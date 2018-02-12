«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников», — сказал он, уточнив, что экспертиза займет около двух-трех месяцев.
По словам главы Минтранса, личности некоторых погибших, возможно, все же смогут установить путем обычного опознания.
На высказывания Соколова обратили внимание пользователи сети.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.
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У вас го вно закончилось на вентилятор кидать? Так, вот это, не оно!« ответить
У Берга уже давно вентилятор в его сторону повернулся, обтекает, вот от обиды и накидывает без устали« ответить
А что не так?« ответить
Не биоматериал а биомусор...скоторусы..« ответить
Гнать такого тупого министра с должности без права работать в правительстве.« ответить
Пусть научится фильтровать "базар" этот дурень.
Всё, что направляется на экспертизу(от человека) называется биоматериалом. Уж извините, протокол.« ответить
куски тел, остатки тел, части тел, лучше звучат? да если так сказать, некоторые родственники погибших сами умрут! останками то ведь нельзя назвать, это не тот случай!« ответить
Точно. Надо было сказать просто "куски мяса отправлены на экспертизу". Тупому либеральному быдлу уже крыть нечем, цепляются к любому слову, даже смысл которого им неясен.« ответить
Просто фрагментами называются« ответить
Vienreiz ministrs pasaka patiesību, un tāds tracis..« ответить
То, что расеяне являются биоматериалом, это понятно.« ответить
Вот, где ад: "Двое техников, которые осматривали Ан-148, находились на его борту в момент катастрофы, и погибли"
Ты то что? Генномодифицированый продукт?« ответить
Почему на Вестях троли такие тупые? Подозреваю, тактика такая...« ответить
ты тупой и твой карандух кабаев и есть биоматериал« ответить