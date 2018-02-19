Она пояснила, что предоставленная Банком Латвии ссуда «ABLV Bank» под залог ценных бумаг значительно отличается от мер, принимаемых прежними правительствами ради спасения банков. Тогда государство вкладывало свои средства, теперь оно не рискнет ни одним евро, спасая «ABLV Bank».
Министр назвала сделку о предоставлении ссуды под залог продуманной и выгодной. По ее словам, сделку признали целесообразной Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Европейский центральный банк.
«Банк Латвии никогда не примет меры, которые хоть в небольшой степени являются рискованными для налогоплательщиков. Это нормальная сделка, которую Банк Латвии заключил бы и в других условиях», — сказала Рейзниеце-Озола.
Она добавила, что 97,5 млн евро — недостаточная сумма, чтобы банк обеспечил даже краткосрочную ликвидность. «ABLV Bank» требуется примерно полмиллиарда евро.
схема работает - вложить 700 лямов из гос казны , потом продать за 70 лям , и прибыль поделить , все« ответить
Второсортные дохнут,радует.« ответить
Хватит 3,14 * дить! Как воровали ТВАРИ, так и продолжаете.« ответить
Что тут следует учесть: банковская отрасль в "прибалтийском тигре" традиционно крайне важна. Именно в Риге был открыт в своё время первый коммерческий банк в СССР. Во время расцвета, в конце 90-х - начале нулевых в крошечной республике имелись десятки коммерческих банков, предоставлявших услуги всей постсоветской плутократии под общим лозунгом "мы ближе, чем Швейцария". Значение банковской отрасли было тем более огромно, что индустриальную составляющую - ныне знакомые в России только старшему поколению рафы, вэфы и прочие рижские вагонные заводы - в Латвии в первое же десятилетие независимости снесли практически полностью.« ответить
После шумного краха в ходе мирового кризиса одного из крупнейших банков их значение в Латвии несколько уменьшилось, но не исчезло. Во второй половине 2010-х американцы всерьёз озаботились вопросом, с какого перепугу чуть ли не 3% мировых клиринговых операций проходят через мини-страну с комиксоидным названием, и приняли меры. Под их давлением было заменено руководство латвийского финансового регулятора, а новое, исполнительное - принялось активно проводить "линию обкома", активно привлекая банкиров за отмыв.
Сейчас вот настало время вводить в игру местное антикоррупционное бюро. Во всей Восточной Европе подобные бюро по требованию США вводятся как непременное условие. Антикоррупционные бюро комплектуются, как правило, беспрекословно верными "обкому" кадрами и используются как механизм укрощения местных элит, чисто по причине своего аборигентства считающих, что они имеют право зарабатывать на своей территории сами и не делиться. Расправы порой бывают такими массовыми, что никакие "преследования бизнесменов в России" сравниться с ними не могут.
P.S. Тот факт, что американские репрессии затронули уже такую сакральную фигуру, как глава латвийского центробанка - наводит на мысли о том, что США очень, очень нужны деньги - и они идут уже на прямое вмешательство в уклад жизни "элит-приказчиков" в мелких подчинённых колониях.
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