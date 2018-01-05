Миллионы airBaltic: Латвии платить вместо Антонова?(6)

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Тимур Пушкарев
13:50 05.01.2018
Экономика / Транспорт

Газета Neatkarīga Rīta Avīze пишет о том, что долги, образовавшиеся в результате деятельности бывшего акционера Latvijas Krājbanka Владимира Антонова, хотят заставить платить латвийское государство, вернее, принадлежащую ему авиакомпанию airBaltic.

Россия еще в ноябре направила Латвии просьбу о правовой помощи — взыскании более 20 миллионов евро с национальной авиакомпании airBaltic по иску обанкротившегося уже «Инвестбанка».

 

По данным российских СМИ, банк весной 2011 года заключил с ООО Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) — в то время было акционером авиакомпании airBaltic — кредитные договоры на сумму 2,1 миллиона евро и 9,9 миллиона евро. Авиакомпания airBaltic выступила поручителем. По договорам BAS ежемесячно должна была оплачивать проценты, однако в ноябре 2011 года заемщик перестал исполнять обязательства по кредиту.

 

По мысли газетчиков, решение российского суда само собой разумеется. Латвийский Минюст запросил у российской стороны дополнительную информацию, однако ответа до сих пор получено не было. Дальше дело должно быть передано в какой-либо латвийский районный суд, который должен принять решение об удовлетворении или отклонении запроса.

 

В тоже время латвийский суд не сможет действовать симметрично российскому и автоматически отклонить иск подобно тому, как российские суды штампуют у себя решения в пользу российских предпринимателей. Дело в том, что Латвия должна помнить о своих самолетах, которые совершают посадку в России и которые Россия может отнять.

 

И даже при условии что airBaltic откажется от полетов в Россию, в этой стране все равно нашлось бы достаточно латвийского имущества, которое можно было бы отнять. И даже после этого Латвия вряд ли могла бы действовать симметрично, присваивая, например, российские грузы, которые отправляются в латвийские порты. Еще бы, ведь так можно лишиться остатков транзита.

 

У Латвии начались проблемы тогда, когда она согласилась с тем, что акции airBaltic, принадлежащие скандинавской авиакомпании SAS, будут куплены фиктивной компанией Baltic Aviation Systems, за которой стоял Бертольдт Флик, тогдашний глава airBaltic.

 

Для финансирования это схемы была использована созданная Антоновым банковская пирамида, в которой участвовал и Latvijas Krājbanka. Все подавалось так, что airBaltic — чрезвычайно быстро растущая компания, которую можно очень выгодно продать. Денег должно было хватит и на то, чтобы вернуть одолженные в банках средства. Однако на выходе остались только долги и цепочка взаимных претензий.

 

Тогда латвийское государство взяло на себя большинство долгов airBaltic, устроив так, чтобы ликвидаторы Krājbanka не повесили на airBaltic еще больше обязательств. Но увы, это не распространяется на ликвидаторов банков Антонова, зарегистрированных в России и Литве, пишет издание.

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (6)
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10 дюймов 13:57 05:01:2018

привыкайте отвечать за то, что сделали ----а то привыкли только деньги с народа доить!

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... 14:18 05:01:2018

luče otdavat ,čem brat! kto dajet,tot toļko viigrajet! ne oskudejet ruka darujušego!

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CCCP 14:54 05:01:2018

Да, круто Антонов всем вдул!

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ИвАн 15:00 05:01:2018

Надо кацапам немытый защеку дать.

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варзилоиду-дебилоиду 15:44 05:01:2018

То, что ты, глист навозный, немытый и воняешь, мы знаем. Иди, хоть в Даугаве искупайся, река рядом, вышел из своего бомжатника, проковылял мимо Библиотеки и ныряй!

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охохо 15:10 05:01:2018

В этом банке большим человеком был хитрющий господин Бондарс. Может быть труженникам этой газеты с ним посоветоваться и выяснить кто кому и за что чего-то должен? Или Антонова проще поливать?

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