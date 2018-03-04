Михаил Казиник в Риге, фото LETA

В Риге прошли дни Михаила Казиника с насыщенной музыкально-образовательной программой. Михаил Казиник — известный музыковед, педагог, радиоведущий. Вместе с продюсером Галиной Полторак провела в Риге конкурс «Восходящие звезды» и собрала на концертах выдающихся музыкантов.

На встрече с журналистами знаменитый бас Михаил Светлов, блиставший на лучших сценах мира, признался, что с удовольствием спел бы в Латвийской опере. А Михаил Казиник поделился мыслями о том, стоит ли нести музыку в массы и объяснил, что мешает Риге стать культурной столицей Европы, пишет Tvnet. Приводим его слова.

Михаил Казиник (слева) и Михаил Светлов (справа)

О преподавании музыки

После уроков в школе Exupéry International School дети меня не хотели отпускать. Мы обсуждали серьезные вопросы — вопросы искусства, жизни, мира, золотого сечения, музыки, философии, риторики — на эти темы я говорил с детьми разных возрастов. И показывал, как одна и та же тема может звучать для всех, независимо от возраста. Дети — совершенно замечательные.

Знаете, детей, которые учатся в школах по моему методу, называют «астронавтики». Ощущение, что они в наш злой, агрессивный мир спустились на парашютиках и осуществляют важную миссию, увеличивая количество добра и толерантности...

Закончился мастер-класс в школе им. Дарзиня, я послушал маленьких совсем детей, которые скрипку только полгода держат, и убедился, что Рига не утратила свои традиции мирового скрипичного города. Наш конкурс «Восходящие звезды» проходит в Риге 9-й год подряд. Дети демонстрирую очень высокий уровень... Вспомним, что Рига дала миру музыкантов мирового уровня — Гидона Кремера, Мишу Майского, известного культуролога Соломона Волкова.

О скандинавском опыте

Рига — город намоленный, с очень сильными традициями. Приезжая, я всегда использую возможность полюбоваться архитектурой и почувствовать дух тишины.

Мне верится, что Рига станет одним из культурных центров Европы, наподобие крохотной Швейцарии, когда кончатся распри и раздоры.

Верится, что Латвия будет билингвальной. Все билингвальные страны богаче, чем страны моноязычные. Так же как протестантские страны богаче православных. Почему? Потому что в протестантизме главный человек — мастер. Отсюда отношение к работе — честное, без халтуры. В Швеции, где я живу, нет понятия проводник поезда, есть мастер поезда. Слово «уборщица» считается унизительным, поэтому говорят «мастер уборки». Это слово «мастер» очень повышает статус любого труда.

Другой пример: Финляндия. Эта билингвальная страна за три поколения превратилась из царской окраины в одну из ведущих стран мира с высоким уровнем жизни и культуры, с великолепным менталитетом. У финнов не было комплекса неполноценности перед шведами, хотя шведский язык был богаче. Если вы приедете в Турку, там главное здание — Шведский театр, хотя шведов всего 5 %, остальные финны. Шведский учат в университете. Если финн не знает шведского в совершенстве, он не сможет в Финляндии занять высокие должности.

О перекрестках культур

Все разговоры о языке — национальном или нет, гражданском или нет — это наследие совка. Через столько лет после освобождения слова и действия остаются советскими.

Высококультурное русское население должно вписаться в европейскую жизнь. Нужно радоваться, что рядом с народом Райниса живет народ Пушкина.

Это так просто: билингвальные страны — это страны успешные. Перекрестки культур всегда дают великую культуру.

Почему в Вене столько гениев? Потому что это перекресток культур. У Бетховена полно русских и мадьярских мелодий.

А если страна сознательно не хочет быть перекрестком культур, а делается маленькой мононациональной страной с населением в 1 миллион, то придется пенять на себя через 10 лет.

Если люди вовремя не поймут: только дружба и любовь объединяет всех на уровне языка. Я был хотел, чтобы в зал Дзинтари съезжались великие музыканты, как в 60-е годы ХХ века. Когда приезжали Ойстрах, Рихтер, Растропович, Гилельс, когда дирижировали Кондрашин, Мравинский, Янсонс. И огромное количество интеллигентов потом, гуляя по пляжу, на всех языках говорили о музыке. Это было чудо, к которому хочется вернуться.

А языки...Русский язык связан с русской ментальностью. Конечно, русские должны говорить свободно на латышском, если выбирают Латвию как страну жизни. Но я за то, чтобы латыши сохранили билингвальность, раз так сложилось исторически.

