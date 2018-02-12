Минобразования хочет прекратить финансирование школ(5)

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Анатолий Тарасов
09:46 12.02.2018
Экономика / Финансы

Министерство образования и науки предлагает отказаться от дополнительного финансирования школ с углубленным изучением иностранного языка, сообщает rus.lsm.lv.

Такое решение может быть принято после полноценного введения компетентностного подхода. Тогда у всех школ будет одинаковое финансирование, поскольку новая модель позволяет каждому учебному заведению свободнее организовывать работу.

 

Сейчас в Латвии насчитывается десять школ с углубленным изучением иностранного языка. Многие родители стремятся отдать своих детей именно в таких общеобразовательные заведения.

 

До настоящего момента Минобразования оплачивало дополнительные занятия в таких школах, однако скоро школы могут лишиться этого финансирования, несмотря на то, что выпускники языковых школ имеют значительно лучший результат на экзаменах.

 

Например, результат 12-классников Рижской Центральной гуманитарной средней школы, которая специализируется более 50 лет на английском языке, был в прошлом году 89%, в то время как средний показатель по стране — 59%.

 

По мнению учительницы Айи Гудзы, именно дополнительное финансирование, позволяющее разделять учеников на группы по десять, является ключом к успеху.

 

«Мы можем обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику [..] работать более интенсивно», говорит Гудза.

 

Директор Рижской Центральной гуманитарной средней школы Инета Рудзите разделяет мнение родителей, которые недовольны инициативой Минобразования. По ее мнению, вместо того, чтобы отнимать деньги у «флагманов образования в области языков», надо наоборот выделить больше средств всем школам.

lsm.lv / Фото
Комментарии (5)
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ин-на 09:51 12:02:2018

тупые выродки скоро прекратят свое собственное существование. дебилы!

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Пророк 10:06 12:02:2018

А может депутатов прекратить финансировать, тогда каждому такому умнику будет свободнее организовывать работу

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Реалист 10:19 12:02:2018

Снова провокационный заголовок материала.
Узнаю Тарасова.

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МАН 10:21 12:02:2018

Это ж надо ляпнуть такую лупость "надо наоборот выделить больше средств всем школам"!.. Ведь в таком случае правящим меньше достанется, а бабушка Страуюма ведь что вам сказала: " чтобы народу жилось лучше - нужно увеличивать зарплату правительству". И почему вы такие непонятливые!..

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Znots 12:10 12:02:2018

А что может сделать каждый человек? Как конкретно каждый из вас может бороться с правящими сущностями?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)