Как сообщает журнал Kas Jauns, Анда Чакша, ушедшая в конце декабря в декрет, в начале этого года вышла замуж. Ее избранником и отцом ребенка, имя которого министр долго пыталась скрывать, стал врач Иво Тераудс, опытный отоларинголог.
Чакша планирует вернуться на свой министерский пост через 2–3 месяца после рождения ребенка, а это должно случиться уже совсем скоро. «Я обещала работать до конца, но на какое–то время возьму перерыв, — ранее рассказывала Чакша изданию «Латвияс авизе», добавив, что договорилась с премьер–министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку, так как чувствует себя очень хорошо. — Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте за 40», — пишет в этой связи TVnet.
Интересно, что это первый подобный случай в истории Латвии. До этого министры в декретный отпуск не уходили.
Как сообщает Kas Jauns, свадьба министра прошла скромно, тихо и спокойно в Лиепупском поместье (интересные представления о скромности у журналистов издания).
У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.
Григорий АНТОНОВ.
У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.« ответить
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2 sina i kazdomu svoj otec. teper budet tretij opjatj s drugovo otca.
napomnite kak zovut takih zenscin v normalnom obscestve? kazetsa "palaistuves".
no v Latvii takie v ministri...
i pederast v Latvii ministr...
strana debilov.
У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.« ответить
===
2 sina i kazdomu svoj otec. teper budet tretij opjatj s drugovo otca.
napomnite kak zovut takih zenscin v normalnom obscestve? kazetsa "palaistuves".
no v Latvii takie v ministri...
i pederast v Latvii ministr...
strana debilov.
" Тянет" на проституцию, и не только политическую.« ответить
И где же она тогда собралась рожать,если она и такие же сами развалили всю медицину,и этот процесс продолжается.
nado objavitj konkurs "kto iz vracei ne bil v posteli u etoi".« ответить
на его месте я бы не был столь уверен в отцовстве,кто мог еще присунуть,пока он смотрел в чужое ухо« ответить