В понедельник, 5 февраля, правила рассмотрит комитет Кабинета министров.
В настоящее время арендная плата за государственную и муниципальную землю составляет 1,5% от ее кадастровой стоимости в год, а Минфин с 1 января 2019 года предлагает повысить ее до 3% от кадастровой стоимости или до 4,5% от кадастровой стоимости, если арендатор на застроенном земельном участке ведет хозяйственную деятельность и в случае снижения арендной платы поддержка арендатору квалифицируется как поддержка коммерческой деятельности.
Правила также предусматривают увеличение минимальной арендной платы за принадлежащей публичному лицу земельный участок или его часть до 40 евро вместо прежних 28 евро.
В то же время в правилах оговорены случаи, когда применяется сниженная на 50% или даже 90% арендная плата. Это те случаи, когда арендатор является инвалидом первой группы, на попечении арендатора находится ребенок с инвалидностью или по крайней мере три несовершеннолетних ребенка или совершеннолетних до 24 лет, получающих образование, если они не работают, а находящаяся на земельном участке недвижимость задекларирована как место их жительства.
Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта этого года.
Нила на вилы вместе с его бандой казнокрадов! Знаете кто утеплял детсады и школы в Риге прошлымлетом? На еврофонды! Нелегалы на конвертных зарплатах 18€/квм. Так сколько они миллионов украли на этом...« ответить
Ушаков пока не министр финансов. Минфином рулит коалиция ( Енотиба, типа зеленые недо-крестьяне плюс нацпатриоты).Так что нечего здесь вонять. если не в курсе кто хочет навариться.« ответить
Вот сейчас грабанёт Согласие всех и каждого...« ответить
а потом почитай кто входит в правительство Латвии...« ответить
дибил читай внимательно минфин причем тут Ушаков« ответить
экономика латвии в глубокой ЖО!!!!« ответить
разграбление страны продолжается...
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ,НЕ?!
что то подобное было перед 40 годом,вся недвижимость была заложена в комерческие банки,которые забрало государство« ответить
латвия банкрот
Еще раз убеждаюсь, что прошлой весной очень вовремя свалил из"гостеприимной страны" ( страна тоже в кавычка, потому, как она полное недоразумение.) Стольковсего менее чем за год наворотили правители. А впереди еще Гейшабаш 100 дневный по случайности со 100летием совпавший. Прямая дорога в АД« ответить