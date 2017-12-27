Министр финансов: налоговая реформа — дорогой подарок к столетию Латвии(3)

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Тимур Пушкарев
14:53 27.12.2017
Экономика / Финансы

Налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2018 года, является одним из крупнейших подарков к столетию Латвии, заявила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она добавила, что год прошел в тесном сотрудничестве с социальными партнерами правительства в разработке и принятии налоговой реформы. «Она будет витамином для нашего народного хозяйства, а также историческим шагом на пути к более сильному и конкурентоспособному латвийскому государству», — сказала министр.

 

По ее словам, положительные результаты реформы почувствуют и домохозяйства, и предприниматели. С уменьшением налогов на рабочую силу для малооплачиваемых работников уменьшится социальное неравенство.

 

Также, по мнению Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа будет способствовать региональной конкурентоспособности, мотивирует к началу предпринимательства и к инвестициям. Уплата налогов станет проще.

 

Министр добавила, что в следующем году продолжатся комплексные меры по уменьшению теневой экономики в отраслях, в которых она наиболее распространена, в частности, в строительстве.

 

По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 15:18 27:12:2017

Atbalstu.nodokļu reformu 100%

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ин-на 15:48 27:12:2017

да, тупых овец надо нахваливать какие они кучерявые и стричь по три раза

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Янис ибн Ахмед 15:49 27:12:2017

Мы тебе это припомним на выборах, су***а

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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