Рынок профессиональных боев как в боксе, так и в ММА (бои без правил) разогрет до предела. Индустрия работает, шоу продолжается! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

А потому не надо удивляться космическим гонорарам бойцов. Ладно Флойд Мейвезер–младший или Коннор Макгрегор, Мэнни Пакьяо или Рой Джонс — тут все понятно. Но и так называемый второй эшелон подтягивается в плане заработков. Так что и у популярного латвийского боксера Майриса Бриедиса есть шанс еще в этом году стать мультимиллионером. Надо только побеждать…

Постараемся определить, кто из боксеров и бойцов ММА получит самые большие гонорары в наступившем 2018 году.

Александр Усик / Майрис Бриедис / Мурат Гассиев / Юньер Дортикос

Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев — вроде как фавориты в полуфинальных боях Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Победа в полуфинале обещает гонорар 800 тысяч плюс 800 тысяч долларов (первая цифра за бой, вторая за победу в нем), но каждому из них помешать получить вторые 800 тысяч попытаются Майрис Бриедис (Латвия) и Юньер Дортикос (Куба) соответственно. В финале первого тяжелого веса (до 90,7 кг) только за выход на бой каждый боксер получает два миллиона долларов и столько же за победу. Согласитесь, игра стоит свеч. Как известно, первый из полуфиналов пройдет 27 января в «Арене Рига» (в этом бою сойдутся два непобежденных чемпиона мира Усик и Бриедис, на двоих у которых 36 побед), второй — 3 февраля в Сочи. Нетрудно подсчитать, что в случае победы в этой весовой категории и объединения всех чемпионских поясов Бриедис может стать богаче на 5,6 млн. долларов. Сюда надо добавить еще полтора миллиона, который Бриедис уже заработал. Выходит недурно.

Энтони Джошуа (Великобритания, 28 лет: 20 побед, 0 поражений)

Энтони Джошуа, скорее всего, самый прибыльный боксер на ближайшие несколько лет. Если бы в Великобритании промедлили еще немного с поиском героя–супермена, на его место мог бы прийти боец ММА, но на островах успели найти героя, и герой оказался идеальным. Доходы Джошуа за каждый из двух боев в 2017–м составили свыше 10 миллионов долларов. Практически любой из возможных вариантов в 2018–м обещает еще большие деньги, но вместе с ними и больший шанс поражения. Помогать заработать и угрожать одновременно могут Александр Поветкин из России, Деонтей Уайлдер из США и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

Сауль Альварес (Мексика, 27 лет: 49 побед, 1 поражение) / Геннадий Головкин (Казахстан, 35 лет: 37 побед, 0 поражений)

В прошлом году они наконец–то провели один из самых долгожданных боев в современном боксе, и он закончился так, что теперь невозможно придумать другой сценарий, кроме второй серии их поединка. Была ничья, и были большие деньги для каждого. Более интересных соперников в радиусе одного боя нет. Минимальные гонорары в прошлый раз составили три (для Головкина) и пять (для Альвареса) миллионов долларов, но после этого напряжение возросло, внешне поединок смотрелся отлично, и им просто не могут заплатить меньше.

Василий Ломаченко (Украина, 29 лет: 10 побед, 1 поражение)

Яркий пример того, что для большого боя блестящему боксеру нужен соперник, от которого блеск будет отражаться. Ломаченко даже в поисках такого получает больше миллиона за бой (1,2 за поединок с Гильермо Ригондо). Не покидает ощущение, что в 2018–м украинец начнет рисковать еще больше, менять весовые категории и провоцировать самых известных соперников.

Александр Поветкин (Россия, 38 лет: 33 победы, 1 поражение)

За бой с Владимиром Кличко Александр Поветкин получил 5,8 миллиона долларов (при еще старом курсе — 32 рубля за доллар). После этого было забавно: гонорары Поветкина либо не объявлялись, либо срывались бои, где этот гонорар проговаривался (1,8 млн. за Деонтея Уайлдера и 1,35 млн. за Бермейна Стиверна). Сейчас Поветкин все чаще упоминается как соперник Энтони Джошуа, а в боях с Энтони Джошуа нет сумм без шести нулей.

Дэвид Хэй (Великобритания, 37 лет: 28 побед, 3 поражения)

После паузы в три с половиной года статистика Дэвида Хэя — две победы, одно поражение, но он по–прежнему один из самых популярных боксеров в Англии. Промоутер Владимир Хрюнов уверен, что это идеальный соперник для Поветкина, если россиянин решит выходить на английский рынок. Пока Хэй готовится к реваншу с Тони Белью, в котором его карьера запросто может завершиться, но за который он может получить что–то похожее на 5,6 миллиона долларов. Ровно столько принес ему первый бой, по информации Daily Mail.

