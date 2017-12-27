Налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2018 года, является одним из крупнейших подарков к столетию Латвии, заявила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она добавила, что год прошел в тесном сотрудничестве с социальными партнерами правительства в разработке и принятии налоговой реформы. «Она будет витамином для нашего народного хозяйства, а также историческим шагом на пути к более сильному и конкурентоспособному латвийскому государству», — сказала министр.

По ее словам, положительные результаты реформы почувствуют и домохозяйства, и предприниматели. С уменьшением налогов на рабочую силу для малооплачиваемых работников уменьшится социальное неравенство.

Также, по мнению Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа будет способствовать региональной конкурентоспособности, мотивирует к началу предпринимательства и к инвестициям. Уплата налогов станет проще.

Министр добавила, что в следующем году продолжатся комплексные меры по уменьшению теневой экономики в отраслях, в которых она наиболее распространена, в частности, в строительстве.

По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.