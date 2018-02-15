Министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в комитете сената в среду заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill.
«Мы активно работаем над санкциями против России в рамках закрытого брифинга», — отметил Мнучин. — Я могу вас заверить в том, что санкции на подходе. Мы работаем над ними, пока мы здесь разговариваем».
Во время слушаний демократы настояли на том, чтобы Мнучин высказался по поводу отношения администрации Трампа к новым санкциям, а также по поводу того, что думает сам Трамп о вмешательстве России в выборы.
Как утверждает издание, администрация Трампа подверглась критике за то, что она не ввела новые санкции против Москвы в конце января этого года, когда вышел крайний срок, установленный законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Глава Минфина США заверил сенаторов в том, что администрация примет эти санкции.
«Это ни в коем случае не должно быть интерпретировано так, словно мы не вводим санкции против кого-либо из тех, кто упомянут в этом докладе», — добавил Мнучин, говоря о «кремлёвском докладе».
Несмотря на то что администрация Трампа не ввела новые санкции в конце января, она опубликовала список российских бизнесменов и политических деятелей. Позже официальные лица уточнили, что этот документ не задумывался как «санкционный список», пишет The Hill.
Jo vairāk ASV sankciju pret Krieviju, jo labāk! 100% atbalstu!« ответить
un sliktak Latvijaj« ответить
Ты видимо имеешь большой член с этого, хорошо тебе извращенец!« ответить
3acyнь себе их в ж*ony cccaaaнкцыи свои cpaные,nuндос-нuдoyмок:)Клала Великая Россия на ваши не работающие потуги,она только крепчает!« ответить
Hā, lielā sūdu Krievija!« ответить
Гавно это у тебя на дворе,просто еще глаза дурак не открыл.:)« ответить
Чем больше марионеточный режим Латвии тявкает в угоду своему заокеанскому Хозяину в сторону России, тем больше сокращается российский транзит и торговый обмен в целом, что наносит Латвии ощутимые потери. Atbalstu 100%.« ответить
На дворе 2018 год. Выборы были в 2016, а они все продолжают вводить санкции . Но ведь даже суд за одно "преступление" дает один срок. А здесь ... Хотя американскому суду доказательства не нужны. Сколько раз они сажали своих преступников, а потом, лет через 20 выпускали со словами: Пардоньте, ошибочка вышлась.))))« ответить
Пиндосы от бессилия и недостатка ума могут только санкции продлевать.« ответить
На бОльшее ума не хватает!
По словам Мнучина, новые антироссийские санкции «уже на подходе».« ответить
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cмотрите не обocpuтесь от натуги:))))
Отличные новости.« ответить
на деле эти санкции это лапша на уши для таких лохов как ты, против каких то лиц введут которых даже не существует в природе ))« ответить
А вот транзит Вусраине обрубят, даже поляки харкнули вам в рожу и будут по дну балтийского моря свою трубу тянуть, хе-хе
_на деле эти санкции это лапша на уши для таких лохов_« ответить
Да, эти санкции против обычных россиян, не против кремлёвской опг.
такие скакуасы как ты ещё 3 года назад писали что россияне скоро будут жить по талонам и повесят Путина на столбе, так вот, никаких талонов нет импортзамещение идёт полным ходом и скоро выборы, вот там посмотрим за кого проголосуют. А скаклы просрали российский рынок ради европейского, да вот не задача, квоты кончаются за первые недельки, а российский рынок просрали как и Крым с Донбассом набирают многомиллиардные кредиты под бешеные % для простых потребителей цена на газ выросла в 10 раз, элктроэнергия на 50% и т.д., так против кого санкции вводят? хе-хе« ответить
верзилов, ты хоть сам-то понимаешь, что ты неполноценный и психбольной?« ответить
Если не понимаешь, значит я дважды прав.
Да-да. Хорошо в Латвии сидеть, кушать хамон с пармезаном и писать, как россиянам хорошо живётся, наблюдая, как те, кто пять минут назад давили бульдозерами продукты, загружают в Хельсинки президентский самолёт водочкой да колбаской.« ответить
Мне россиян не жалко, пусть себе крепчают на коленях. Ума-то нет.