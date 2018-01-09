Министром финансов Польши стала уроженка Даугавпилса

Между тем, как пишет Nra.lv со ссылкой на портал wp.pl, малоизвестен тот факт, что Червиньска родилась в Латвии, а именно — в Даугавпилсе. Ее родители — Людмила и Богуслав Тумановские — также уроженцы Даугавпилса.
Отметим, это первый случай, когда политик родом из Латвии занимает пост в правительстве Польши.
О кадровых перестановках стало известно сегодня, во время торжественной церемонии смены состава польского правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды.
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