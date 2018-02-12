Такое решение может быть принято после полноценного введения компетентностного подхода. Тогда у всех школ будет одинаковое финансирование, поскольку новая модель позволяет каждому учебному заведению свободнее организовывать работу.
Сейчас в Латвии насчитывается десять школ с углубленным изучением иностранного языка. Многие родители стремятся отдать своих детей именно в таких общеобразовательные заведения.
До настоящего момента Минобразования оплачивало дополнительные занятия в таких школах, однако скоро школы могут лишиться этого финансирования, несмотря на то, что выпускники языковых школ имеют значительно лучший результат на экзаменах.
Например, результат 12-классников Рижской Центральной гуманитарной средней школы, которая специализируется более 50 лет на английском языке, был в прошлом году 89%, в то время как средний показатель по стране — 59%.
По мнению учительницы Айи Гудзы, именно дополнительное финансирование, позволяющее разделять учеников на группы по десять, является ключом к успеху.
«Мы можем обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику [..] работать более интенсивно», говорит Гудза.
Директор Рижской Центральной гуманитарной средней школы Инета Рудзите разделяет мнение родителей, которые недовольны инициативой Минобразования. По ее мнению, вместо того, чтобы отнимать деньги у «флагманов образования в области языков», надо наоборот выделить больше средств всем школам.
тупые выродки скоро прекратят свое собственное существование. дебилы!« ответить
А может депутатов прекратить финансировать, тогда каждому такому умнику будет свободнее организовывать работу« ответить
Снова провокационный заголовок материала.« ответить
Узнаю Тарасова.
Это ж надо ляпнуть такую лупость "надо наоборот выделить больше средств всем школам"!.. Ведь в таком случае правящим меньше достанется, а бабушка Страуюма ведь что вам сказала: " чтобы народу жилось лучше - нужно увеличивать зарплату правительству". И почему вы такие непонятливые!..« ответить
А что может сделать каждый человек? Как конкретно каждый из вас может бороться с правящими сущностями?« ответить