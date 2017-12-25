Министр РФ послал поляков жариться в аду за снос советских мемориалов(28)

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Герман Бергер
21:16 24.12.2017
В мире / Политика

Владимир Мединский заявил, что во властных кругах Польши происходят «странные трансформации» по вопросу сноса мемориалов советским воинам. Он подчеркнул, что если Польша продолжит осквернять памятники, то «им за это гореть в аду», передаёт РБК.

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» прокомментировал ситуацию со сносом и осквернением памятников советским воинам в Польше, передаёт РБК.

 

На вопрос ведущей о том, что делать России с захоронениями советских солдат, глава ведомства отметил, что перевезти и перезахоронить 600 тыс. павших воинов будет трудно.

 

«Да мы так всю Польшу перекопаем. Понимаете, там боюсь, и земли-то не останется, если мы всех их начнем вывозить. Мы будем заниматься гробокопательством? Ну все равно, тогда они будут заниматься этим гробокопательством. Ну — им за это гореть в аду. Не нам», — подчеркнул Мединский.

 

Он отметил, что на уровне политических элит в Польше происходят странные, на его взгляд, трансформации. По словам министра, это «многовековой комплекс нации, которая не стала объединителем всея Руси». Мединский напомнил, что было два центра консолидации русских земель — польско-литовская земля и московская, последняя из которых в итоге взяла верх.

 

«Этот комплекс неполноценности проявляется в самых странных формах. В том числе вот и в форме — им как-то неловко, что Москва, к которой, может быть, там, века назад они относились свысока — освободила их от фашизма. И это не на уровне простого народа», — сказал Мединский.​

 

По мнению главы культурного ведомства, польские власти думают, что осквернением мемориалов советским воинам они «останутся в истории» или «понравятся Брюсселю».

 

​«Да стыдно, в общем-то, я думаю, с возрастом они будут в этом раскаиваться», — заверил он.

 

Говоря о российской кульутре в целом, ее современном положении, Мединский заявил, что развитие кинематографа, открытие новых театров, организация многочисленных выставок является заслугой российской аудитории, для которой всё это делается.

 

«За прошлый год наши музеи посетило 120 млн человек. Понятно, что кто-то ходит два раза, кто-то — три, кто-то — ни разу, но это почти население страны. Это больше, чем посещало музеи в Советском союзе, включая все республики», — сказал министр.

 

Говоря о театрах и кинотеатрах, Мединский уточнил, что их посещаемость растет с каждым годом. «И конечно, есть заслуга определенная государства, потому что проводится сознательная государственная культурная политика, колоссальная заслуга работников культуры», — добавил он.

РБК / Фото
Комментарии (28)
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Latviešu patriots 21:30 24:12:2017

Tas jau nekas, ka paši krievi savā laikā iznīcinājuši svešus pieminekļus..

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Патриоту 21:40 24:12:2017

А тебе что тоже krievi что то сделали,лично?

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Александр 21:45 24:12:2017

Ты безбожник,сходи хоть раз в церковь!!!

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Latviešu patriots 21:54 24:12:2017

1940.g okupēja manu valsti.

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Latviešu patriots 21:56 24:12:2017

Man nav vajadzīga baznīca, lai ticētu Dievam. Dievs ir sirdīs, ne baznīcās.

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хуторянен 22:50 24:12:2017

в Олштине под советским памятником лежали немецкие солдаты со всеми медальонами

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Huho 22:58 24:12:2017

Tavu valsti? Tu pat meza nevar aiziet, kur vel padirst tur

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Тfr 23:00 24:12:2017

На вопрос ведущей о том, что делать России с захоронениями советских солдат, глава ведомства отметил, что перевезти и перезахоронить 600 тыс. павших воинов будет трудно.
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А зачем перевозить, никто могил павших и памятников над ними, трогать не собирается, будут сносить то, что называется "мы здесь застолбили".

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Патриоту 00:04 25:12:2017

Твое только что у тебя в штанах недоносок!

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Александр 00:06 25:12:2017

У тебя по ходу в сердце дьявол!! Раз ты такой злой и не довольный!!!!

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Ошибка 00:15 25:12:2017

Сами сдались .. своим , красным стрелкам! Провели чистку, под которую угодили и латыши, и русские , и евреи ... были бы только богатенькие, враждебный элемент!!!

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Ой, нимагу 00:23 25:12:2017

Что могли сделать плохого русские? Они языка не знали, понимаете? Русские не могли знать кто зажиточный ( зеркало имеет , ведро и прочие " богатства " ) Делайте выводы: кому было выгодно ...? выгодно близким!!!

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dlz77 04:16 25:12:2017

собственно, любой католик после смерти и так попадает в ад.
причин много.
христианский еритизм.
поклонение императору папе, как главе церкви (христианство отвергает империи)
чтение псалмов на латыни (как на языке империи).
и т.д.

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ваня 06:14 25:12:2017

Нет более большой ошибки мирового маштаба чем та что до сих пор есть такая нечисть как рашка

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П у т и н 21:31 24:12:2017

Ад - это район Омска без канализации или детдом в Воронеже, где насилуют сирот?

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существу по кличке п....ин 21:48 24:12:2017

АД-это то ,что у тебя в том месте,где у нормальних людей находиться душа,но ты же не виноват,что твоя матушка пропила деньги на аборт,которые ей очевидно дал председатель сельсовета из голодной деревеньки на Львовщине,поняв,что он натворил по пьяни.

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варзилоиду-быдлу 21:57 24:12:2017

дебилоид, какой же у тебя язык поганый, г0вном намазанный, да и душёнка -в г0вне.

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Читатель 22:08 24:12:2017

"Путинток" и" латвиешу патриотс"-клоуны смешные!!все отдыхают.у всех праздник.а эти- хрень малюют!безграмотные пассажиры!жесть!!

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Доброжелатель 22:10 24:12:2017

"Путинок-чуханок"-купим тебе упырю, билет в один конец!

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ваня 05:25 25:12:2017

Молодцы поляки..мемориалы выродкам и нелюдям уничтожают.,нам тоже надо такой в пардаугаве убрать..а то каждый год там прайд мусорни проходит 9 мая..позор..

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putler 05:38 25:12:2017

что пуйло и что этот педик министр все они наркоманы . чмошник старый царек кабаев уже давно страдает запорами

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Доктор 23:00 24:12:2017

Он уверен что ад существует? Сам там бывал или кореша сэлфи из ада шлют?

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ваня 05:28 25:12:2017

У них животных по другому чем у людей...соссия и сама ад на земле..

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Janek 00:02 25:12:2017

Полный идиот

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ваня 06:12 25:12:2017

Ты про министра РФ или про всю соссию??

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Претензия 00:04 25:12:2017

Однозначно и бесповоротно ! Боженька праведный!!! Это государство ... исчезло за пару недель!!! Россия спасла, очистила ! Паны поляцы , не плохо бы знать историю: кто вас гробил и ... кто спас!!!

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ваня 05:31 25:12:2017

Никто так поляков не грабил и убивал как нелюди россии..да и не только поляков...

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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