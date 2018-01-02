В прошлом году рост экономики Латвии составил по крайней мере 4,5%, а в наступившем году составит 4,2%, прогнозирует Министерство экономики.

В 2017 году экономика Латвии развивалась значительно быстрее, чем в предыдущие годы (2-3%). Ускорению развития способствовали улучшения внешней среды, более интенсивное освоение фондов ЕС и рост зарплат.

«В последние годы стабильно развиваются экспорт, частное и государственное потребление. Объемы экспорта достигли рекордного уровня. За три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года экспорт вырос на 4,1%, частное потребление — на 4,9%, потребление государства — на 4,5%», — сообщает министерство.

Также после сокращения в течение двух предыдущих лет в 2017 году стремительно развивались инвестиции — на 18,5% за девять месяцев, что способствовало увеличению объемов строительства на 18,6%.

Особенно радует мощное развитие в обрабатывающей промышленности — за три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года оно составило 8,5%, и рост наблюдался во всех крупнейших отраслях, в том числе производстве электроники, химической промышленности, пищевой промышленность и деревообработке, отмечает министерство.

Рост в отрасли транспорта и хранения составил за девять месяцев прошлого года 7,5%.

По мнению Минэкономики, с учетом благоприятной конъюнктуры — развития экономики в ЕС, основного рынка сбыта латвийских товаров, а также доступности средств из фондов ЕС — в 2018 году сохранятся быстрые темпы развития, и прирост ВВП может составить 4,2%.

Самые высокие темпы роста в 2018 году ожидаются в обрабатывающей промышленности и строительстве.