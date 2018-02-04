В понедельник, 5 февраля, правила рассмотрит комитет Кабинета министров.
В настоящее время арендная плата за государственную и муниципальную землю составляет 1,5% от ее кадастровой стоимости в год, а Минфин с 1 января 2019 года предлагает повысить ее до 3% от кадастровой стоимости или до 4,5% от кадастровой стоимости, если арендатор на застроенном земельном участке ведет хозяйственную деятельность и в случае снижения арендной платы поддержка арендатору квалифицируется как поддержка коммерческой деятельности.
Правила также предусматривают увеличение минимальной арендной платы за принадлежащей публичному лицу земельный участок или его часть до 40 евро вместо прежних 28 евро.
В то же время в правилах оговорены случаи, когда применяется сниженная на 50% или даже 90% арендная плата. Это те случаи, когда арендатор является инвалидом первой группы, на попечении арендатора находится ребенок с инвалидностью или по крайней мере три несовершеннолетних ребенка или совершеннолетних до 24 лет, получающих образование, если они не работают, а находящаяся на земельном участке недвижимость задекларированы как место их жительства.
Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта этого года,
Ах, Ушаков, ах он такой-растакой.))))« ответить
А Ушаков то причем? Внимательно читаем! Или ты из серии лишь бы ляпнуть« ответить
Рейзниеце губу раскатала, аппетит приходит во время еды. Тупые жирные свиньи!« ответить
Ушаков при том, что во всех налогах клянут его, хотя налоги устанавливает кабмин. Если что, про Ушакова был с а р к а з м.« ответить
сразу вырастит-история успеха« ответить
обещали, что законы менятся не будут. Им все мало денег. Профукали все на свои премии и на дурацкие *ворота столетия* и так далее.Притом эти налоги будут взиматься или с первого марта текущего года или с первого января 2019 *просто не понял* Скоро лопнете от обжорства.« ответить
Частники быстро подтянутся ! Те и хозяева земли , кто " законы " пишет!« ответить
Откуда приказ вышел,на добивание.? Потому,что на такую подлость для страны, даже лотыши не способны. Вот же патриоты поганые!!!« ответить
Vot i golosuj za nih , nicego esce desevle ne stalo , toljko ceni podnimajut. Tak kazdij rukovoditj umeet . Uma ne nado !« ответить