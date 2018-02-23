«Эти завления являются провокацией. Если закон нарушен, то надо обращаться в правоохраниельные органы, а не создавать фон, добавлять масла в огонь, который горит в финансовой системе», — сказала она.
Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия Norvik banka в СМИ как провокацию, обращенную против государства.
Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.
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шавка сама, небось, берет сотнями тысяч, вот и защищает ринкевича« ответить
То, что мозгов недостаточно, - велика вероятность.« ответить
Более интересен сам факт головокружительной карьеры этой мадамы.
Кто она вообще такая, чтобы с такой решимостью бросаться на защиту очевидных коррумпантов?
Жулья и ворья в Латвии всегда хватало, они сидели там, куда их сажали.
Но вот то, что за руку поймали короля Латвии, - это уже слишком.
У меня родственик работает в одном министерстве . И он сказал что п и з д а р и к и скоро будут вбанковском секторе . Я уже свои денежки все со счетов снял и открыл счет в цивилизовпнрой с ране и туда вывел все деньги . Всем советую выводите дегьги из этой помойки тут скоро жопа будет« ответить
Guseļņikovu iesūdzēt tiesā par apmelošanu!« ответить
Вот и я про тоже ! Если господин Гусельников оговорил господина Римшевича так почему вы не пишете ноту протеста И собственно сам арест и обыск у Главного Банкира был санкционированы с ведома Главы Государства ? Значит были на то веские основания ? А теперь включили обратку .А ведь в первый день скандала все ИКучинский и Вейонис , и Дана кричали : " Римшевич должен уйти " А теперь когда для самих жареным запахло вспомнили о престиже страны .Так почему допустили до этого .Если не виновен -так действуйте , а не толчите воду в ступе« ответить
Работать надо было, а не губы красить и мечтать о европейском теплом месте! теперь вали в отставку, безмозглая баба!« ответить
nu tak esli on govorit nepravdu to podaite na nego v sud. vrucite notu protesta Anglii (on grazdanin Anglii). a cto tut sidetj i umnicatj. deistvuite.« ответить
a cto esli vse eto pravda? to v sud podatj na nego nelzja. vot i ne podaet.
)))
вот тока-тока было всё в порядке и вдруг такая лажа---может нужно поменять кукол на сцене и всё устаканиться? ----этот вопрос уже решается в посольстве США ----а пока желающие могут подавать своё CV.« ответить