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Герман Бергер
17:40 19.02.2018
Наша Латвия / Социум

Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного международного коррупционного скандала, считает российский предприниматель Евгений Чичваркин.

Таким образом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», проживающий ныне в Великобритании, прокомментировал скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича, который может быть связан с делом KNAB о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

 

«Вчера ночью прыгал до потолка от радости. Горжусь друзьями и первыми покупателями Гедонизма. Вчера по делу о вымогательстве у Григория Гусельникова арестован глава Банка Латвии и член борда ЕЦБ. Это начало большого коррупционного скандала, где можно гордиться представителями нашей страны, Прекрасной России Будущего», — написал предприниматель.

 

По словам Чичваркина, уровень коррупции и бюрократии в Латвии не дает развиваться бизнесу.

 

«Безусловно Латвия гораздо более развитая страна, чем Россия, но совковая коррупция и европейская бюрократия и налоги — удавки на шее предпринимателей этой красивой и гостеприимной балтийской страны», — сказано в сообщении бизнесмена.

 

Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.

 

«Рано или поздно это должно было случиться...», — написал Гсельников в соцсети Twitter.

 

Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

 

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

 

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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Аххха! 17:45 19:02:2018

Тебе из Великобритании хорошо видно, кто как прыгает.)))

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всё ясно 19:12 19:02:2018

Чичваркин провокатор, как всегда

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ясно 19:14 19:02:2018

Чичваркин провокатор!

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Сергей 17:52 19:02:2018

говномес бергер ,. как всегда все переврет, ты главный фейкомет вестей дерьмобергер

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Угага 18:06 19:02:2018

Kas tas par huiņu ?

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ajajai kapec 18:17 19:02:2018

daze neznal cto v latviji deistvujet Koza Nostra

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сич 18:50 19:02:2018

жене не почирикать нельзя .а то забыли ..разные песни при разной погоде...

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Мнение
1-shvedov-col15
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