Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill. По словам Мнучина, новые антироссийские санкции «уже на подходе».

Министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в комитете сената в среду заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill.

«Мы активно работаем над санкциями против России в рамках закрытого брифинга», — отметил Мнучин. — Я могу вас заверить в том, что санкции на подходе. Мы работаем над ними, пока мы здесь разговариваем».

Во время слушаний демократы настояли на том, чтобы Мнучин высказался по поводу отношения администрации Трампа к новым санкциям, а также по поводу того, что думает сам Трамп о вмешательстве России в выборы.

Как утверждает издание, администрация Трампа подверглась критике за то, что она не ввела новые санкции против Москвы в конце января этого года, когда вышел крайний срок, установленный законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Глава Минфина США заверил сенаторов в том, что администрация примет эти санкции.

«Это ни в коем случае не должно быть интерпретировано так, словно мы не вводим санкции против кого-либо из тех, кто упомянут в этом докладе», — добавил Мнучин, говоря о «кремлёвском докладе».

Несмотря на то что администрация Трампа не ввела новые санкции в конце января, она опубликовала список российских бизнесменов и политических деятелей. Позже официальные лица уточнили, что этот документ не задумывался как «санкционный список», пишет The Hill.