На встрече с журналистами знаменитый бас Михаил Светлов, блиставший на лучших сценах мира, признался, что с удовольствием спел бы в Латвийской опере. А Михаил Казиник поделился мыслями о том, стоит ли нести музыку в массы и объяснил, что мешает Риге стать культурной столицей Европы, пишет Tvnet. Приводим его слова.
Михаил Казиник (слева) и Михаил Светлов (справа)
О преподавании музыки
После уроков в школе Exupéry International School дети меня не хотели отпускать. Мы обсуждали серьезные вопросы — вопросы искусства, жизни, мира, золотого сечения, музыки, философии, риторики — на эти темы я говорил с детьми разных возрастов. И показывал, как одна и та же тема может звучать для всех, независимо от возраста. Дети — совершенно замечательные.
Знаете, детей, которые учатся в школах по моему методу, называют «астронавтики». Ощущение, что они в наш злой, агрессивный мир спустились на парашютиках и осуществляют важную миссию, увеличивая количество добра и толерантности...
Закончился мастер-класс в школе им. Дарзиня, я послушал маленьких совсем детей, которые скрипку только полгода держат, и убедился, что Рига не утратила свои традиции мирового скрипичного города. Наш конкурс «Восходящие звезды» проходит в Риге 9-й год подряд. Дети демонстрирую очень высокий уровень... Вспомним, что Рига дала миру музыкантов мирового уровня — Гидона Кремера, Мишу Майского, известного культуролога Соломона Волкова.
О скандинавском опыте
Рига — город намоленный, с очень сильными традициями. Приезжая, я всегда использую возможность полюбоваться архитектурой и почувствовать дух тишины.
Мне верится, что Рига станет одним из культурных центров Европы, наподобие крохотной Швейцарии, когда кончатся распри и раздоры.
Верится, что Латвия будет билингвальной. Все билингвальные страны богаче, чем страны моноязычные. Так же как протестантские страны богаче православных. Почему? Потому что в протестантизме главный человек — мастер. Отсюда отношение к работе — честное, без халтуры. В Швеции, где я живу, нет понятия проводник поезда, есть мастер поезда. Слово «уборщица» считается унизительным, поэтому говорят «мастер уборки». Это слово «мастер» очень повышает статус любого труда.
Другой пример: Финляндия. Эта билингвальная страна за три поколения превратилась из царской окраины в одну из ведущих стран мира с высоким уровнем жизни и культуры, с великолепным менталитетом. У финнов не было комплекса неполноценности перед шведами, хотя шведский язык был богаче. Если вы приедете в Турку, там главное здание — Шведский театр, хотя шведов всего 5 %, остальные финны. Шведский учат в университете. Если финн не знает шведского в совершенстве, он не сможет в Финляндии занять высокие должности.
О перекрестках культур
Все разговоры о языке — национальном или нет, гражданском или нет — это наследие совка. Через столько лет после освобождения слова и действия остаются советскими.
Высококультурное русское население должно вписаться в европейскую жизнь. Нужно радоваться, что рядом с народом Райниса живет народ Пушкина.
Это так просто: билингвальные страны — это страны успешные. Перекрестки культур всегда дают великую культуру.
Почему в Вене столько гениев? Потому что это перекресток культур. У Бетховена полно русских и мадьярских мелодий.
А если страна сознательно не хочет быть перекрестком культур, а делается маленькой мононациональной страной с населением в 1 миллион, то придется пенять на себя через 10 лет.
Если люди вовремя не поймут: только дружба и любовь объединяет всех на уровне языка. Я был хотел, чтобы в зал Дзинтари съезжались великие музыканты, как в 60-е годы ХХ века. Когда приезжали Ойстрах, Рихтер, Растропович, Гилельс, когда дирижировали Кондрашин, Мравинский, Янсонс. И огромное количество интеллигентов потом, гуляя по пляжу, на всех языках говорили о музыке. Это было чудо, к которому хочется вернуться.
А языки...Русский язык связан с русской ментальностью. Конечно, русские должны говорить свободно на латышском, если выбирают Латвию как страну жизни. Но я за то, чтобы латыши сохранили билингвальность, раз так сложилось исторически.
О постсоветской паранойе
Все вопросы с точки зрения культурологии решаются просто. Вы живете в маленькой красивой стране, у вас Вагнер работал, бывали Лист, Малер. Так откройте двери, чтобы к вам приезжали со всего мира. Если потратить силы на это, сколько света и денег придет. Вместо того, чтобы тратить время на грызню друг с другом!
Если вам это не нравится, найдите способ общения и толерантности. Мне больно, потому что Латвия — одна из самых любимых стран мира, я восхищаюсь красотой и креативностью латвийских женщин.
Я безумно люблю Ригу, в любой мороз, или слякоть восхищаюсь, какой город, как вино пьешь! И в этом городе жить бы да поживать, а не ругаться, какой язык государственный, какой нет! Что это, как не паранойя? Осложнение параноидальное постсоветское.
