Министр финансов дала ABLV Bank слабую надежду

Она отметила, что надзирающий за деятельностью «ABLV Bank» Европейский центральный банк (ЕЦБ) не заявляет, что банк нужно ликвидировать, но указывает, что «ABLV Bank» не в состоянии рассчитаться с клиентами. По словам министра, ЕЦБ еще предстоит принять другие решения в отношении «ABLV Bank».
Также Рейзниеце-Озола подчеркнула, что решение ЕЦБ в отношении «ABLV Bank» не имеет политической подоплеки, так как принято на основе информации, которую ЕЦБ предоставил сам банк.
По словам главы Минфина, проблемы в «ABLV Bank» возникли из-за репутационных вопросов, а не из-за ликвидности. Министр заверила, что ни в одном другом банке нет подобной ситуации, поэтому нет оснований говорить о банковском кризисе в стране.
Как сообщалось, ЕЦБ в субботу заявил, что «ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
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