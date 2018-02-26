Согласно Индексу теневой экономики в странах Балтии, составленному «SSE Riga», зарплаты «в конвертах» в 2016 году составляли 40,2% теневой экономики в Латвии. Это часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но утаивают от государства.
СГД будет актуализировать информацию каждый месяц до 25 числа.
> СГД будет регулярно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату« ответить
Лучше публикуйте списки пенсионеров, у которых единственный доход - пенсия - ниже порога нищеты.
И интервью у этих стариков берите, как им удается не подохнуть от голода после оплаты грабительских счетов за отопление и электричество.