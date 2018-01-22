Минфин Латвии против решения властей Украины(2)

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Герман Бергер
13:30 21.01.2018
Экономика / Финансы

Принятое Украиной в конце прошлого года решение включить Латвию в список офшоров — необоснованное, заявил представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

«С точки зрения Латвии, включение нашего государства в список не обосновано, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — сказал он.

 

Минфин и Министерство иностранных дел активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка.

 

«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — сказал представитель министерства.

 

Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.

 

Эстонская газета Eesti Paevaleht сообщила, что с 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров. Эстонский МИД также работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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janka rekur tanka 13:34 21:01:2018

he he he. malachi ukrainji. atbalstu.

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даже маленькие дети знают 14:04 21:01:2018

про то что в лотошии отмывается украденное в россии и украине

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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