Мэнни Пакьяо (Филиппины, 39 лет: 59 побед, 7 поражений)

Чтобы вы понимали заинтересованность Мэнни Пакьяо в деньгах и в боксе, отметим, что после боя с Мейвезером, который случился почти три года назад, Мэнни Пакьяо выходил на бои с Джеффом Хорном и Джесси Варгасом за гонорары в 10–15 раз меньше суммы, полученной за поражение от Мейвезера. Пакьяо 39 лет, его тренер Фредди Роуч в такт со всеми говорит, что Мэнни пора завершить карьеру, но вы должны просто понять боксера. Если любимое дело по–прежнему приносит десятки миллионов, зачем его бросать? Тем более 2018–й может принести самые неожиданные поединки. Тот же Флойд Мейвезер показал, что можно драться с бойцами ММА и получать больше, чем за бои с боксерами.

Деонтей Уайлдер (США, 32 года: 39 побед, 0 поражений)

Боксер из США имеет работу мечты и статус самого высокооплачиваемого вышибалы в мире… Так его могут называть злые языки. Уайлдер зацепил пояс чемпиона, который очень долго согревал Виталия Кличко, и теперь бьет не слишком опасных претендентов на этот титул, получая от одного миллиона долларов за каждого.

Крис Юбенк–младший (Великобритания, 28 лет: 26 побед, 1 поражение)

Юбенку 28 лет, он очень талантлив, из восьми его последних соперников только один сумел достоять до решения судей. Самое главное — он тоже боксирует во Всемирной боксерской суперсерии и тоже может выйти в финал (в категории суперсреднего веса — до 76,2 кг), а какие гонорары бывают у финалистов, говорилось чуть выше.

Теренс Кроуфорд (США, 30 лет: 32 победы, 0 поражений)

В августе Теренс Кроуфорд стал автором уникального достижения: на теле боксера собралось четыре чемпионских пояса четырех главных боксерских организаций — WBA, WBC, IBF и WBO. К этому нужно прибавить статистику Кроуфорда: у него пока нет поражений, но есть 32 победы в профессиональной карьере. Как и Ломаченко, ему не хватает яркого соперника, но по сравнению с украинским боксером Кроуфорд и сам не слишком старается привлечь к себе внимание. Этого хватает, чтобы зарабатывать не меньше миллиона за бой. Этого хватит, чтобы сохранить гонорары на том же уровне в 2018–м.

Кому повезет получить бой с Макгрегором?

В мире MMA тоже бум. В том числе и по заработкам. Еще немного, еще чуть–чуть, и бои без правил отодвинут по популярности профессиональный бокс. Локомотивами здесь являются такие персонажи, как ирландец Конор Макгрегор (Ирландия, 29 лет: 21 победа, 3 поражения).

Тут все просто: Макгрегору надо провести бой в любом виде спорта и с любым соперником. Скорее всего, ему легко покорится и цифра в десять миллионов. Среди возможных оппонентов в боксе — Мэнни Пакьяо и Пол Малиньяджи, в ММА выбор больше: Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Нейт Диас и Жорж Сен–Пьер.

Хабиб Нурмагомедов (Россия, 29 лет: 25 побед, 0 поражений) пока зарабатывает не так много. Во всяком случае, 200 тысяч долларов, полученные им за бой с Эдсоном Барбозой, сильно приуменьшенная цифра. Но даже если поверить официальным данным атлетической комиссии штата Невада, это очень серьезный гонорар для UFC, и это только начало для самого Нурмагомедова. В 2018–м Хабиб хочет провести три боя. Если получится, то в каждом из них Хабиба ждет большой соперник, тем более уже после двух побед подряд. Нурмагомедов переподписывал контракт с «промоушеном» на лучших условиях. В идеальном мире Нурмагомедов может осенью подраться с Макгрегором в статусе временного чемпиона мира. А это уже другие гонорары.

Нельзя не упомянуть и Жоржа Сен–Пьера (Канада; 36 лет: 26 побед, 2 поражения). Канадцу удалось завершить карьеру в статусе чемпиона в полусреднем весе и автора серии из 12 побед в ноябре 2013–го. Но спустя четыре года Сен–Пьер вернулся в бои и заработал 2,5 миллиона долларов за выход, победив Майкла Биспинга и став чемпионом в новом для себя весе (до 83,9 кг). Переход в новую категорию и возобновление карьеры не прошли бесследно для организма: Сен–Пьер оставил пояс и снова приостановил карьеру из–за болезни (диагноз — колит). Если канадец вернется в 2018–м и тем более проведет бой с Конором Макгрегором (для этого и Сен–Пьер и Макгрегор должны попасть в категорию до 77 кг, где проводили бои), его доходы увеличатся еще больше.

Федор Емельяненко (Россия, 41 год: 36 побед, 5 поражений)?

Его гонорар озвучивался крайне редко, но никто из осведомленных людей не называет цифру меньше миллиона долларов. 21 апреля россиянин проводит бой с Фрэнком Миром, и пока не было ни одной новости о том, что Федор дерется бесплатно.

Владимир ИВАНОВ.

Фото: Ирландец Конор Макгрегор сегодня — номер один в ММА. По гонорарам так точно.