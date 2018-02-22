Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) следовало бы разъяснить обществу начатое дело против президента Банка Латвии Илмара Римшевича, но этого нельзя делать преждевременно, сказала сегодня в интервью порталу «Delfi» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

По ее словам, бюро информировало ее о сути, но не о нюансах дела.

Министр не может отвечать за достаточность доказательств по делу, но правоохранительные органы ее подтвердили, и остается полагаться на эту оценку. «Известно, что раскрыто серьезное нарушение закона, имеющее государственное значение, но деталей я не знаю», -сказала министр.

По ее мнению, не только в Латвии, но и на международном уровне нужно разъяснять, что дело Римшевича не связано ни с «ABLV Bank», ни с «Norvik banka», ни с российской пропагандой.

«Правильнее было бы, если KNAB точнее обозначило это дело, но в то же время надо понимать, что любое лишнее слово может повредить расследованию», — сказала министр.

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.