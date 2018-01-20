Принятое Украиной в конце прошлого года решение включить Латвию в список офшоров — необоснованное, заявил агентству ЛЕТА представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

«С точки зрения Латвии, включение нашего государства в список не обосновано, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — сказал он.

Минфин и Министерство иностранных дел активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка.

«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — сказал представитель министерства.

Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.

Эстонская газета «Eesti Paevaleht» сообщила, что с 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров. Эстонский МИД также работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию.