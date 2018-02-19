Она подчеркнула, что в данный момент финансовая система Латвии стабильна.
«У банков в целом нет проблем с ликвидностью, так что вкладчики могут чувствовать себя в полной безопасности», — сказала министр.
Рейзниеце-Озола признала, что у Латвии сейчас кризис репутации в международном финансовом секторе. От способности руководства ABLV Bank сотрудничать с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), представителями FinCEN, клиентами и Европейским центральным банком зависит, насколько большое влияние на деятельность банка окажет доклад сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
По словам министра, с четверга за ABLV Bank наблюдают три делегированных представителя FKTK, а в ближайшие недели Латвию посетят представители FinCEN. FKTK проводит проверку фактов, упомянутых в докладе.
«Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег. (..) Ситуация с ABLV — сигнал и для других банков», — сказала Рейзниеце-Озола, выразив готовность восстановить подорванную репутацию финансового сектора Латвии.
Государство не будет рисковать ни одним евро, чтобы поддержать ABLV Bank, заявила она.
Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
пока стабильна« ответить
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kljucevoe slovo "POKA"
Стыдоба. А ещё про историю успеха что-то вякают. Прачечная. ДБ.« ответить
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ ЛАТВИИ РУЛИТ« ответить
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЦРУ США,
БОЛЕЕ ТОГО,ПРИ УБИТОЙ ЭКОНОМИКЕ ЛАТВИИ
НА
ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ ИМЕЕТ ХОЖДЕНИЕ
ОККУПАЦИОННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА ЕВРО...
.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ БОЛЕЕ 42 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО...
СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ...
В СТРАНЕ ПРОЦВЕТАЕТ ПРОСТИТУЦИЯ,НАРКОМАНИЯ,АЛКОГОЛИЗМ,ПЕДОФИЛИЯ,ПЕДЕРАСТИЯ,
РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ ПРОТИВ РУССКИХ
НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПРЕСТУПНОГО ЛАТЫШСКОГО РЕЖИМА..
у вас уже и нет ни одного евра, чтобы рисковать, выродки« ответить
это она о таком размере мужа мечтает на фото?« ответить