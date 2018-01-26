Набирает ход бумажная подготовка железной дороги, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Высокопоставленные функционеры проекта европейской колеи «Рейл Балтика», которая должна пролечь по маршруту: польско–литовская граница — Каунас — Паневежис — Рига — Пярну — Таллин, собрались в Вильнюсе — городе, через который транзитный путь пролегать не будет. И отрапортовали об успехах.

Процесс пошел

Глава «РБ–Рейл» Байба Рубеса рассказала, что, во–первых, парламенты всех трех стран ратифицировали межгосударственный договор о создании трассы.

Во–вторых, наконец сосчитаны предполагаемые инвестиции: 5,8 миллиарда евро. От них ждут отдачи в 16,2 миллиарда евро. Соответственно, основание для строительства налицо. И ЕС тоже позволил сторонам приступить — нет, еще не к строительству, а к созданию договора о привлечении софинансирования.

В 2017 году предприятие «РБ–Рейл» объявило 28 конкурсных закупок. Три процедуры пришлось повторить, так как в двух случаях вообще не нашлось желающих участвовать, а в третьем участники заломили слишком высокую цену.

На данный момент страны готовятся завершить закупку по проектированию самого пути, приступить к созданию технического проекта и завершить эту бумажную работу в 2020 году. Попутно подготовят доклады о влиянии железной дороги на изменение климата, спроектируют бизнес–план, оценят рынок поставщиков. И будут стараться потребить меньше ресурсов.

Перетягивание трассы

Представитель Литовских железных дорог рассказал, что в Литве исследуют возможность строительства ответвления «Рейл–Балтика» до Вильнюса. Их, конечно, можно понять — прямая европейская колея не зайдет в европейскую столицу.

Собственно говоря, латвийское Министерство сообщения тоже возмутилось, когда в 2013 году стало известно, что «Рейл–Балтика» пройдет мимо Риги, а пассажирам с европейских экспрессов до латвийской столицы придется добираться на перекладных.

Вероятно, министерские клерки никогда не признаются, как им удалось добиться от Европы согласия на создание дополнительной пассажирской ветви через Ригу и рижский аэропорт, удлинив трассу почти на 70 километров от ранее запланированного. У литовцев такого финта ушами не получилось. Но в 2014 году им пообещали тупиковую ветку от Каунаса до Вильнюса.

В Таллине вообще решили не утруждаться, а конечную станцию для европейских экспрессов предусмотрели у озера Юлемисте, откуда в центр города пассажиры смогут доехать на трамвае. Не дожидаясь прибытия поезда, трамвай уже построили и открыли.

Теперь в Эстонии увлеченно обсуждают проект строительства железнодорожного тоннеля от Таллина до Хельсинки — 70 километров под водой на глубине 200 метров. Пока его стоимость оценивается в 15 миллиардов евро. Где–то даже мелькала дата открытия: 24 декабря 2024 год. Но с тех пор, если не считать, что Европа решила выделить 1,3 млн. евро «на исследования» и был подписан «протокол о намерениях», все тихо.

Кстати, подводная часть Евротоннеля под Ла–Маншем длиной лишь 39 километров, что почти в два раза меньше, чем под Финским заливом.

Следующая станция — аэропорт

Латвийские специалисты на данный момент дошли до визуализации станции в аэропорту Рига. Там поезда должны будут взобраться на эстакаду, а здание станции собираются соединить с комплексом аэропорта.

При этом если всю линию от Таллина до Польши собираются создать к 2026 году, то, как рассказал Агнис Дриксна, член правления «Европейских железнодорожных линий», участок от Риги до аэропорта планируют полностью спроектировать в 2019 году, в 2020–м — приступить к строительству и в 2022 году — открыть движение на участке Рига — аэропорт. Такие вот у железнодорожников повышенные капиталистические обязательства.

Цели и задачи «Рейл–Балтика» на конференции означили упрощенно: тогда Прибалтика перестанет быть островом, оторванным от железнодорожной сети Европы. Ранее, в 2016 году, представитель Литвы отмечал, что «Рейл–Балтика» — одна из составных частей логистики НАТО.

Обещания без гарантий

Теперь можно перейти к экономической составляющей вопроса. К 2030 году по «Рейл–Балтика» планируется перевозить 5 млн. пассажиров (это по 13,7 тысячи в сутки) и 12,5 млн. тонн грузов год.

По озвученным ранее данным, стоимость содержания железной дороги (Европа готова на 85% оплатить строительство, но содержать построенную трассу должны будут уже сами страны–обладатели) на территории Латвии может стоить 11,75 млн. евро в год. Отметим, что сейчас государство не может найти 4 млн. евро на дотации общественному транспорту.

Впрочем, проектировщики упорно обещают, что «Рейл–Балтика» будет работать с прибылью. Если бы они эти обещания еще и оформили гарантийным письмом…

Туда — сюда — обратно

Конечно, можно напомнить, что железная дорога от Риги до Вильнюса была построена еще при царе–батюшке. И поезда до недавнего прошлого ходили. И Рига — Таллин, и Рига — Вильнюс, и Вильнюс — Варшава, и Таллин — Рига — Шештокай. Но все они были отменены. Поезд Рига — Вильнюс перед отменой вообще ужался до двух вагонов. Конечно, скорости были не те. Но сейчас между Таллином и Ригой, Вильнюсом и Ригой вообще нет прямого железнодорожного сообщения. И никто иной, кроме самих прибалтийских железных дорог, эти поезда не отменял.

Так или иначе, но если «Рейл–Балтика» все же будет построена, то средняя скорость движения пассажирских поездов там составит 170 км/час, максимальная — 240 км/час. Путь от Риги до Таллина будет занимать 2 часа, от Талина до литовско–польской границы — 4,5 часа.

Грузовым поездам на это потребуется порядка 10,5 часа, их максимальная скорость не превысит 120 км/час и средняя — 82 км/час.

В 2015 году обещали, что билет на поезде от Риги до Таллина будет стоить 29 евро. А уж что случится или не случится в 2026 году — этого не знает никто.

Вадим ФАЛЬКОВ.

Для справки

Протяженность «Рейл–Балтка» составит 870 км, из них в Эстонии — 213 км, в Латвии — 265 км и в Литве — 392 км.