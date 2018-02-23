Министр назвала доклад США о Латвии «неполноценным»(16)

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Министр финансов Латвии назвала сведения из США неполноценными, фото LETA
Герман Бергер
21:20 22.02.2018
Политика / Политики

Латвия доверяет докладам и информации США относительно финансового сектора, но факты в любом случае надо проверять. Об это в интервью программы «DELFI TV с Янисом Домбурсом» сказала министр финансов Дана Рейзнице-Озола. По ее словам, доклад сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

«Мы сотрудничаем с США уже несколько лет. Мы им доверяем, но все факты надо перепроверить. Мы встречаемся с ними и видимо, что у них неполноценная информация. Я допускаю, что их могли ввести в заблуждение. У нас есть повод думать, что они могли получить не полную информацию», — отметила она.

 

Говоря об участие государства в спасении ABLV Bank, министр опять подчеркнула, что ни один цент налогоплательщиков потрачен не будет.

 

«Латвия из своих денег ни евро не даст. Банк Латвии сам может решать, сколько давать ABLV. Там работают профессионалы, они должны оценивать. Это не должен делать Минфин. Политики не могут вмешиваться в дела Банка Латвии. У нас даже обязвность — стоять в стороне», — скзала она.

 

Напомним, как заявил в четверг на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис, ABLV Bank готов к отмене ограничений на платежи.

 

Он сказал, что банку удалось продать значительную часть своего портфеля ценных бумаг, создав тем самым значительные резервы свободных денег. Бернис сообщил, что в течение трех дней банк получил заявки на депозитные вклады на сумму более 420 млн евро.

 

«Лояльность и доверие наших клиентов невероятны. За три дня мы получили более 1000 заявок на депозиты. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильность банка и восстановить платежи», — заявил Бернис.

 

Бернис отказался комментировать заявления президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что для стабилизации ABLV Bank нужен миллиард евро. «О таком сумме мы никаких переговоров не вели», — заявил он.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (16)
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Latviešu patriots 21:24 22:02:2018

Ozolas kundzei pilnīga taisnība, atbalstu 100%

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janka 00:58 23:02:2018

ja toze. amerikanci ne polnocennie. 100%

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Апис 21:37 22:02:2018

Обозвать американцев неполноценными? Сурово. ) и опасно плевать в колодец.

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Пророк 22:04 22:02:2018

Вы не поняли, Римшевич не один, скоро дополнят, не полный доклад, трудности перевода.

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10 дюймов 21:37 22:02:2018

ну и всё!----это было последнее, что ОНА успела подумать===отставка!!!-----это же надо так усомниться в хозяине----а ещё говорят, что в шахматы играть умеет----здеся тебе не там, тута думать надоть.

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Latviešu patriots 21:44 22:02:2018

Ozolas kundze paliks savā amatā! Tā lūk!

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сергей 22:18 22:02:2018

бот ты му-дак, пусть тебе сменят программу, очень примитивно . колхоз короче, свинопас в эфире

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Latviešu patriots 22:41 22:02:2018

Ser-Gej. Tu jau mums es Kremļa bots ar novecojušu geja programmu, un Putina verga instinktiem!

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Каждый сам решает 22:27 22:02:2018

Удивляюсь, почему люди сидят и терпят такое. Ведь можно уехать из этого болота и поменяется жизнь, поменяются взгляды, поменяется отношение окружающих. Зачем это уродство, зачем этот мазохизм, зачем эти страдания?
Ребята я пишу вам на вашем родном языке, кто может это прочитать, задумайтесь, не теряйте время на этих извращенцев !!!
За год заграницей можно сделать многое и изменить будущее своей жизни.
В Латвии делать нечего, если не говорить, что это зона отчуждения, то надо быть мазохистом.
Уже глупо перечислять всё что делается в этой стране не во благо жителей, а еще глупее знать это и продолжать там жить.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)