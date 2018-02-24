Министр финансов дала ABLV Bank слабую надежду

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Владимир Бучельников
12:41 24.02.2018
Экономика / Финансы

Ликвидация «ABLV Bank» — только один из вариантов, заявила сегодня на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она отметила, что надзирающий за деятельностью «ABLV Bank» Европейский центральный банк (ЕЦБ) не заявляет, что банк нужно ликвидировать, но указывает, что «ABLV Bank» не в состоянии рассчитаться с клиентами. По словам министра, ЕЦБ еще предстоит принять другие решения в отношении «ABLV Bank».

 

Также Рейзниеце-Озола подчеркнула, что решение ЕЦБ в отношении «ABLV Bank» не имеет политической подоплеки, так как принято на основе информации, которую ЕЦБ предоставил сам банк.

 

По словам главы Минфина, проблемы в «ABLV Bank» возникли из-за репутационных вопросов, а не из-за ликвидности. Министр заверила, что ни в одном другом банке нет подобной ситуации, поэтому нет оснований говорить о банковском кризисе в стране.

 

Как сообщалось, ЕЦБ в субботу заявил, что «ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

LETA / Фото
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