Я считаю, что никто на территории бывшего Союза не добился демократии.
Так займитесь этим, победите совок! Помните, в пьесе Евгения Шварца «Дракон», когда Ланцелот победил дракона, люди упали перед ним на колени. Потому, что с их советской точки зрения, раз победил, значит сильнее, значит, дважды дракон. Надо убить дракона внутри себя! И останется чистый человек — человек Баха, человек Моцарта. У вас в рижских церквях шесть Валтеровских органов, которыми можно гордиться как скрипками Страдивари! Рига — одна из органных столиц мира. Лучше об этом думать, чем на весь мир позориться — кто гражданин, кто нет. Используйте возможность, приходите на концерты, чтобы отключиться от болтовни, от суеты сует.
О благих намерениях
Нести искусство в массы — это благие намерения. А ими, как известно, выстлана дорога в ад. Моя цель, чтобы на концерты пришел контрольный процент людей, которые задают атмсоферу в стране, городе, регионе.
Есть закон синергии: если в школе один гениальный учитель, а остальные бездари, они начнут гения травить. А если в школе четыре гениальных учителя, то травить их уже невозможно:
они поддержат друг друга и создадут в школе желаемую атмосферу.
Моя задача — привлечь к музыке тех людей, которые без меня могли бы не получить этого шанса. Поэтому я прибегаю к парадоксам, к неожиданностям, пользуюсь актерскими приемами. По подсчетам социологов в России сейчас более 1 миллиона 300 тысяч моих постоянных слушателей. С одной стороны — капля в море. С другой — большое количество людей, для которых важны музыка, культура.
Вы понимаете, группа хранителей культуры очень узка. Можно провести аналогию с зоолотоискателями — из кучи ила и грязи им надо отмыть 12 крупинок золота. Точно также и мне хочется вытащить золото, которое понесет свет дальше.
О гордости нации
В постгулаговских странах был нанесен огромный удар по генофонду — в Прибалтике тоже. Приведу пример: в молодости мы с женой посетили в Юрмале Музей Райниса, поэзию которого я очень люблю. И там встретили необычайно красивую пожилую женщину Бируту Брикмане, которая продавала программки. Мы с ней подружились, она обещала все издания Райниса мне посылать и сдержала обещание. Теперь у меня в Стокгольме целая полка, на которой стоят издания Райниса разных лет.
Бирута говорила на разных языках, она была из латвийской довоенной элиты. Однажды ночью приютила однокашника, потом к ней пришли из НКВД, обвинили, что укрывала врага народа. Она провела в лагерях 10 лет — с 1946 по 1956 годы. Она подвергалась там групповым изнасилованиям, так как была невероятно красива. И извергам было приятно нападать не на деревенских баб, а на красивую европейскую женщину. Она не обозлилась, но закрылась от мира. У нее в библиотеке были книги на английском, французском, русском. Оказалось, уже во времена независимости, что дом, в котором она жила, принадлежит ее соседям. Она должна была пойти на улицу. И тогда она договорилась с соседями, что будет мыть полы, убирать, ухаживать за детьми, и в награду за это останется в своей комнате. Я не раз бывал у нее в Дубулты, она была одной из самых образованных женщин на моей памяти, говорила и на русском. Такие люди — гордость нации и ее генофонд.
Вам сейчас тоже не легко, хотя вы на одно поколение моложе. Но одно поколение — решающее, есть точка возврата. Я могу целую книжку написать о судьбах латышской интеллигенции. Я знаю все эти трагедии. Понимаю, откуда этот осадок. Знаете, что сказал великий польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский, автор «Декалога»? Он сказал: «Коммунистическое проявляется даже в способе выпечки булочек, которые мы едим». Вот уже очистился, пришел, купил булочку, съел и опять заразился коммунизмом, потому что коммунист ее испек. Это как вирус. Не думайте, что вы от него избавились. Все эти выпады о языке — тоже формы коммунистического поведения. Как говорят в народе «те же яйца, только вид сбоку».
"Конечно, русские должны говорить свободно на латышском, если выбирают Латвию как страну жизни"=== верно сказано: ситуация такова, что латыши без русского никогда не останутся, но ещё идёт борьба за то, чтобы оставить возможность детям изучать латышский как иностранный, продолжается борьба за "право" для выпускников школ оставаться лишёнными возможности непринуждённо использовать латышский язык во всех сферах и дисциплинах, продолжать на нём учёбу по любой специализации и работать в любой отрасли на любом уровне используя государственный язык. В этих, постколониальных, а главное - постсоветских, условиях, тем более в наше время когда существует насущьная необходимость знать несколько более распространённых языков, язык малого народа, не имеющего "культурной подпитки" из вне, нуждается в дополнительной защите от деградации и растворения языками больших "империяобразующих" народов.« ответить
У них родины нет и родина там, где задница в тепле.« ответить