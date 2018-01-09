Министром финансов Польши стала уроженка Даугавпилса

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Герман Бергер
22:20 09.01.2018
В мире / Евросоюз

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник внес значительные изменения в состав правительства, утвердив ряд новых министров, в том числе министра финансов Тересу Червиньску.

Между тем, как пишет Nra.lv со ссылкой на портал wp.pl, малоизвестен тот факт, что Червиньска родилась в Латвии, а именно — в Даугавпилсе. Ее родители — Людмила и Богуслав Тумановские — также уроженцы Даугавпилса.

 

Отметим, это первый случай, когда политик родом из Латвии занимает пост в правительстве Польши.

 

О кадровых перестановках стало известно сегодня, во время торжественной церемонии смены состава польского правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды.

mixnews.lv / Фото
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