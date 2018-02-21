Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.
Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.
Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.
Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.
Вот, не копай яму другому...« ответить
ja tak ponjal cto Kremlj ne tolko naznacaet prezidentov stran (USA v tom cisle) no i upravljaet Evropeiskim Centrobankom, Finansovoi razvedke Ameriki, KNABom Latvii....« ответить
oi da Putin, oi da molodec. vsem mirom upravljaet.
Es jau teicu, ka foto ir Kremļa provokācija! Tagad to pašu sāka aizsardzības ministrija!« ответить
Все кукарекаешь, петушок дырявый? Педрилам слово не давали, твое место за мусопроводом бомжара.Ты гниль на теле Латвии, а не патриот. Настоящие мужики себя так не ведут, а ты и не мужик, а очко дырявое..« ответить
Kremļa izdrāztais pediņ paklusē! Latviskajā Nacionālajā Latvijā tev aizliegts rukšķēt! Tu te esi parazīts, kas jānospiež kā smirdīgs tārps!« ответить
Davaj rādi šurp pierādījumus, ka bilde ir viltota! DP to nav! Par vārdiem ir jāatbild!« ответить
Drošības Policijā tie ir, acīm redzot tu esi nulle, tukša vieta priekš Drošības Policijas,ja jau tev neko neparādīja! Ha Ha ha« ответить
Да , да это Россия заставляла их воровать,« ответить
Конечно Кремль очерняет. А у парней даже баб нет , только водка , гитара. и автомат« ответить