Министр культуры России Владимир Мединский в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» прокомментировал ситуацию со сносом и осквернением памятников советским воинам в Польше, передаёт РБК.
На вопрос ведущей о том, что делать России с захоронениями советских солдат, глава ведомства отметил, что перевезти и перезахоронить 600 тыс. павших воинов будет трудно.
«Да мы так всю Польшу перекопаем. Понимаете, там боюсь, и земли-то не останется, если мы всех их начнем вывозить. Мы будем заниматься гробокопательством? Ну все равно, тогда они будут заниматься этим гробокопательством. Ну — им за это гореть в аду. Не нам», — подчеркнул Мединский.
Он отметил, что на уровне политических элит в Польше происходят странные, на его взгляд, трансформации. По словам министра, это «многовековой комплекс нации, которая не стала объединителем всея Руси». Мединский напомнил, что было два центра консолидации русских земель — польско-литовская земля и московская, последняя из которых в итоге взяла верх.
«Этот комплекс неполноценности проявляется в самых странных формах. В том числе вот и в форме — им как-то неловко, что Москва, к которой, может быть, там, века назад они относились свысока — освободила их от фашизма. И это не на уровне простого народа», — сказал Мединский.
По мнению главы культурного ведомства, польские власти думают, что осквернением мемориалов советским воинам они «останутся в истории» или «понравятся Брюсселю».
«Да стыдно, в общем-то, я думаю, с возрастом они будут в этом раскаиваться», — заверил он.
Говоря о российской кульутре в целом, ее современном положении, Мединский заявил, что развитие кинематографа, открытие новых театров, организация многочисленных выставок является заслугой российской аудитории, для которой всё это делается.
«За прошлый год наши музеи посетило 120 млн человек. Понятно, что кто-то ходит два раза, кто-то — три, кто-то — ни разу, но это почти население страны. Это больше, чем посещало музеи в Советском союзе, включая все республики», — сказал министр.
Говоря о театрах и кинотеатрах, Мединский уточнил, что их посещаемость растет с каждым годом. «И конечно, есть заслуга определенная государства, потому что проводится сознательная государственная культурная политика, колоссальная заслуга работников культуры», — добавил он.
Tas jau nekas, ka paši krievi savā laikā iznīcinājuši svešus pieminekļus..« ответить
А тебе что тоже krievi что то сделали,лично?« ответить
Ты безбожник,сходи хоть раз в церковь!!!« ответить
1940.g okupēja manu valsti.« ответить
Man nav vajadzīga baznīca, lai ticētu Dievam. Dievs ir sirdīs, ne baznīcās.« ответить
в Олштине под советским памятником лежали немецкие солдаты со всеми медальонами« ответить
Tavu valsti? Tu pat meza nevar aiziet, kur vel padirst tur« ответить
На вопрос ведущей о том, что делать России с захоронениями советских солдат, глава ведомства отметил, что перевезти и перезахоронить 600 тыс. павших воинов будет трудно.« ответить
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А зачем перевозить, никто могил павших и памятников над ними, трогать не собирается, будут сносить то, что называется "мы здесь застолбили".
Твое только что у тебя в штанах недоносок!« ответить
У тебя по ходу в сердце дьявол!! Раз ты такой злой и не довольный!!!!« ответить
Сами сдались .. своим , красным стрелкам! Провели чистку, под которую угодили и латыши, и русские , и евреи ... были бы только богатенькие, враждебный элемент!!!« ответить
Что могли сделать плохого русские? Они языка не знали, понимаете? Русские не могли знать кто зажиточный ( зеркало имеет , ведро и прочие " богатства " ) Делайте выводы: кому было выгодно ...? выгодно близким!!!« ответить
собственно, любой католик после смерти и так попадает в ад.« ответить
причин много.
христианский еритизм.
поклонение императору папе, как главе церкви (христианство отвергает империи)
чтение псалмов на латыни (как на языке империи).
и т.д.
Нет более большой ошибки мирового маштаба чем та что до сих пор есть такая нечисть как рашка« ответить
Ад - это район Омска без канализации или детдом в Воронеже, где насилуют сирот?« ответить
АД-это то ,что у тебя в том месте,где у нормальних людей находиться душа,но ты же не виноват,что твоя матушка пропила деньги на аборт,которые ей очевидно дал председатель сельсовета из голодной деревеньки на Львовщине,поняв,что он натворил по пьяни.« ответить
дебилоид, какой же у тебя язык поганый, г0вном намазанный, да и душёнка -в г0вне.« ответить
"Путинток" и" латвиешу патриотс"-клоуны смешные!!все отдыхают.у всех праздник.а эти- хрень малюют!безграмотные пассажиры!жесть!!« ответить
"Путинок-чуханок"-купим тебе упырю, билет в один конец!« ответить
Молодцы поляки..мемориалы выродкам и нелюдям уничтожают.,нам тоже надо такой в пардаугаве убрать..а то каждый год там прайд мусорни проходит 9 мая..позор..« ответить
что пуйло и что этот педик министр все они наркоманы . чмошник старый царек кабаев уже давно страдает запорами« ответить
Он уверен что ад существует? Сам там бывал или кореша сэлфи из ада шлют?« ответить
У них животных по другому чем у людей...соссия и сама ад на земле..« ответить
Полный идиот« ответить
Ты про министра РФ или про всю соссию??« ответить
Однозначно и бесповоротно ! Боженька праведный!!! Это государство ... исчезло за пару недель!!! Россия спасла, очистила ! Паны поляцы , не плохо бы знать историю: кто вас гробил и ... кто спас!!!« ответить
Никто так поляков не грабил и убивал как нелюди россии..да и не только поляков...« ответить