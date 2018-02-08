Сегодня на заседании парламентской Комиссии по запросам главе минэкономики Арвилсу Ашераденсу («Единство») придется нелегко: оппозиционные депутаты «Согласия» подготовили четыре запроса с несколькими десятками тематических разделов, касающимися темы электроэнергии. Предыдущая попытка прищучить министра была 24 января и успехом не увенчалась.
Таинственные дела происходят с этим «открытым» ныне рынком: в то время как биржевые цены продолжают снижаться — Nordic Pool Spot за последние три года пережила 45–процентное падение — Латвия вышла на одно из ведущих в ЕС мест по тарифам.
Бизнес на опилках
Главным источником удорожания электричества в ЛР остается т. н. «обязательный компонент закупки» (OIK), или доля в себестоимости, заточенная на стимулирование «зеленой» энергии. Всего в Латвии выдано около 400 разрешений на OIK, причем в самых неожиданных местах. Скажем, садоводство в Гробини отапливает свои теплицы, а излишки путем когенерации сбрасывает в сеть Latvenergo, за что получает солидный и легальный «откат».
Большая часть производителей «зеленой» энергии в качестве сырья использует биомассу, будь то опилки или биогаз из побочного продукта свиноферм. Среди субсидируемых электростанций значительную часть составляют объекты «контейнерного» типа.
В тексте запроса депутатов указывается сумма в 127 миллионов евро, которую в течение года приходится переплачивать за OIK.
Да будет свет!
За последнюю четверть века потребление электроэнергии в Латвии понизилось на 19%. В 2016 году затратили 6482 гигаватта — по сравнению с 8013 в 1991 году.
Что касается не промышленного, а домашнего электричества, то более всего домохозяйства потребили в предкризисном 2008–м — 2031 гигаватт, в 2016–м этот показатель — 1793 гигаватта.
В этом году в Латвии по–прежнему остаются около 80 000 «защищенных потребителей», которые могут претендовать на скидки по покупке электричества — например, многодетные семьи.
Николай КАБАНОВ.
Эта симитская мразь не успокоится пока всю Латвию не уничтожит. В 30—е годы такого гада ползучего давно бы чекисты расстреляли, а его семью (на которую записаны все украденные активы) раскулачили бы и в Сибирь отправили как врагов народа. Латвия давно уже не зелёная, лес выпилен и сопропель откачан и вывезен. Ну и «биотуалеты» вывидены в реки и озёра страны изза чего Балтика начинает цвести и вонять летом. А Арабских Эмиратах себестоимость солнечной энергии 0,02$ за киловатт. Так это Эмираты! Тут нет пустынь и столько солнца и не будет. А «компонент» уже перевыполнен ГЭСами! А сейчас это мошенничество. Элементарный пример. Я могу покупать у соседа энергию из сети и продавать её обратно в сеть втридорога установив на участке пару контейнеров и навалив навозную кучу. Кто там знает, сколько моя куча даёт биогаза, чем кормили коров и какие секретные приёмы я использую для повышения КПД преобразователя. И о какой зелёной энергии может идти речь, если Прибалтику окружают АЭС и скоро белорусы построят новую. Эта банда воров хотят нас грабить обложив со всех сторон. Скоро потребуют плату за дождь и за воздух. Латвия это такие Вымираты, что в той же Попе или Вецпиебалге чаще можно встретить лося или кабана, чем человека. Германия- локомотив и лидер ЕС, так она газ где закупает? У Путина, там дешевле. А Латвии если хочется «зелёной энергии», то пусть закупают в Скандинавии геотермальную энергию. Тут жить уже становится невозможно! Заставляют даже оплачивать розетку, которой я не пользуюсь годами. Навязанная услуга = мошенничество! Уже всё дома поменял на LED, вся техника ААА+, а плачу с каждым годом всё больше и больше! Это уму непостижимо! Страна вымирает, народ драный и босый в магазинах дерутся за уценку, пенсионеры обнищали вконец, а они всё накручивают. Эта мразь Шкеле ещё душит вывозом мусора и прочими фокусами, кредиты выдаёт пенсионерам под огромные проценты через «4 finance» и выбрасывает потом этих стариков на улицы. И не даром эту гниду называют «осьминогом», везде свои щупальцы засунул; благодаря чему до сих пор на свободе несмотря на ворох уголовных дел! Задавлю эту мразь собственноручно когда поймаю. Прячится наверно сейчас на Мальте.« ответить