О постсоветской паранойе

Все вопросы с точки зрения культурологии решаются просто. Вы живете в маленькой красивой стране, у вас Вагнер работал, бывали Лист, Малер. Так откройте двери, чтобы к вам приезжали со всего мира. Если потратить силы на это, сколько света и денег придет. Вместо того, чтобы тратить время на грызню друг с другом!

Если вам это не нравится, найдите способ общения и толерантности. Мне больно, потому что Латвия — одна из самых любимых стран мира, я восхищаюсь красотой и креативностью латвийских женщин.

Я безумно люблю Ригу, в любой мороз, или слякоть восхищаюсь, какой город, как вино пьешь! И в этом городе жить бы да поживать, а не ругаться, какой язык государственный, какой нет! Что это, как не паранойя? Осложнение параноидальное постсоветское.

Я считаю, что никто на территории бывшего Союза не добился демократии.

Так займитесь этим, победите совок! Помните, в пьесе Евгения Шварца «Дракон», когда Ланцелот победил дракона, люди упали перед ним на колени. Потому, что с их советской точки зрения, раз победил, значит сильнее, значит, дважды дракон. Надо убить дракона внутри себя! И останется чистый человек — человек Баха, человек Моцарта. У вас в рижских церквях шесть Валтеровских органов, которыми можно гордиться как скрипками Страдивари! Рига — одна из органных столиц мира. Лучше об этом думать, чем на весь мир позориться — кто гражданин, кто нет. Используйте возможность, приходите на концерты, чтобы отключиться от болтовни, от суеты сует.

О благих намерениях

Нести искусство в массы — это благие намерения. А ими, как известно, выстлана дорога в ад. Моя цель, чтобы на концерты пришел контрольный процент людей, которые задают атмсоферу в стране, городе, регионе.

Есть закон синергии: если в школе один гениальный учитель, а остальные бездари, они начнут гения травить. А если в школе четыре гениальных учителя, то травить их уже невозможно:

они поддержат друг друга и создадут в школе желаемую атмосферу.

Моя задача — привлечь к музыке тех людей, которые без меня могли бы не получить этого шанса. Поэтому я прибегаю к парадоксам, к неожиданностям, пользуюсь актерскими приемами. По подсчетам социологов в России сейчас более 1 миллиона 300 тысяч моих постоянных слушателей. С одной стороны — капля в море. С другой — большое количество людей, для которых важны музыка, культура.

Вы понимаете, группа хранителей культуры очень узка. Можно провести аналогию с зоолотоискателями — из кучи ила и грязи им надо отмыть 12 крупинок золота. Точно также и мне хочется вытащить золото, которое понесет свет дальше.

О гордости нации

В постгулаговских странах был нанесен огромный удар по генофонду — в Прибалтике тоже. Приведу пример: в молодости мы с женой посетили в Юрмале Музей Райниса, поэзию которого я очень люблю. И там встретили необычайно красивую пожилую женщину Бируту Брикмане, которая продавала программки. Мы с ней подружились, она обещала все издания Райниса мне посылать и сдержала обещание. Теперь у меня в Стокгольме целая полка, на которой стоят издания Райниса разных лет.

Бирута говорила на разных языках, она была из латвийской довоенной элиты. Однажды ночью приютила однокашника, потом к ней пришли из НКВД, обвинили, что укрывала врага народа. Она провела в лагерях 10 лет — с 1946 по 1956 годы. Она подвергалась там групповым изнасилованиям, так как была невероятно красива. И извергам было приятно нападать не на деревенских баб, а на красивую европейскую женщину. Она не обозлилась, но закрылась от мира. У нее в библиотеке были книги на английском, французском, русском. Оказалось, уже во времена независимости, что дом, в котором она жила, принадлежит ее соседям. Она должна была пойти на улицу. И тогда она договорилась с соседями, что будет мыть полы, убирать, ухаживать за детьми, и в награду за это останется в своей комнате. Я не раз бывал у нее в Дубулты, она была одной из самых образованных женщин на моей памяти, говорила и на русском. Такие люди — гордость нации и ее генофонд.

Вам сейчас тоже не легко, хотя вы на одно поколение моложе. Но одно поколение — решающее, есть точка возврата. Я могу целую книжку написать о судьбах латышской интеллигенции. Я знаю все эти трагедии. Понимаю, откуда этот осадок. Знаете, что сказал великий польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский, автор «Декалога»? Он сказал: «Коммунистическое проявляется даже в способе выпечки булочек, которые мы едим». Вот уже очистился, пришел, купил булочку, съел и опять заразился коммунизмом, потому что коммунист ее испек. Это как вирус. Не думайте, что вы от него избавились. Все эти выпады о языке — тоже формы коммунистического поведения. Как говорят в народе «те же яйца, только вид сбоку».