Министра увели под венец(5)

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газета Сегодня
18:00 10.01.2018
газета Сегодня / События

Пока в стране царит неразбериха с системой электронного здравоохранения, министр этого самого здравоохранения Анда Чакша занята устройством личной жизни.

Как сообщает журнал Kas Jauns, Анда Чакша, ушедшая в конце декабря в декрет, в начале этого года вышла замуж. Ее избранником и отцом ребенка, имя которого министр долго пыталась скрывать, стал врач Иво Тераудс, опытный отоларинголог.

 

Чакша планирует вернуться на свой министерский пост через 2–3 месяца после рождения ребенка, а это должно случиться уже совсем скоро. «Я обещала работать до конца, но на какое–то время возьму перерыв, — ранее рассказывала Чакша изданию «Латвияс авизе», добавив, что договорилась с премьер–министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку, так как чувствует себя очень хорошо. — Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте за 40», — пишет в этой связи TVnet.

 

Интересно, что это первый подобный случай в истории Латвии. До этого министры в декретный отпуск не уходили.

 

Как сообщает  Kas Jauns, свадьба министра прошла скромно, тихо и спокойно в Лиепупском поместье (интересные представления о скромности у журналистов издания).

 

У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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Profile_default
Janka 18:30 10:01:2018

У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.
===
2 sina i kazdomu svoj otec. teper budet tretij opjatj s drugovo otca.
napomnite kak zovut takih zenscin v normalnom obscestve? kazetsa "palaistuves".
no v Latvii takie v ministri...
i pederast v Latvii ministr...
strana debilov.

« ответить
Profile_default
Janka 18:30 10:01:2018

У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.
===
2 sina i kazdomu svoj otec. teper budet tretij opjatj s drugovo otca.
napomnite kak zovut takih zenscin v normalnom obscestve? kazetsa "palaistuves".
no v Latvii takie v ministri...
i pederast v Latvii ministr...
strana debilov.

« ответить
Profile_default
Олег 18:42 10:01:2018

" Тянет" на проституцию, и не только политическую.
И где же она тогда собралась рожать,если она и такие же сами развалили всю медицину,и этот процесс продолжается.

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Janka 18:31 10:01:2018

nado objavitj konkurs "kto iz vracei ne bil v posteli u etoi".

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. Ее избранником и отцом ребенка 19:19 10:01:2018

на его месте я бы не был столь уверен в отцовстве,кто мог еще присунуть,пока он смотрел в чужое ухо

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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