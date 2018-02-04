Министерство финансов разработало новые правила аренды и застройки земли публичных лиц, которые предусматривают существенное повышение платы за аренду государственной и муниципальной земли.

В понедельник, 5 февраля, правила рассмотрит комитет Кабинета министров.

В настоящее время арендная плата за государственную и муниципальную землю составляет 1,5% от ее кадастровой стоимости в год, а Минфин с 1 января 2019 года предлагает повысить ее до 3% от кадастровой стоимости или до 4,5% от кадастровой стоимости, если арендатор на застроенном земельном участке ведет хозяйственную деятельность и в случае снижения арендной платы поддержка арендатору квалифицируется как поддержка коммерческой деятельности.

Правила также предусматривают увеличение минимальной арендной платы за принадлежащей публичному лицу земельный участок или его часть до 40 евро вместо прежних 28 евро.

В то же время в правилах оговорены случаи, когда применяется сниженная на 50% или даже 90% арендная плата. Это те случаи, когда арендатор является инвалидом первой группы, на попечении арендатора находится ребенок с инвалидностью или по крайней мере три несовершеннолетних ребенка или совершеннолетних до 24 лет, получающих образование, если они не работают, а находящаяся на земельном участке недвижимость задекларированы как место их жительства.

Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта этого года,