Минфин США анонсировал новые санкции против России(6)

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Виталий Вавилкин
19:45 23.02.2018
В мире / Сша

Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против России, заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — сказал он.

 

«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — добавил чиновник.

 

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

 

Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они якобы пытались вмешаться в американские выборы. При этом никаких конкретных доказательств Вашингтон так и не представил.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 19:57 23:02:2018

Дочку Лаврова пинком под сраку из Америки турнут?

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ин-на 20:04 23:02:2018

в свою сраку пиндосы могут засунуть свои санкции

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саргей 20:22 23:02:2018

лица с раздвоенией личности могу пройти к психиатру, так что соплячек-дебилоид хохлоуебок тебе туда

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janek 20:15 23:02:2018

вот задирастая шпана бандитское государство шакал собрал вокруг себя шаколят которых раменяет на при торге

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якут 20:20 23:02:2018

считают однако сколько олени за хозяина заплатят

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Саня 20:27 23:02:2018

крымнаш ещё долго будет аукаться.

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Мнение
1-shvedov-col15
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