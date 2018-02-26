Минималки работодателей под прицелом СГД(1)

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Анатолий Тарасов
11:22 26.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Начиная с сегодняшнего дня Служба государственных доходов (СГД) будет регулярно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше, сообщили в СГД.

Согласно Индексу теневой экономики в странах Балтии, составленному «SSE Riga», зарплаты «в конвертах» в 2016 году составляли 40,2% теневой экономики в Латвии. Это часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но утаивают от государства.

 

СГД будет актуализировать информацию каждый месяц до 25 числа.

LETA / Фото LETA
Комментарии (1)
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Реалист 12:03 26:02:2018

> СГД будет регулярно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату

Лучше публикуйте списки пенсионеров, у которых единственный доход - пенсия - ниже порога нищеты.
И интервью у этих стариков берите, как им удается не подохнуть от голода после оплаты грабительских счетов за отопление и электричество.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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