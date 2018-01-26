Министр пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что не может уснуть из-за мыслей о качестве жизни в городах страны. Об этом он заявил на форуме в Давосе, Швейцария.

Отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, Орешкин сообщил, что считает важным, чтобы талантливые люди оставались в России, поскольку от них и будет зависеть качество жизни в регионах через 5-15 лет.

Ранее 25 января глава Минэкономразвития выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых, отметив, что ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект.

В декабре 2017 года Орешкин рассказал, что к ключевым помехам для развития делового климата в России относятся слишком большая доля государства в экономике, а также региональный протекционизм, который мешает развитию конкуренции.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения России в 2017 году снизились. Снижение доходов жителей страны наблюдается уже четвёртый год подряд. В свою очередь, Минэкономразвития в августе прогнозировало, что по итогам 2017 года реальные доходы вырастут, — прогноз не оправдался.