Минфин в ударе: в качестве примера названа латвийская пенсия в размере 1700 евро(12)

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Виталий Вавилкин
15:50 27.02.2018
Политика / Правительство

«Утро началось с позитива. Минфин разъяснил подробно, что значит для пенсионеров налоговая реформа. Пример: «Пенсионеру за февраль 2018 года насчитана пенсия 1700 евро....» Дальше уже неважно» , — написала на своей странице в Фейсбуке журналист Ольга Князева.

При эом отна отмечает, что средняя пенсия по старости в Латвии в прошлом году составляла 296,15 евро. 457 270 пенсионеров (53%) получают пенсию в размере 200-300 евро, и только у 1680 счастливцев она вышен 1500 евро.

 

«Закрыл, наконец, пенсионный счёт отца. Профессор с полувековым стажем, пенсия после всех индексаций — 230 евро, — подтверждает ан своей странице в Фейсбуке депутат Сейма Борис Цилевич. -  А мама вообще пенсии в последние 20 с лишним лет жизни не получала — хотя тоже имела учёную степень и преподавала в Даугавпилсе более 50 лет. По законодательству, действовавшему на тот момент, когда она уезжала из Латвии, экспорт пенсий для неграждан не был предусмотрен. Получила на прощание пенсию за три месяца — и всё... Расскажите мне про патриотизм, коллеги из правящей коалиции...»

press.lv / Фото
Комментарии (12)
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ин-на 16:00 27:02:2018

лживые вонючие твари себе сделают пенсии и побольше, чем 1700, а народ их абсолютно не волнует!

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Marija 16:21 27:02:2018

Eto izdevatelstvo??

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27 17:51 27:02:2018

20 лет назад пенсия в 300 евро,была бы очень хорошей. Тогда почему ,цены сделали в 10 раз выше, а пенсии у тех.кто честно отработал 40 лет и платил налоги ,сейчас по 200-300 евро? Сознательно людей обрекают на нищету и голодную смерть..Кто за последние 30 лет мог заработать по 1000-2000 зарплаты,? Это только те, кто получал , а не зарабатывал.

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вспоминается по этому поводу, лишь 16:25 27:02:2018

великий писатель, и вице-губернатор Тверской губернии Салтыков - Щедрин! Его "письма к тетеньке". Поскольку цитировать доподлинно не могу оглашу суть. Если дают, хоть какие то деньги, то их следует брать! А вот , когда вместо положенных вам денег, дают в морду sic( так у автора) это плохо!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:29 27:02:2018

ТАКИ
КОГДА ЭТОТ ЖМЕРИНСКИЙ ПОЦ - БОРУХ ЦИЛЕВИЧ.
СИДЕЛ на СВОЕЙ КАШЕРНОЙ ЖОПЕ В ЛАТЫШСКОЙ СЕЙМЕ,
ПЕНСИЯ
МАМЫ и ПАПЫ ЕГО не БЕСПОКОИЛА.....
КАК ТОЛЬКО ЕГО ОТСТРАНИЛИ от КОРМУШКИ,
ЭТОТ ХИТРОЖОПЫЙ ИУДЕЙ ЦИЛЕВИЧ
СРАЗУ ЗАГОВОРИЛ И за МАМУ...И за ПАПУ...
ХУЖЕ КРОВОЖАДНЫХ ВРАГОВ,ТОЛЬКО "ЖИТРОЖОПЫЕ ДРУЗЬЯ"...
ТИПА
"РУССКОЯЗЫЧНЫХ" ЦИЛЕВИЧЕЙ,ЛИНДЕРМАНОВ,

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evrej 17:07 27:02:2018

ПРИВЕТ из ПСКОВА vot tebya pluschit to kak ...idi vodi popej mozhet polegchaet

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шери 16:33 27:02:2018

А пенсионный миллиард так и завис? Взяли ,,в долг,, верните с %%%

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:42 27:02:2018

ЭТА ПРОЗАПАДНАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ ВОРОВ,..ЛЯДЕЙ
И
ПЕДЕРАСТОВ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ
ДАВНО
РАЗДЕРБАНИЛА МЕЖДУ СВОИМИ...И ЗАПРЯТАЛА В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ....

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)