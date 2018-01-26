Министр пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

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Министр пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России Украина поразила генерала США распродажей танков за рубежом Россияне выбрали самых влиятельных русских за 100 лет: Гагарин и Сталин. А Путин? Реальные доходы россиян снизились. Уже четвёртый год подряд! Кучинскис избежал важной встречи в Давосе из-за «плохой погоды» На Оскар претендует самый молодой актер в истории Гундяев вспомнил в Кремле про «содомитов» «Моя Советская Латвия. Семейный альбом» Россия впервые отстояла отстраненного от Олимпиады спортсмена
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Герман Бергер
22:59 25.01.2018
Lifenews / Интересно

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что не может уснуть из-за мыслей о качестве жизни в городах страны. Об этом он заявил на форуме в Давосе, Швейцария.

Отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, Орешкин сообщил, что считает важным, чтобы талантливые люди оставались в России, поскольку от них и будет зависеть качество жизни в регионах через 5-15 лет.

 

Ранее 25 января глава Минэкономразвития выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых, отметив, что ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект.

 

В декабре 2017 года Орешкин рассказал, что к ключевым помехам для развития делового климата в России относятся слишком большая доля государства в экономике, а также региональный протекционизм, который мешает развитию конкуренции.

 

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения России в 2017 году снизились. Снижение доходов жителей страны наблюдается уже четвёртый год подряд. В свою очередь, Минэкономразвития в августе прогнозировало, что по итогам 2017 года реальные доходы вырастут, — прогноз не оправдался.

Lenta.ru / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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