Минфин о решении Украины включить Латвию в список офшоров: вы чего?(1)

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Тимур Пушкарев
14:25 19.01.2018
Экономика / Финансы

Принятое Украиной в конце прошлого года решение включить Латвию в список офшоров — необоснованное, заявил агентству ЛЕТА представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

«С точки зрения Латвии, включение нашего государства в список не обосновано, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — сказал он.

 

Минфин и Министерство иностранных дел активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка.

 

«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — сказал представитель министерства.

 

Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.

 

Эстонская газета «Eesti Paevaleht» сообщила, что с 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров. Эстонский МИД также работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Саксофоб 14:30 19:01:2018

Америку открыли-хохлы в Латвии уже давно деньги моют.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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