Минэкономики: 2018 станет для Латвии еще одним годом стремительного роста(13)

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Виталий Вавилкин
14:09 02.01.2018
Экономика / Экономика

В прошлом году рост экономики Латвии составил по крайней мере 4,5%, а в наступившем году составит 4,2%, прогнозирует Министерство экономики.

В 2017 году экономика Латвии развивалась значительно быстрее, чем в предыдущие годы (2-3%). Ускорению развития способствовали улучшения внешней среды, более интенсивное освоение фондов ЕС и рост зарплат.

 

«В последние годы стабильно развиваются экспорт, частное и государственное потребление. Объемы экспорта достигли рекордного уровня. За три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года экспорт вырос на 4,1%, частное потребление — на 4,9%, потребление государства — на 4,5%», — сообщает министерство.

 

Также после сокращения в течение двух предыдущих лет в 2017 году стремительно развивались инвестиции — на 18,5% за девять месяцев, что способствовало увеличению объемов строительства на 18,6%.

 

Особенно радует мощное развитие в обрабатывающей промышленности — за три квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года оно составило 8,5%, и рост наблюдался во всех крупнейших отраслях, в том числе производстве электроники, химической промышленности, пищевой промышленность и деревообработке, отмечает министерство.

 

Рост в отрасли транспорта и хранения составил за девять месяцев прошлого года 7,5%.

 

По мнению Минэкономики, с учетом благоприятной конъюнктуры — развития экономики в ЕС, основного рынка сбыта латвийских товаров, а также доступности средств из фондов ЕС — в 2018 году сохранятся быстрые темпы развития, и прирост ВВП может составить 4,2%.

 

Самые высокие темпы роста в 2018 году ожидаются в обрабатывающей промышленности и строительстве.

LETA / Фото
Комментарии (13)
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10 дюймов 14:25 02:01:2018

МЫ тут подсчитали и остались очень довольными, так что сразу же выписали себе премии и раздали себе же грамоты----не помешало бы хоть раз провести в этом болоте настоящий аудит, а то надоело слушать енти дифирамбы самим себе.

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для Янки 14:44 02:01:2018

Ты молодец. Подметил. Особенно про внешнюю среду и завоз ради денег мусорных хим. отходов из Швеции.

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СССР 14:25 02:01:2018

Рост за счет похорон, поминок, платных лекарств и врачей, выросли налоги на зарплаты, топливо, алкоголь и табак! Да, 100% в 2018м году прирост налогов будет на лицо!

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов. Смертность растет!

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а где же глисты?????? 14:48 02:01:2018

у НАТОвских глистов обеденный перерыв.

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зачем вы все хвастаетесь, что будет завтра....... 14:39 02:01:2018

почему не написали на сколько выросла добыча алмазов и строительство хранилищ для них Ну сколько можно врать и приводить в пример ВЫДУМАННЫЕ цифрыТалантливые вы наши.

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Janka 14:40 02:01:2018

Ускорению развития способствовали улучшения внешней среды, более интенсивное освоение фондов ЕС и рост зарплат.

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Дипломат 20:26 02:01:2018

удивительная страна -Латвия...люди уезжают, работать не кому, зарплаты как пособие, в Eurostat на пред последних местах...А прирост ВВП может составить 4,2%.....С ЧЕГО ? это показатель почти развитых стран ! Нюанс в тексте - .................за счёт доступности средств из фондов ЕС ....ну вот и правда на лицо........

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Непонятно 14:42 02:01:2018

ну сколько можно врать народу, себе самим наконец.
Вы и так из людей сделали полных идиотов, ограбили его.
Это низко и подло и за это обязательно нужно будет ответить.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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