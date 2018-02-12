Министерство образования и науки предлагает отказаться от дополнительного финансирования школ с углубленным изучением иностранного языка, сообщает rus.lsm.lv.

Такое решение может быть принято после полноценного введения компетентностного подхода. Тогда у всех школ будет одинаковое финансирование, поскольку новая модель позволяет каждому учебному заведению свободнее организовывать работу.

Сейчас в Латвии насчитывается десять школ с углубленным изучением иностранного языка. Многие родители стремятся отдать своих детей именно в таких общеобразовательные заведения.

До настоящего момента Минобразования оплачивало дополнительные занятия в таких школах, однако скоро школы могут лишиться этого финансирования, несмотря на то, что выпускники языковых школ имеют значительно лучший результат на экзаменах.

Например, результат 12-классников Рижской Центральной гуманитарной средней школы, которая специализируется более 50 лет на английском языке, был в прошлом году 89%, в то время как средний показатель по стране — 59%.

По мнению учительницы Айи Гудзы, именно дополнительное финансирование, позволяющее разделять учеников на группы по десять, является ключом к успеху.

«Мы можем обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику [..] работать более интенсивно», говорит Гудза.

Директор Рижской Центральной гуманитарной средней школы Инета Рудзите разделяет мнение родителей, которые недовольны инициативой Минобразования. По ее мнению, вместо того, чтобы отнимать деньги у «флагманов образования в области языков», надо наоборот выделить больше средств всем школам.