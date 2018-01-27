Минфин США расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине(23)

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Виталий Вавилкин
19:15 26.01.2018
В мире / Сша

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на юго-востоке Украины. На этот раз в черный список попал 21 гражданин РФ и Украины, а также девять юридических лиц.

Среди них — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».

 

Под санкции попали и люди, «связанные с самопровозглашенной Донецкой народной республикой»: Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матюшенко, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев, и — с ЛНР Олександр и Сергей Мельничуки и тот же Пашков.

 

Ограничения американского Минфина отныне также распространяются на 12 структур «Сургутнефтегаза», включая Киришский нефтеперерабатывающий завод и «Сургутнефтегазбанк, и структуру «Ростеха» — ЗАО «ВО Технопромэкспорт», замешанное в истории с поставкой в Крым турбин Siemens вопреки санкциям.

 

Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами также ввел ограничения в отношении компании ООО»Евро Полис», которая, как отмечает телеканал «Дождь», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — он, по информации СМИ, относится к «ближнему кругу» президента РФ Владимира Путина, его также называют «личным поваром» главы государства.

 

В санкционный список США сам Пригожин попал в декабре 2016 года. Спустя полгода список расширили, добавив в него «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг» (также входит в ГК «Конкорд»). Кроме того, американские власти тогда же ввели индивидуальные санкции в отношении ряда россиян. В их числе оказался и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

 

Еще в прошлом года СМИ писали о том, что компания ООО «Евро Полис» Пригожина претендует на сирийские углеводороды и подписала меморандум с сирийскими властями в обмен на обеспечение безопасности в соответствующих регионах Сирии.

 

По сведениям журналистов, договоренности были достигнуты в ходе визита в Москву министра нефти Сирии Али Ганема в декабре 2016 года. В этом контексте СМИ также отмечали, что Пригожин связан с воюющей в Сирии ЧВК Вагнера. Предположительно, бизнесмен может быть спонсором этой частной армии.

 

«Ростех» отреагировал на попадание в санкционный список

 

В «Ростехе» уже заявили, что новые санкции США, в том числе против «Технопромэкспорта», являются давлением на госкорпорацию, но все последствия этих ограничений будут преодолены.

 

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог. Конечно, любые санкции имеют негативные последствия. Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их влияние на работу наших компаний», — заявили в госкорпорации (цитата по «Интерфакс»).

 

Список физлиц, попавших под антироссийские санкции:

 

Валерий Абрамов

 

Игорь Антипов

 

Андрей Черезов

 

Евгений Грабчак

 

Алексей Грановский

 

Богдан Колосов

 

Елена Костенко

 

Светлана Малахова

 

Павел Малгин

 

Екатерина Матюшенко

 

Олександр Мельничук

 

Сергей Мельничук

 

Наталья Никонорова

 

Дмитрий Овсянников

 

Владимир Пашков

 

Владимир Павленко

 

Александр Пентя

 

Виктор Перевалов

 

Елена Радомская

 

Александр Тимофеев

 

Сергей Топор-Гилка

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (23)
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П у т и н 19:29 26:01:2018

Интересно, голодный ватник-путиноид из Тамбова негодует или рад?

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уроду недоношенному 19:37 26:01:2018

варзилов, несчастное ущербное уродище. Жалко тебя. Рожа страшная, ноги куриные тонкие, мозги мать выбила, когда бросила тебя. Жалкое ты существо. Сидишь на 30 ценах за коммент. Как жить-то будешь, юродивый? Щас заплАчу.

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Ваня 19:59 26:01:2018

от таких санкций товараобарот между Омерикой и Россий только растёт, а вот у Вукраины и Латвии падает, так что господа делайте выводы кто в дураках

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Шерстобитову, ИвАн-у, Путину, а также Latvieshu patriotu - короче козлам. 20:19 26:01:2018

американские фашисты из 4 РЕЙХА решили расширить санкции против РОССИЙСКИХ антифашистов - допрыгаются С..У..К..И.

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уродам по адресу 19:31 26:01:2018

Уроды-пиндосы! Плевать на ваши санкции! Мы вас , пиндосов, скоро построим. Вы нас достали, уроды! Два-три тополя вам хватит? Если мало, мы добавим!

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ваня 19:33 26:01:2018

Санкции против выродков и нелюдей россии дело богоугодное..санкции надо усилить

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блохе 19:40 26:01:2018

я тебя убью, лодочник".

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Да 19:41 26:01:2018

Ванятка (патриотс) не смеши мою жопу она и так смешная придурок.

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уроду недоношенному 19:42 26:01:2018

я тебя убью, лодочник

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а что будет 20:00 26:01:2018

РФ вводит санкции против американских граждан ... , космонавтов на орбите и отказывается их возвращать .

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Пиндосы - трУсы 20:29 26:01:2018

Друзья! Запомните! Пиндосы тупые и трусливые, поэтому они , прячась за кустом угрожают. Пиндосы блефуют, т.е. врут. Они боятся, но пытаются быть смелыми, а если выстрелить, так обосрутся. Они никогда сами не воевали и не знают, что это такое.

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А Дукурсы 20:31 26:01:2018

едут НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ???BO ОТОРВУТ ЛЮЛЕЙ!!!

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Latviešu patriots 20:35 26:01:2018

Ļoti priecīgas ziņas! Kaifs tādas lasīt! Tā krieviem vajag!

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когда 20:39 26:01:2018

хохля заплатят 3 млрд? там по 600 тыс в день штрафных капает,смотри,тебя разберут на органы,как сочуствующего

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Latviešu patriots 20:56 26:01:2018

Kogdam. Neceri pediņ

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

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