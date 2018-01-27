Среди них — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».
Под санкции попали и люди, «связанные с самопровозглашенной Донецкой народной республикой»: Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матюшенко, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев, и — с ЛНР Олександр и Сергей Мельничуки и тот же Пашков.
Ограничения американского Минфина отныне также распространяются на 12 структур «Сургутнефтегаза», включая Киришский нефтеперерабатывающий завод и «Сургутнефтегазбанк, и структуру «Ростеха» — ЗАО «ВО Технопромэкспорт», замешанное в истории с поставкой в Крым турбин Siemens вопреки санкциям.
Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами также ввел ограничения в отношении компании ООО»Евро Полис», которая, как отмечает телеканал «Дождь», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — он, по информации СМИ, относится к «ближнему кругу» президента РФ Владимира Путина, его также называют «личным поваром» главы государства.
В санкционный список США сам Пригожин попал в декабре 2016 года. Спустя полгода список расширили, добавив в него «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг» (также входит в ГК «Конкорд»). Кроме того, американские власти тогда же ввели индивидуальные санкции в отношении ряда россиян. В их числе оказался и командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Еще в прошлом года СМИ писали о том, что компания ООО «Евро Полис» Пригожина претендует на сирийские углеводороды и подписала меморандум с сирийскими властями в обмен на обеспечение безопасности в соответствующих регионах Сирии.
По сведениям журналистов, договоренности были достигнуты в ходе визита в Москву министра нефти Сирии Али Ганема в декабре 2016 года. В этом контексте СМИ также отмечали, что Пригожин связан с воюющей в Сирии ЧВК Вагнера. Предположительно, бизнесмен может быть спонсором этой частной армии.
«Ростех» отреагировал на попадание в санкционный список
В «Ростехе» уже заявили, что новые санкции США, в том числе против «Технопромэкспорта», являются давлением на госкорпорацию, но все последствия этих ограничений будут преодолены.
«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог. Конечно, любые санкции имеют негативные последствия. Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их влияние на работу наших компаний», — заявили в госкорпорации (цитата по «Интерфакс»).
Список физлиц, попавших под антироссийские санкции:
Валерий Абрамов
Игорь Антипов
Андрей Черезов
Евгений Грабчак
Алексей Грановский
Богдан Колосов
Елена Костенко
Светлана Малахова
Павел Малгин
Екатерина Матюшенко
Олександр Мельничук
Сергей Мельничук
Наталья Никонорова
Дмитрий Овсянников
Владимир Пашков
Владимир Павленко
Александр Пентя
Виктор Перевалов
Елена Радомская
Александр Тимофеев
Сергей Топор-Гилка
Интересно, голодный ватник-путиноид из Тамбова негодует или рад?« ответить
варзилов, несчастное ущербное уродище. Жалко тебя. Рожа страшная, ноги куриные тонкие, мозги мать выбила, когда бросила тебя. Жалкое ты существо. Сидишь на 30 ценах за коммент. Как жить-то будешь, юродивый? Щас заплАчу.« ответить
от таких санкций товараобарот между Омерикой и Россий только растёт, а вот у Вукраины и Латвии падает, так что господа делайте выводы кто в дураках« ответить
американские фашисты из 4 РЕЙХА решили расширить санкции против РОССИЙСКИХ антифашистов - допрыгаются С..У..К..И.« ответить
Уроды-пиндосы! Плевать на ваши санкции! Мы вас , пиндосов, скоро построим. Вы нас достали, уроды! Два-три тополя вам хватит? Если мало, мы добавим!« ответить
Санкции против выродков и нелюдей россии дело богоугодное..санкции надо усилить« ответить
я тебя убью, лодочник".« ответить
Ванятка (патриотс) не смеши мою жопу она и так смешная придурок.« ответить
я тебя убью, лодочник« ответить
РФ вводит санкции против американских граждан ... , космонавтов на орбите и отказывается их возвращать .« ответить
Друзья! Запомните! Пиндосы тупые и трусливые, поэтому они , прячась за кустом угрожают. Пиндосы блефуют, т.е. врут. Они боятся, но пытаются быть смелыми, а если выстрелить, так обосрутся. Они никогда сами не воевали и не знают, что это такое.« ответить
едут НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ???BO ОТОРВУТ ЛЮЛЕЙ!!!« ответить
Ļoti priecīgas ziņas! Kaifs tādas lasīt! Tā krieviem vajag!« ответить
хохля заплатят 3 млрд? там по 600 тыс в день штрафных капает,смотри,тебя разберут на органы,как сочуствующего« ответить
Kogdam. Neceri pediņ« ответить