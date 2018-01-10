Пока в стране царит неразбериха с системой электронного здравоохранения, министр этого самого здравоохранения Анда Чакша занята устройством личной жизни.

Как сообщает журнал Kas Jauns, Анда Чакша, ушедшая в конце декабря в декрет, в начале этого года вышла замуж. Ее избранником и отцом ребенка, имя которого министр долго пыталась скрывать, стал врач Иво Тераудс, опытный отоларинголог.

Чакша планирует вернуться на свой министерский пост через 2–3 месяца после рождения ребенка, а это должно случиться уже совсем скоро. «Я обещала работать до конца, но на какое–то время возьму перерыв, — ранее рассказывала Чакша изданию «Латвияс авизе», добавив, что договорилась с премьер–министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку, так как чувствует себя очень хорошо. — Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте за 40», — пишет в этой связи TVnet.

Интересно, что это первый подобный случай в истории Латвии. До этого министры в декретный отпуск не уходили.

Как сообщает Kas Jauns, свадьба министра прошла скромно, тихо и спокойно в Лиепупском поместье (интересные представления о скромности у журналистов издания).

У Анды Чакши уже есть два сына — Андрейс Пуце и Эдуардс Витолиньш, родившиеся в предыдущих браках министра.

Григорий АНТОНОВ.