых. И поблагодарила за это сотрудничество на протяжении восьми лет, напомнив, что первым таким спектаклем стала «Двенадцатая ночь». А в 1932–м в этой пьесе Шекспира играл в Риге Михаил Чехов.

Меркантильные подробности: от минкульта театр получил 40 000 евро и примерно столько же — от фонда Тетеревых.

Квадратный арбуз и мячики

«Ключи от магии» — это первая пьеса известного российского драматурга, написанная по заказу Рижского русского театра им. М. Чехова. Получив заказ, Дурненков обобщил в своей работе много материала, собранного в латвийских архивах и музеях. Уникальная пьеса и уникальная постановка — директор выразила надежду, что она станет визитной карточкой театра.

— Когда минкульт обратился к нам с вопросом, что мы готовим к юбилею страны, решили, что надо сделать что–то такое, чего еще никто в Латвии не делал, — сказал глава Общества гарантов РРТ Эдуард Цеховал. — Михаил Чехов — фигура для нашей страны и ее театров знаковая. Он создал в Риге школу, у него остались здесь последователи и ученики. Мы подали в минкульт заявку, и нам совершенно неожиданно выделили 10 000 евро на создание оригинального произведения. Была образована группа из шести театральных педагогов, ученых и работников музеев, которые при кураторстве нашей Лины Овчинниковой полгода собирали и систематизировали материал. Мы обратились к Михаилу Дурненкову, и он с радостью согласился — за месяц пребывания у нас создал пьесу. Нам помогла Вентспилсская дума, которая пригласила его в свой Дом творчества, где он это время работал.

— Мне бы прежде и в голову не пришло делать спектакль о Михаиле Чехове, — признается его постановщик, актриса, педагог и режиссер, завкафедрой Школы–студии МХАТ, заслуженная артистка России Марина Станиславовна Брусникина. — Предложение было для меня абсолютно неожиданным, но приятным — спасибо рижанам. Неожиданно мне понравилась пьеса. Но понимала, какие подводные камни разбросаны тут…

Какие? Самый большой из них — грандиозная личность Михаила Чехова. И непонятно, как рассказать о нем в спектакле, который должен уложиться в определенный хронометраж. Очень сложно быть адекватным этой личности. А второй камень — это пьеса документальная, а мы делаем постановку не для узкого круга знатоков. И как сделать из документальных текстов зрелище, которое было бы интересно всем?

Но мне кажется, что драматург нашел ту главную идею, которая позволяет сделать действо интересным и живым. А дальше на нее уже нанизывается история. Автор обозревает жизнь Чехова с детства, через школу нашего родного МХАТа и до его приезда в Америку. Правда, пьеса оказалась очень длинной — мы ее сокращали вместе с автором, потом сами, и сейчас на сцене постоянно что–то убираем, но все равно получается длинно…

Даже мы, театральные люди, ну что мы знаем о Михаиле Чехове, ученике Станиславского? Про арбуз квадратный и еще про упражнение с мячами. И еще — что он был гением. Все! В какой–то период Чехов пошел дальше своего учителя, но в своем сознании не могу разделить эти школы. Идея пьесы еще и в том, а что осталось у нас от наследия Чехова, что мы помним и знаем?

Пьеса тем и замечательна, что самого Чехова там нет, есть наше представление о нем, донесенное его семью учениками. Это молодые актеры вашего театра, которые прекрасно работают.

Театральная пыль

Марина Станиславовна поведала, что опиралась на сильную команду, в которую входят и российский сценограф Николай Симонов, оформляющий в нашем театре уже четвертый спектакль, и хореограф Ольга Житлухина, профессор Латвийской академии культуры, и композитор Артур Маскат.

Не впервые создающий музыкальное оформление спектаклей в РРТ Маскат сказал, что это каждый раз доставляет ему удовольствие — здесь и люди очень талантливые, и личности светлые, и музыкально пластичные все. Но передать атмосферу, создать ауру личности Чехова в документальной пьесе композитору было непросто:

— Это рассказ о художнике, о том времени и об истории латвийской культуры. О том, что такое Чехов в истории нашей страны. Очень трепетный материал… Думаю, что музыка помогает создать форму спектакля, его атмосферу. Она не характеризует отдельных персонажей. И, поскольку Чехов ставил оперу Вагнера «Персифаль» в Национальной опере, в мою музыку будет вплетаться и Вагнер. Но будут и вальс, и танго.

Марина Брусникина поделилась, что требовала от Артура «космоса». Когда он закончил работу, принес ее со словами: «У меня музыка, которая являет театральную пыль…» И режиссеру это очень понравилось.

Вальсы и танго на музыку Маската и еще много чего другого поставила Ольга Житлухина:

— У нас там есть и танец змеи, и «воронка», и прохождение сквозь друг друга… Все это и безумно легко, и одновременно сложно. Театр я не люблю, но мне нравится для него работать. Мне очень интересно, как здесь все развивается день ото дня. Есть много видов и форм понимания с командой — у нас были разные, но мне приятно было работать и с Артуром, и с Мариной. Документальный театр — это непросто, и здесь много движенческой техники.

«Мой внутренний папа…»

— Я бы хотел сказать о том, что на сцене не будет как таковых учеников Чехова, а будут конкретные люди, — замечает актер Александр Маликов. — Это наши актеры. Мы будем разговаривать с людьми, которые хотят что–то узнать о Михаиле Чехове. Будем рассказывать о его жизни, что–то разыгрывать, что–то обозначать. И из этого должна возникнуть магия, потому что мы прикасаемся к творчеству человека, сделавшего огромный вклад в развитие театрального искусства. Каким мы его сейчас знаем, видим, чувствуем и любим? Или не любим?

Я рассказываю о многих фактах его биографии. Книгу Чехова «Путь актера» читал, передачи Смелянского о нем смотрел и упражнения «по Чехову» делал. Хотя довольно часто мне приходилось объяснять людям, кто такой Михаил Чехов, в отличие от его великого дяди…

Спор со Станиславским у них был о том, что Станиславский предлагал актеру идти от себя, а Чехов — от фантазии на тему ситуации и роли. Мне это ближе.

— Для меня Михаил Чехов — это колосс, — признается Алексей Коргин, второй занятый в постановке актер. — Он помогал в трудные минуты актерского безвременья держаться. Помогал изучать и сохранять себя, когда было совсем грустно. Тогда книга «Путь актера» была моей настольной. Мне кажется, что Михаил Александрович пошел дальше Станиславского, пытаясь выйти за границы человеческого сознания. Его окружали Сулержицкий, Вахтангов. Это были другие люди — с другими порывами, другой жаждой жизни. Совершенно бескорыстные.

И сейчас у нас есть удивительная возможность прикоснуться к творчеству Чехова. А дальше — получилось или нет. Я его очень люблю, это мой «внутренний папа». У меня было два учителя: Марк Михайлович Зеланд и Михаил Александрович Чехов. Благодарен Марине Станиславовне, которая дала мне возможность в очередной раз преодолеть себя.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.