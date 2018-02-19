Государство не будет рисковать своими деньгами, чтобы спасти «ABLV Bank», заявила журналистам после внеочередного заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она пояснила, что предоставленная Банком Латвии ссуда «ABLV Bank» под залог ценных бумаг значительно отличается от мер, принимаемых прежними правительствами ради спасения банков. Тогда государство вкладывало свои средства, теперь оно не рискнет ни одним евро, спасая «ABLV Bank».

Министр назвала сделку о предоставлении ссуды под залог продуманной и выгодной. По ее словам, сделку признали целесообразной Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Европейский центральный банк.

«Банк Латвии никогда не примет меры, которые хоть в небольшой степени являются рискованными для налогоплательщиков. Это нормальная сделка, которую Банк Латвии заключил бы и в других условиях», — сказала Рейзниеце-Озола.

Она добавила, что 97,5 млн евро — недостаточная сумма, чтобы банк обеспечил даже краткосрочную ликвидность. «ABLV Bank» требуется примерно полмиллиарда евро.