Министр финансов Латвии назвала сведения из США неполноценными, фото LETA

Латвия доверяет докладам и информации США относительно финансового сектора, но факты в любом случае надо проверять. Об это в интервью программы «DELFI TV с Янисом Домбурсом» сказала министр финансов Дана Рейзнице-Озола. По ее словам, доклад сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

«Мы сотрудничаем с США уже несколько лет. Мы им доверяем, но все факты надо перепроверить. Мы встречаемся с ними и видимо, что у них неполноценная информация. Я допускаю, что их могли ввести в заблуждение. У нас есть повод думать, что они могли получить не полную информацию», — отметила она.

Говоря об участие государства в спасении ABLV Bank, министр опять подчеркнула, что ни один цент налогоплательщиков потрачен не будет.

«Латвия из своих денег ни евро не даст. Банк Латвии сам может решать, сколько давать ABLV. Там работают профессионалы, они должны оценивать. Это не должен делать Минфин. Политики не могут вмешиваться в дела Банка Латвии. У нас даже обязвность — стоять в стороне», — скзала она.

Напомним, как заявил в четверг на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис, ABLV Bank готов к отмене ограничений на платежи.

Он сказал, что банку удалось продать значительную часть своего портфеля ценных бумаг, создав тем самым значительные резервы свободных денег. Бернис сообщил, что в течение трех дней банк получил заявки на депозитные вклады на сумму более 420 млн евро.

«Лояльность и доверие наших клиентов невероятны. За три дня мы получили более 1000 заявок на депозиты. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильность банка и восстановить платежи», — заявил Бернис.

Бернис отказался комментировать заявления президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что для стабилизации ABLV Bank нужен миллиард евро. «О таком сумме мы никаких переговоров не вели», — заявил он.