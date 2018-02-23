LETA

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников своими заявлениями создают в Латвии неблагоприятный фон для расследования коррупционных дел. Об это в интервью программы «DELFI TV с Янисом Домбурсом» сказала министр финансов Дана Рейзнице-Озола.

«Эти завления являются провокацией. Если закон нарушен, то надо обращаться в правоохраниельные органы, а не создавать фон, добавлять масла в огонь, который горит в финансовой системе», — сказала она.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия Norvik banka в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

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