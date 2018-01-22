Руководство Пенсионного фонда госслужащих Калифорнии (California Public Employee Retirement System, CalPERS) увлеклось политически ангажированными рискованными инвестициями и довело его до катастрофического состояния. Обязательства CalPERS превышают активы на 138 миллиардов долларов, ресурсов фонда хватает на выплату только 68% будущих пенсий.

Гигант пенсионной индустрии США CalPERS является одним из старейших фондов в США — он создан в 1932 году. Ежемесячно в фонд перечисляют деньги 1,8 миллиона государственных служащих из более чем трех тысяч округов и городов штата Калифорния. В общей сложности CalPERS управляет активами в размере более 350 миллиардов долларов и конкурирует с крупнейшими финансовыми корпорациями. В команду пенсионного фонда входят инвестиционные менеджеры, трейдеры и брокеры.

Доходность фонда за финансовый год, завершившийся 30 июня 2017 года, составила 11,2 процента годовых. Основную часть прибыли обеспечили операции на рынке ценных бумаг — CalPERS владеет портфелем ценных бумаг стоимостью 152,2 миллиарда долларов, которые принесли доходность почти 20 процентов. Доходы от недвижимости составляют 7,6 процента годовых.

В рейтинге журнала IPE Real Estate топ-100 крупнейших мировых институциональных инвесторов, портфель которых содержит инвестиции в недвижимость, по итогам 2017 года Пенсионный фонд Калифорнии занял шестое место. Инвестиции CalPERS в недвижимость составили 35,3 миллиарда долларов, общие активы — 267,5 миллиарда долларов.

Однако неплохие финансовые показатели не позволяют фонду достигнуть приемлемого уровня по достаточности капитала: за год отношение активов фонда к обязательствам выросло всего лишь на 3 процента — до 68 процентов от общего объема обязательств; фактически у фонда 112-миллиардная дыра в капитале, перспективы закрытия которой крайне туманны.

Калифорнийский фонд играет на одном поле с инвестбанками и не застрахован от глобальных финансовых потрясений. Например, в 2009 году CalPERS прогорел на ипотечных облигациях, из-за чего даже судился с ведущими рейтинговыми агентствами Moody's, S&P и Fitch Ratings, обвинив их в присвоении ошибочных и необоснованно высоких рейтингов структурным инструментам, включавшим ипотечные облигации. Неточные рейтинги обошлись фонду в сотни миллионов долларов.

О проблемах фонда широкой общественности рассказали эксперты аналитического центра American Council for Capital Formation (ACCF). В своем докладе они подробно описали проблемы фонда. Баланс CalPERS рухнул до дефицита в 138 миллиардов долларов, а последний раз баланс фонда находился в профиците в 2007 году. Доходность фонда также оставляет желать лучшего: по оценкам ACCF, в период с 2007-го по 2016 год фонд показывал всего 5,1 процента годовых прибыли от управления активами — на 50 базисных пунктов ниже, чем среднее по рынку пенсионных фондов в США.

Причиной катастрофического падения является стремление руководства CalPERS принимать инвестиционные решения на основе политических и социальных предпочтений. В ACCF подсчитали, что четыре из девяти наихудших инвестиций в портфеле фонда были направлены на поддержку «социально правильных» проектов в рамках стратегии ESG.

«Проблема заключается в том, что выход на пенсию для миллионов американцев зависит от CalPERS и других крупных государственных пенсионных фондов. Если CalPERS не сможет исполнять свои обязательства в будущем, налогоплательщики заплатят за это из своих карманов», — считает вице-президент ACCF Тим Дойл. Вместо того чтобы сосредоточиться на финансовой устойчивости фонда, его руководство делает сомнительные инвестиции пенсионных средств в различные социальные проекты, которые не приносят прибыль приемлемого уровня, подчеркивает он.

В ответ на критику в CalPERS заявили, что политика фонда не идет вразрез с традиционными инвестициями, а доказательств того, что учет социальных и экологических факторов может оказать положительное влияние на общую производительность и эффективность компаний, становится все больше.

Расходы CalPERS постоянно растут, а гасить обязательства и находить деньги становится все труднее — фонду приходится идти на сокращение социальных расходов и повышение сборов со своей клиентской базы, например, преподавателей. Пенсионные взносы школьных округов Калифорнии в 2015-2016 финансовом году выросли с 11,8 до 15,5 процента от оклада учителей, а к 2020 году достигнут 22,7 процента. Округа не могут остановить рост ставки, так как ее размер утверждается на уровне штата, поэтому единственным способом сдержать повышение расходов на пенсионные взносы для них остается сокращение преподавателей.