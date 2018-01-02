В 2017 году экономика Латвии развивалась значительно быстрее, чем в предыдущие годы (2-3%). Ускорению развития способствовали улучшения внешней среды, более интенсивное освоение фондов ЕС и рост зарплат.
«В последние годы стабильно развиваются экспорт, частное и государственное потребление. Объемы экспорта достигли рекордного уровня. За три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года экспорт вырос на 4,1%, частное потребление — на 4,9%, потребление государства — на 4,5%», — сообщает министерство.
Также после сокращения в течение двух предыдущих лет в 2017 году стремительно развивались инвестиции — на 18,5% за девять месяцев, что способствовало увеличению объемов строительства на 18,6%.
Особенно радует мощное развитие в обрабатывающей промышленности — за три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года оно составило 8,5%, и рост наблюдался во всех крупнейших отраслях, в том числе производстве электроники, химической промышленности, пищевой промышленность и деревообработке, отмечает министерство.
Рост в отрасли транспорта и хранения составил за девять месяцев прошлого года 7,5%.
По мнению Минэкономики, с учетом благоприятной конъюнктуры — развития экономики в ЕС, основного рынка сбыта латвийских товаров, а также доступности средств из фондов ЕС — в 2018 году сохранятся быстрые темпы развития, и прирост ВВП может составить 4,2%.
Самые высокие темпы роста в 2018 году ожидаются в обрабатывающей промышленности и строительстве.
МЫ тут подсчитали и остались очень довольными, так что сразу же выписали себе премии и раздали себе же грамоты----не помешало бы хоть раз провести в этом болоте настоящий аудит, а то надоело слушать енти дифирамбы самим себе.« ответить
Ты молодец. Подметил. Особенно про внешнюю среду и завоз ради денег мусорных хим. отходов из Швеции.« ответить
Рост за счет похорон, поминок, платных лекарств и врачей, выросли налоги на зарплаты, топливо, алкоголь и табак! Да, 100% в 2018м году прирост налогов будет на лицо!« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов. Смертность растет!
у НАТОвских глистов обеденный перерыв.« ответить
почему не написали на сколько выросла добыча алмазов и строительство хранилищ для них Ну сколько можно врать и приводить в пример ВЫДУМАННЫЕ цифрыТалантливые вы наши.« ответить
Ускорению развития способствовали улучшения внешней среды, более интенсивное освоение фондов ЕС и рост зарплат.« ответить
удивительная страна -Латвия...люди уезжают, работать не кому, зарплаты как пособие, в Eurostat на пред последних местах...А прирост ВВП может составить 4,2%.....С ЧЕГО ? это показатель почти развитых стран ! Нюанс в тексте - .................за счёт доступности средств из фондов ЕС ....ну вот и правда на лицо........« ответить
ну сколько можно врать народу, себе самим наконец.« ответить
Вы и так из людей сделали полных идиотов, ограбили его.
Это низко и подло и за это обязательно нужно будет ответить.