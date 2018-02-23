«Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — сказал он.
«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — добавил чиновник.
Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.
Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они якобы пытались вмешаться в американские выборы. При этом никаких конкретных доказательств Вашингтон так и не представил.
Дочку Лаврова пинком под сраку из Америки турнут?« ответить
в свою сраку пиндосы могут засунуть свои санкции« ответить
лица с раздвоенией личности могу пройти к психиатру, так что соплячек-дебилоид хохлоуебок тебе туда« ответить
вот задирастая шпана бандитское государство шакал собрал вокруг себя шаколят которых раменяет на при торге« ответить
считают однако сколько олени за хозяина заплатят« ответить
крымнаш ещё долго будет аукаться.« ответить