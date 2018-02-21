Минобороны: фото с Римшевичем связано с внешней атакой на Латвию(17)

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Виталий Вавилкин
20:40 20.02.2018
Политика / Правительство

Учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует, заявили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

 

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

 

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

 

Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (17)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:50 20:02:2018

Вот, не копай яму другому...

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janka 21:01 20:02:2018

ja tak ponjal cto Kremlj ne tolko naznacaet prezidentov stran (USA v tom cisle) no i upravljaet Evropeiskim Centrobankom, Finansovoi razvedke Ameriki, KNABom Latvii....
oi da Putin, oi da molodec. vsem mirom upravljaet.

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Latviešu patriots 21:03 20:02:2018

Es jau teicu, ka foto ir Kremļa provokācija! Tagad to pašu sāka aizsardzības ministrija!

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Latviešu patriotu DEBILU 21:27 20:02:2018

Все кукарекаешь, петушок дырявый? Педрилам слово не давали, твое место за мусопроводом бомжара.Ты гниль на теле Латвии, а не патриот. Настоящие мужики себя так не ведут, а ты и не мужик, а очко дырявое..

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Latviešu patriots 21:55 20:02:2018

Kremļa izdrāztais pediņ paklusē! Latviskajā Nacionālajā Latvijā tev aizliegts rukšķēt! Tu te esi parazīts, kas jānospiež kā smirdīgs tārps!

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ыыы 22:04 20:02:2018

Davaj rādi šurp pierādījumus, ka bilde ir viltota! DP to nav! Par vārdiem ir jāatbild!

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Latviešu patriots 22:10 20:02:2018

Drošības Policijā tie ir, acīm redzot tu esi nulle, tukša vieta priekš Drošības Policijas,ja jau tev neko neparādīja! Ha Ha ha

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Сергей 21:17 20:02:2018

Да , да это Россия заставляла их воровать,

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к. А. Ин 21:22 20:02:2018

Конечно Кремль очерняет. А у парней даже баб нет , только водка , гитара. и автомат

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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