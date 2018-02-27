«Утро началось с позитива. Минфин разъяснил подробно, что значит для пенсионеров налоговая реформа. Пример: «Пенсионеру за февраль 2018 года насчитана пенсия 1700 евро....» Дальше уже неважно» , — написала на своей странице в Фейсбуке журналист Ольга Князева.

При эом отна отмечает, что средняя пенсия по старости в Латвии в прошлом году составляла 296,15 евро. 457 270 пенсионеров (53%) получают пенсию в размере 200-300 евро, и только у 1680 счастливцев она вышен 1500 евро.

«Закрыл, наконец, пенсионный счёт отца. Профессор с полувековым стажем, пенсия после всех индексаций — 230 евро, — подтверждает ан своей странице в Фейсбуке депутат Сейма Борис Цилевич. - А мама вообще пенсии в последние 20 с лишним лет жизни не получала — хотя тоже имела учёную степень и преподавала в Даугавпилсе более 50 лет. По законодательству, действовавшему на тот момент, когда она уезжала из Латвии, экспорт пенсий для неграждан не был предусмотрен. Получила на прощание пенсию за три месяца — и всё... Расскажите мне про патриотизм, коллеги из правящей коалиции...»