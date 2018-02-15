Минфин США готовит новый удар по России(31)

Лента новостей
Жириновский о Собчак: Не соображает! Её волнуют гей-браки и марихуана Одноразовый пинцет превращается в… многоразовый СМИ: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан РФ Российских военных лишат смартфонов «Дело олигархов»: дубль пятый ВИДЕО: пассажиры рижского троллейбуса силой выгнали обнаглевших дебоширов Как не разочаровываться в мужчинах В США сказали — надо. KNAB ответил — есть! Рига — Минск: поезд привез надежду
Eще в разделе
Шокирующие премии в Банке Латвии: как нажиться на государстве На 600 евро больше! Латвийцы в шоке от счетов по электричеству за январь! Печальное положение транзита Латвии Еврокомиссия сдерет с Латвии дополнительный еврик Польша атакует «Северный поток — 2»
Анатолий Тарасов
14:16 15.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill. По словам Мнучина, новые антироссийские санкции «уже на подходе».

Министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в комитете сената в среду заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill.

 

«Мы активно работаем над санкциями против России в рамках закрытого брифинга», — отметил Мнучин. — Я могу вас заверить в том, что санкции на подходе. Мы работаем над ними, пока мы здесь разговариваем».

 

Во время слушаний демократы настояли на том, чтобы Мнучин высказался по поводу отношения администрации Трампа к новым санкциям, а также по поводу того, что думает сам Трамп о вмешательстве России в выборы.

 

Как утверждает издание, администрация Трампа подверглась критике за то, что она не ввела новые санкции против Москвы в конце января этого года, когда вышел крайний срок, установленный законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Глава Минфина США заверил сенаторов в том, что администрация примет эти санкции.

 

«Это ни в коем случае не должно быть интерпретировано так, словно мы не вводим санкции против кого-либо из тех, кто упомянут в этом докладе», — добавил Мнучин, говоря о «кремлёвском докладе».

 

Несмотря на то что администрация Трампа не ввела новые санкции в конце января, она опубликовала список российских бизнесменов и политических деятелей. Позже официальные лица уточнили, что этот документ не задумывался как «санкционный список», пишет The Hill.

RT / Фото
Комментарии (31)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 14:22 15:02:2018

Jo vairāk ASV sankciju pret Krieviju, jo labāk! 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
Саня™ 14:29 15:02:2018

un sliktak Latvijaj

« ответить
Profile_default
Патриоту 14:42 15:02:2018

Ты видимо имеешь большой член с этого, хорошо тебе извращенец!

« ответить
Profile_default
latviešu patriot 14:29 15:02:2018

3acyнь себе их в ж*ony cccaaaнкцыи свои cpaные,nuндос-нuдoyмок:)Клала Великая Россия на ваши не работающие потуги,она только крепчает!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:38 15:02:2018

Hā, lielā sūdu Krievija!

« ответить
Profile_default
:) 14:45 15:02:2018

Гавно это у тебя на дворе,просто еще глаза дурак не открыл.:)

« ответить
Profile_default
latviesu pedriots 15:46 15:02:2018

Чем больше марионеточный режим Латвии тявкает в угоду своему заокеанскому Хозяину в сторону России, тем больше сокращается российский транзит и торговый обмен в целом, что наносит Латвии ощутимые потери. Atbalstu 100%.

« ответить
Profile_default
Чет я не понимаю. 14:42 15:02:2018

На дворе 2018 год. Выборы были в 2016, а они все продолжают вводить санкции . Но ведь даже суд за одно "преступление" дает один срок. А здесь ... Хотя американскому суду доказательства не нужны. Сколько раз они сажали своих преступников, а потом, лет через 20 выпускали со словами: Пардоньте, ошибочка вышлась.))))

« ответить
Profile_default
Америка в истерике 15:27 15:02:2018

Пиндосы от бессилия и недостатка ума могут только санкции продлевать.
На бОльшее ума не хватает!

« ответить
Profile_default
Российский Пармезан 14:44 15:02:2018

По словам Мнучина, новые антироссийские санкции «уже на подходе».
*****************************************************************************************
cмотрите не обocpuтесь от натуги:))))

« ответить
Profile_default
Саня 14:49 15:02:2018

Отличные новости.

« ответить
Profile_default
>>>Саня 14:49 15:02:2018 15:06 15:02:2018

на деле эти санкции это лапша на уши для таких лохов как ты, против каких то лиц введут которых даже не существует в природе ))
А вот транзит Вусраине обрубят, даже поляки харкнули вам в рожу и будут по дну балтийского моря свою трубу тянуть, хе-хе

« ответить
Profile_default
Саня 15:14 15:02:2018

_на деле эти санкции это лапша на уши для таких лохов_
Да, эти санкции против обычных россиян, не против кремлёвской опг.

« ответить
Profile_default
>>>Саня 15:14 15:02:2018 15:24 15:02:2018

такие скакуасы как ты ещё 3 года назад писали что россияне скоро будут жить по талонам и повесят Путина на столбе, так вот, никаких талонов нет импортзамещение идёт полным ходом и скоро выборы, вот там посмотрим за кого проголосуют. А скаклы просрали российский рынок ради европейского, да вот не задача, квоты кончаются за первые недельки, а российский рынок просрали как и Крым с Донбассом набирают многомиллиардные кредиты под бешеные % для простых потребителей цена на газ выросла в 10 раз, элктроэнергия на 50% и т.д., так против кого санкции вводят? хе-хе

« ответить
Profile_default
быдлу сане 15:33 15:02:2018

верзилов, ты хоть сам-то понимаешь, что ты неполноценный и психбольной?
Если не понимаешь, значит я дважды прав.

« ответить
Profile_default
Саня 15:38 15:02:2018

Да-да. Хорошо в Латвии сидеть, кушать хамон с пармезаном и писать, как россиянам хорошо живётся, наблюдая, как те, кто пять минут назад давили бульдозерами продукты, загружают в Хельсинки президентский самолёт водочкой да колбаской.
Мне россиян не жалко, пусть себе крепчают на коленях. Ума-то нет.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV