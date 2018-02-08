Депутаты заглянули в «черную» дыру «зеленой» энергетики, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сегодня на заседании парламентской Комиссии по запросам главе минэкономики Арвилсу Ашераденсу («Единство») придется нелегко: оппозиционные депутаты «Согласия» подготовили четыре запроса с несколькими десятками тематических разделов, касающимися темы электроэнергии. Предыдущая попытка прищучить министра была 24 января и успехом не увенчалась.

Таинственные дела происходят с этим «открытым» ныне рынком: в то время как биржевые цены продолжают снижаться — Nordic Pool Spot за последние три года пережила 45–процентное падение — Латвия вышла на одно из ведущих в ЕС мест по тарифам.

Бизнес на опилках

Главным источником удорожания электричества в ЛР остается т. н. «обязательный компонент закупки» (OIK), или доля в себестоимости, заточенная на стимулирование «зеленой» энергии. Всего в Латвии выдано около 400 разрешений на OIK, причем в самых неожиданных местах. Скажем, садоводство в Гробини отапливает свои теплицы, а излишки путем когенерации сбрасывает в сеть Latvenergo, за что получает солидный и легальный «откат».

Большая часть производителей «зеленой» энергии в качестве сырья использует биомассу, будь то опилки или биогаз из побочного продукта свиноферм. Среди субсидируемых электростанций значительную часть составляют объекты «контейнерного» типа.

В тексте запроса депутатов указывается сумма в 127 миллионов евро, которую в течение года приходится переплачивать за OIK.

Да будет свет!

За последнюю четверть века потребление электроэнергии в Латвии понизилось на 19%. В 2016 году затратили 6482 гигаватта — по сравнению с 8013 в 1991 году.

Что касается не промышленного, а домашнего электричества, то более всего домохозяйства потребили в предкризисном 2008–м — 2031 гигаватт, в 2016–м этот показатель — 1793 гигаватта.

В этом году в Латвии по–прежнему остаются около 80 000 «защищенных потребителей», которые могут претендовать на скидки по покупке электричества — например, многодетные семьи.

Николай КАБАНОВ.