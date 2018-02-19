Таким образом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», проживающий ныне в Великобритании, прокомментировал скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича, который может быть связан с делом KNAB о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
«Вчера ночью прыгал до потолка от радости. Горжусь друзьями и первыми покупателями Гедонизма. Вчера по делу о вымогательстве у Григория Гусельникова арестован глава Банка Латвии и член борда ЕЦБ. Это начало большого коррупционного скандала, где можно гордиться представителями нашей страны, Прекрасной России Будущего», — написал предприниматель.
По словам Чичваркина, уровень коррупции и бюрократии в Латвии не дает развиваться бизнесу.
«Безусловно Латвия гораздо более развитая страна, чем Россия, но совковая коррупция и европейская бюрократия и налоги — удавки на шее предпринимателей этой красивой и гостеприимной балтийской страны», — сказано в сообщении бизнесмена.
Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.
«Рано или поздно это должно было случиться...», — написал Гсельников в соцсети Twitter.
Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.
В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
Тебе из Великобритании хорошо видно, кто как прыгает.)))« ответить
Чичваркин провокатор, как всегда« ответить
Чичваркин провокатор!« ответить
говномес бергер ,. как всегда все переврет, ты главный фейкомет вестей дерьмобергер« ответить
Kas tas par huiņu ?« ответить
daze neznal cto v latviji deistvujet Koza Nostra« ответить
жене не почирикать нельзя .а то забыли ..разные песни при разной погоде...« ответить