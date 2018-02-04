Минфин хочет вдвое повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли (15)

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Виталий Вавилкин
15:45 03.02.2018
Политика / Правительство

Министерство финансов разработало новые правила аренды и застройки земли публичных лиц, которые предусматривают существенное повышение платы за аренду государственной и муниципальной земли.

В понедельник, 5 февраля, правила рассмотрит комитет Кабинета министров.

 

В настоящее время арендная плата за государственную и муниципальную землю составляет 1,5% от ее кадастровой стоимости в год, а Минфин с 1 января 2019 года предлагает повысить ее до 3% от кадастровой стоимости или до 4,5% от кадастровой стоимости, если арендатор на застроенном земельном участке ведет хозяйственную деятельность и в случае снижения арендной платы поддержка арендатору квалифицируется как поддержка коммерческой деятельности.

 

Правила также предусматривают увеличение минимальной арендной платы за принадлежащей публичному лицу земельный участок или его часть до 40 евро вместо прежних 28 евро.

 

В то же время в правилах оговорены случаи, когда применяется сниженная на 50% или даже 90% арендная плата. Это те случаи, когда арендатор является инвалидом первой группы, на попечении арендатора находится ребенок с инвалидностью или по крайней мере три несовершеннолетних ребенка или совершеннолетних до 24 лет, получающих образование, если они не работают, а находящаяся на земельном участке недвижимость задекларированы как место их жительства.

 

Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта этого года,

LETA / Фото
Комментарии (15)
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Ну давайте, начинайте выть 15:48 03:02:2018

Ах, Ушаков, ах он такой-растакой.))))

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вот 17:00 03:02:2018

А Ушаков то причем? Внимательно читаем! Или ты из серии лишь бы ляпнуть

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ин-на 18:19 03:02:2018

Рейзниеце губу раскатала, аппетит приходит во время еды. Тупые жирные свиньи!

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Жаль, что люди забыли про сарказм 20:40 03:02:2018

Ушаков при том, что во всех налогах клянут его, хотя налоги устанавливает кабмин. Если что, про Ушакова был с а р к а з м.

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виртуальный ВВПжо деревни дурачков-созидателей 16:04 03:02:2018

сразу вырастит-история успеха

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грош вам цена 16:24 03:02:2018

обещали, что законы менятся не будут. Им все мало денег. Профукали все на свои премии и на дурацкие *ворота столетия* и так далее.Притом эти налоги будут взиматься или с первого марта текущего года или с первого января 2019 *просто не понял* Скоро лопнете от обжорства.

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Ой, нимагу 22:48 03:02:2018

Частники быстро подтянутся ! Те и хозяева земли , кто " законы " пишет!

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Антивирус 17:09 03:02:2018

Откуда приказ вышел,на добивание.? Потому,что на такую подлость для страны, даже лотыши не способны. Вот же патриоты поганые!!!

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das 17:39 03:02:2018

Vot i golosuj za nih , nicego esce desevle ne stalo , toljko ceni podnimajut. Tak kazdij rukovoditj umeet . Uma ne nado !

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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