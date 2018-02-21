Учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует, заявили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.