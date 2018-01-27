Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на юго-востоке Украины. На этот раз в черный список попал 21 гражданин РФ и Украины, а также девять юридических лиц.

Среди них — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».

Под санкции попали и люди, «связанные с самопровозглашенной Донецкой народной республикой»: Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матюшенко, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев, и — с ЛНР Олександр и Сергей Мельничуки и тот же Пашков.

Ограничения американского Минфина отныне также распространяются на 12 структур «Сургутнефтегаза», включая Киришский нефтеперерабатывающий завод и «Сургутнефтегазбанк, и структуру «Ростеха» — ЗАО «ВО Технопромэкспорт», замешанное в истории с поставкой в Крым турбин Siemens вопреки санкциям.

Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами также ввел ограничения в отношении компании ООО»Евро Полис», которая, как отмечает телеканал «Дождь», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — он, по информации СМИ, относится к «ближнему кругу» президента РФ Владимира Путина, его также называют «личным поваром» главы государства.

В санкционный список США сам Пригожин попал в декабре 2016 года. Спустя полгода список расширили, добавив в него «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг» (также входит в ГК «Конкорд»). Кроме того, американские власти тогда же ввели индивидуальные санкции в отношении ряда россиян. В их числе оказался и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Еще в прошлом года СМИ писали о том, что компания ООО «Евро Полис» Пригожина претендует на сирийские углеводороды и подписала меморандум с сирийскими властями в обмен на обеспечение безопасности в соответствующих регионах Сирии.

По сведениям журналистов, договоренности были достигнуты в ходе визита в Москву министра нефти Сирии Али Ганема в декабре 2016 года. В этом контексте СМИ также отмечали, что Пригожин связан с воюющей в Сирии ЧВК Вагнера. Предположительно, бизнесмен может быть спонсором этой частной армии.

«Ростех» отреагировал на попадание в санкционный список

В «Ростехе» уже заявили, что новые санкции США, в том числе против «Технопромэкспорта», являются давлением на госкорпорацию, но все последствия этих ограничений будут преодолены.

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог. Конечно, любые санкции имеют негативные последствия. Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их влияние на работу наших компаний», — заявили в госкорпорации (цитата по «Интерфакс»).

Список физлиц, попавших под антироссийские санкции:

Валерий Абрамов

Игорь Антипов

Андрей Черезов

Евгений Грабчак

Алексей Грановский

Богдан Колосов

Елена Костенко

Светлана Малахова

Павел Малгин

Екатерина Матюшенко

Олександр Мельничук

Сергей Мельничук

Наталья Никонорова

Дмитрий Овсянников

Владимир Пашков

Владимир Павленко

Александр Пентя

Виктор Перевалов

Елена Радомская

Александр Тимофеев

Сергей Топор-Гилка