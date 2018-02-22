Министр финансов: сейчас нельзя разъяснять обществу дело Римшевича (9)

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Виталий Вавилкин
17:45 22.02.2018
Политика / Правительство

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) следовало бы разъяснить обществу начатое дело против президента Банка Латвии Илмара Римшевича, но этого нельзя делать преждевременно, сказала сегодня в интервью порталу «Delfi» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

По ее словам, бюро информировало ее о сути, но не о нюансах дела.

 

Министр не может отвечать за достаточность доказательств по делу, но правоохранительные органы ее подтвердили, и остается полагаться на эту оценку. «Известно, что раскрыто серьезное нарушение закона, имеющее государственное значение, но деталей я не знаю», -сказала министр.

 

По ее мнению, не только в Латвии, но и на международном уровне нужно разъяснять, что дело Римшевича не связано ни с «ABLV Bank», ни с «Norvik banka», ни с российской пропагандой.

 

«Правильнее было бы, если KNAB точнее обозначило это дело, но в то же время надо понимать, что любое лишнее слово может повредить расследованию», — сказала министр.

 

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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ин-на 17:53 22:02:2018

а что ты с***ка, еще вчера трындела про российскую пропаганду. вот же ж бл***ди вонючие!

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Z 18:07 22:02:2018

Министр не может отвечать за достаточность доказательств по делу, но правоохранительные органы ее подтвердили, и остается полагаться на эту оценку
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Получается так, что мы все ходим и голосуем за тех, кто намерен жить какой-то своей жизнью, а государство... (а нафиг). Есть еще афигенная гостайна. Это что? Народ выбирает из своей среды представителей, которые должны заботиться о благосостоянии этого народа открыто (ну ведь "демократия"!), и тут ... гостайна. Она в чем, гостайна эта? Как при демократии вообще гостайна может существовать? И судя по высказыванию "министра" Гостайна рулит!

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vik 18:10 22:02:2018

Da, zarplaty v konverte,na fone vaših bezobrazij, voobsče rastvorilisj.

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10 дюймов 18:12 22:02:2018

пока АНБ не даст отмашку и не расскажет элите лаптии свою версию этого события, правительство не может комментировать ибо подписали бумажку о неразглашении.

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СМЕРШ 18:13 22:02:2018

С*ка!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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