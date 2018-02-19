Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного международного коррупционного скандала, считает российский предприниматель Евгений Чичваркин.

Таким образом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», проживающий ныне в Великобритании, прокомментировал скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича, который может быть связан с делом KNAB о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

«Вчера ночью прыгал до потолка от радости. Горжусь друзьями и первыми покупателями Гедонизма. Вчера по делу о вымогательстве у Григория Гусельникова арестован глава Банка Латвии и член борда ЕЦБ. Это начало большого коррупционного скандала, где можно гордиться представителями нашей страны, Прекрасной России Будущего», — написал предприниматель.

По словам Чичваркина, уровень коррупции и бюрократии в Латвии не дает развиваться бизнесу.

«Безусловно Латвия гораздо более развитая страна, чем Россия, но совковая коррупция и европейская бюрократия и налоги — удавки на шее предпринимателей этой красивой и гостеприимной балтийской страны», — сказано в сообщении бизнесмена.

Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.

«Рано или поздно это должно было случиться...», — написал Гсельников в соцсети Twitter.

Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.