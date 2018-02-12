Министр РФ назвал биоматериалом тела погибших в катастрофе Ан-148(15)

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Герман Бергер
21:33 11.02.2018
В мире / Россия

Министр транспорта России Максим Соколов, выступая на селекторном совещании в МЧС, назвал биоматериалом фрагменты тел людей, погибших в результате падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Слова чиновника цитирует ТАСС.

«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников», — сказал он, уточнив, что экспертиза займет около двух-трех месяцев.

 

По словам главы Минтранса, личности некоторых погибших, возможно, все же смогут установить путем обычного опознания.

 

На высказывания Соколова обратили внимание пользователи сети.

 

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

 

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Lenta.ru / Фото
Комментарии (15)
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А, 21:44 11:02:2018

У вас го вно закончилось на вентилятор кидать? Так, вот это, не оно!

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Пророк 21:49 11:02:2018

У Берга уже давно вентилятор в его сторону повернулся, обтекает, вот от обиды и накидывает без устали

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Ааа 00:35 12:02:2018

А что не так?

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ваня 05:40 12:02:2018

Не биоматериал а биомусор...скоторусы..

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Необразованный хам 21:46 11:02:2018

Гнать такого тупого министра с должности без права работать в правительстве.
Пусть научится фильтровать "базар" этот дурень.

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А, 21:56 11:02:2018

Всё, что направляется на экспертизу(от человека) называется биоматериалом. Уж извините, протокол.

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а что? 22:03 11:02:2018

куски тел, остатки тел, части тел, лучше звучат? да если так сказать, некоторые родственники погибших сами умрут! останками то ведь нельзя назвать, это не тот случай!

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кку 22:11 11:02:2018

Точно. Надо было сказать просто "куски мяса отправлены на экспертизу". Тупому либеральному быдлу уже крыть нечем, цепляются к любому слову, даже смысл которого им неясен.

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Не спорить 22:41 11:02:2018

Просто фрагментами называются

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Latviešu patriots 22:03 11:02:2018

Vienreiz ministrs pasaka patiesību, un tāds tracis..

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Саня 22:11 11:02:2018

То, что расеяне являются биоматериалом, это понятно.
Вот, где ад: "Двое техников, которые осматривали Ан-148, находились на его борту в момент катастрофы, и погибли"

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А, 22:14 11:02:2018

Ты то что? Генномодифицированый продукт?

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И, 22:17 11:02:2018

Почему на Вестях троли такие тупые? Подозреваю, тактика такая...

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ин-на 05:11 12:02:2018

ты тупой и твой карандух кабаев и есть биоматериал

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)