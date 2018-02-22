По ее словам, бюро информировало ее о сути, но не о нюансах дела.
Министр не может отвечать за достаточность доказательств по делу, но правоохранительные органы ее подтвердили, и остается полагаться на эту оценку. «Известно, что раскрыто серьезное нарушение закона, имеющее государственное значение, но деталей я не знаю», -сказала министр.
По ее мнению, не только в Латвии, но и на международном уровне нужно разъяснять, что дело Римшевича не связано ни с «ABLV Bank», ни с «Norvik banka», ни с российской пропагандой.
«Правильнее было бы, если KNAB точнее обозначило это дело, но в то же время надо понимать, что любое лишнее слово может повредить расследованию», — сказала министр.
Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.
а что ты с***ка, еще вчера трындела про российскую пропаганду. вот же ж бл***ди вонючие!« ответить
Министр не может отвечать за достаточность доказательств по делу, но правоохранительные органы ее подтвердили, и остается полагаться на эту оценку« ответить
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Получается так, что мы все ходим и голосуем за тех, кто намерен жить какой-то своей жизнью, а государство... (а нафиг). Есть еще афигенная гостайна. Это что? Народ выбирает из своей среды представителей, которые должны заботиться о благосостоянии этого народа открыто (ну ведь "демократия"!), и тут ... гостайна. Она в чем, гостайна эта? Как при демократии вообще гостайна может существовать? И судя по высказыванию "министра" Гостайна рулит!
Da, zarplaty v konverte,na fone vaših bezobrazij, voobsče rastvorilisj.« ответить
пока АНБ не даст отмашку и не расскажет элите лаптии свою версию этого события, правительство не может комментировать ибо подписали бумажку о неразглашении.« ответить
С*ка!« ответить