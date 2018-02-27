При эом отна отмечает, что средняя пенсия по старости в Латвии в прошлом году составляла 296,15 евро. 457 270 пенсионеров (53%) получают пенсию в размере 200-300 евро, и только у 1680 счастливцев она вышен 1500 евро.
«Закрыл, наконец, пенсионный счёт отца. Профессор с полувековым стажем, пенсия после всех индексаций — 230 евро, — подтверждает ан своей странице в Фейсбуке депутат Сейма Борис Цилевич. - А мама вообще пенсии в последние 20 с лишним лет жизни не получала — хотя тоже имела учёную степень и преподавала в Даугавпилсе более 50 лет. По законодательству, действовавшему на тот момент, когда она уезжала из Латвии, экспорт пенсий для неграждан не был предусмотрен. Получила на прощание пенсию за три месяца — и всё... Расскажите мне про патриотизм, коллеги из правящей коалиции...»
лживые вонючие твари себе сделают пенсии и побольше, чем 1700, а народ их абсолютно не волнует!« ответить
Eto izdevatelstvo??« ответить
20 лет назад пенсия в 300 евро,была бы очень хорошей. Тогда почему ,цены сделали в 10 раз выше, а пенсии у тех.кто честно отработал 40 лет и платил налоги ,сейчас по 200-300 евро? Сознательно людей обрекают на нищету и голодную смерть..Кто за последние 30 лет мог заработать по 1000-2000 зарплаты,? Это только те, кто получал , а не зарабатывал.« ответить
великий писатель, и вице-губернатор Тверской губернии Салтыков - Щедрин! Его "письма к тетеньке". Поскольку цитировать доподлинно не могу оглашу суть. Если дают, хоть какие то деньги, то их следует брать! А вот , когда вместо положенных вам денег, дают в морду sic( так у автора) это плохо!« ответить
ТАКИ« ответить
КОГДА ЭТОТ ЖМЕРИНСКИЙ ПОЦ - БОРУХ ЦИЛЕВИЧ.
СИДЕЛ на СВОЕЙ КАШЕРНОЙ ЖОПЕ В ЛАТЫШСКОЙ СЕЙМЕ,
ПЕНСИЯ
МАМЫ и ПАПЫ ЕГО не БЕСПОКОИЛА.....
КАК ТОЛЬКО ЕГО ОТСТРАНИЛИ от КОРМУШКИ,
ЭТОТ ХИТРОЖОПЫЙ ИУДЕЙ ЦИЛЕВИЧ
СРАЗУ ЗАГОВОРИЛ И за МАМУ...И за ПАПУ...
ХУЖЕ КРОВОЖАДНЫХ ВРАГОВ,ТОЛЬКО "ЖИТРОЖОПЫЕ ДРУЗЬЯ"...
ТИПА
"РУССКОЯЗЫЧНЫХ" ЦИЛЕВИЧЕЙ,ЛИНДЕРМАНОВ,
ПРИВЕТ из ПСКОВА vot tebya pluschit to kak ...idi vodi popej mozhet polegchaet« ответить
А пенсионный миллиард так и завис? Взяли ,,в долг,, верните с %%%« ответить
ЭТА ПРОЗАПАДНАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ ВОРОВ,..ЛЯДЕЙ« ответить
И
ПЕДЕРАСТОВ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ
ДАВНО
РАЗДЕРБАНИЛА МЕЖДУ СВОИМИ...И ЗАПРЯТАЛА В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ....