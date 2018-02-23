Финансовая система Латвии — полыхает!(17)

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LETA
Герман Бергер
20:30 22.02.2018
Политика / Политики

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников своими заявлениями создают в Латвии неблагоприятный фон для расследования коррупционных дел. Об это в интервью программы «DELFI TV с Янисом Домбурсом» сказала министр финансов Дана Рейзнице-Озола.

«Эти завления являются провокацией. Если закон нарушен, то надо обращаться в правоохраниельные органы, а не создавать фон, добавлять масла в огонь, который горит в финансовой системе», — сказала она.

 

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия Norvik banka в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

 

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

 

Читайте:

Банкир: Римшевич утверждал, что он — король Латвии!

 

rus.delfi / Фото
Комментарии (17)
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ин-на 20:34 22:02:2018

шавка сама, небось, берет сотнями тысяч, вот и защищает ринкевича

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Знак Зодиака 20:50 22:02:2018

То, что мозгов недостаточно, - велика вероятность.
Более интересен сам факт головокружительной карьеры этой мадамы.
Кто она вообще такая, чтобы с такой решимостью бросаться на защиту очевидных коррумпантов?
Жулья и ворья в Латвии всегда хватало, они сидели там, куда их сажали.
Но вот то, что за руку поймали короля Латвии, - это уже слишком.

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Гос полиция ЛВ 22:46 22:02:2018

У меня родственик работает в одном министерстве . И он сказал что п и з д а р и к и скоро будут вбанковском секторе . Я уже свои денежки все со счетов снял и открыл счет в цивилизовпнрой с ране и туда вывел все деньги . Всем советую выводите дегьги из этой помойки тут скоро жопа будет

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Latviešu patriots 20:36 22:02:2018

Guseļņikovu iesūdzēt tiesā par apmelošanu!

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Гражданин Латвии 06:47 23:02:2018

Вот и я про тоже ! Если господин Гусельников оговорил господина Римшевича так почему вы не пишете ноту протеста И собственно сам арест и обыск у Главного Банкира был санкционированы с ведома Главы Государства ? Значит были на то веские основания ? А теперь включили обратку .А ведь в первый день скандала все ИКучинский и Вейонис , и Дана кричали : " Римшевич должен уйти " А теперь когда для самих жареным запахло вспомнили о престиже страны .Так почему допустили до этого .Если не виновен -так действуйте , а не толчите воду в ступе

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Гриня 20:42 22:02:2018

Работать надо было, а не губы красить и мечтать о европейском теплом месте! теперь вали в отставку, безмозглая баба!

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janka 20:45 22:02:2018

nu tak esli on govorit nepravdu to podaite na nego v sud. vrucite notu protesta Anglii (on grazdanin Anglii). a cto tut sidetj i umnicatj. deistvuite.
a cto esli vse eto pravda? to v sud podatj na nego nelzja. vot i ne podaet.
)))

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10 дюймов 20:56 22:02:2018

вот тока-тока было всё в порядке и вдруг такая лажа---может нужно поменять кукол на сцене и всё устаканиться? ----этот вопрос уже решается в посольстве США ----а пока желающие могут подавать своё CV.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)