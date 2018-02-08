Региональная группировка войск Белоруссии и России способна дать адекватный ответ на вызовы и потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Мы осведомлены о военной деятельности стран-членов НАТО, в том числе у границ Белоруссии, и объективно ее оцениваем. Безусловно, эта деятельность не способствует укреплению безопасности и снижению напряженности в регионе», — сказал Макей в опубликованном в четверг интервью газете «Известия».
Министр констатировал, что Белоруссия и РФ принимают во внимание деятельность НАТО в ходе военного планирования и боевой подготовки вооруженных сил как на национальном уровне, так и в рамках союзного государства.
«Региональная группировка войск вооруженных сил Белоруссии и России способна дать адекватный ответ и на вызовы, и на потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере. Доказательства, если они кому-то были нужны, мы убедительно продемонстрировали в ходе совместных учений «Запад-2017»", — подчеркнул Макей.
Вместе с тем он отметил, что Белоруссия, «находясь на своеобразном геополитическом разломе, осознает ущербность логики противостояния, которая ведет к раскручиванию спирали напряженности и конфронтации на европейском континенте».
«Чтобы остановить эту опасную тенденцию и восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, необходим открытый, транспарентный и взаимоуважительный диалог всех заинтересованных сторон, причем не только дипломатов, но и военных экспертов», — сказал белорусский министр.
Белоруссы -это балты, утратившие свой язык в процессе славянской колонизации. По сути они братский латышам и литовцам народ. После смены режима, надеемся, вместе с нами будут противостоять извечной угрозе с востока.« ответить
Лечись, идиота кусок!« ответить
Лечись, идиота кусок!.« ответить
Нет и никогда небыло такой национальности белорус..до революции в русском языке такого имя даже небыло..« ответить
Балты и славяне имеют общие корни. В античные времена тех и других называли Венедами. Слово имеет древне - германские корни: от "Винлихе" - "Худые". По Фински Россия до сих пор называется "Венайя". Если прибалты захотят, они тоже могут присоединиться к дружной семье славянских народов.« ответить
А так, НАТО не зря переводится как НАш Туалет и Общак. Писсуар, короче.
Не узнаю вас в гриме :)« ответить
Литвины. Так их звали. Православные славяне племени лютичей. А Сталин придумал "литовцев " - пусть молятся на него.« ответить
Кажется, нынешних "литовцев" называли жмудью.« ответить
NATO boljshe njechego djelatj kak napadatj na Belorussiju:)« ответить