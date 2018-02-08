Минск: Беларусь и Россия способны противостоять НАТО(9)

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Виталий Вавилкин
14:33 08.02.2018
В мире / Война

Региональная группировка войск Белоруссии и России способна дать адекватный ответ на вызовы и потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Региональная группировка войск Белоруссии и России способна дать адекватный ответ на вызовы и потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

 

«Мы осведомлены о военной деятельности стран-членов НАТО, в том числе у границ Белоруссии, и объективно ее оцениваем. Безусловно, эта деятельность не способствует укреплению безопасности и снижению напряженности в регионе», — сказал Макей в опубликованном в четверг интервью газете «Известия».

 

Министр констатировал, что Белоруссия и РФ принимают во внимание деятельность НАТО в ходе военного планирования и боевой подготовки вооруженных сил как на национальном уровне, так и в рамках союзного государства.

 

«Региональная группировка войск вооруженных сил Белоруссии и России способна дать адекватный ответ и на вызовы, и на потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере. Доказательства, если они кому-то были нужны, мы убедительно продемонстрировали в ходе совместных учений «Запад-2017»", — подчеркнул Макей.

 

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия, «находясь на своеобразном геополитическом разломе, осознает ущербность логики противостояния, которая ведет к раскручиванию спирали напряженности и конфронтации на европейском континенте».

 

«Чтобы остановить эту опасную тенденцию и восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, необходим открытый, транспарентный и взаимоуважительный диалог всех заинтересованных сторон, причем не только дипломатов, но и военных экспертов», — сказал белорусский министр.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Зигмарс 14:59 08:02:2018

Белоруссы -это балты, утратившие свой язык в процессе славянской колонизации. По сути они братский латышам и литовцам народ. После смены режима, надеемся, вместе с нами будут противостоять извечной угрозе с востока.

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быдлу 15:19 08:02:2018

Лечись, идиота кусок!

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быдлу 15:20 08:02:2018

Лечись, идиота кусок!.

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ваня 15:34 08:02:2018

Нет и никогда небыло такой национальности белорус..до революции в русском языке такого имя даже небыло..

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dlz77 16:48 08:02:2018

Балты и славяне имеют общие корни. В античные времена тех и других называли Венедами. Слово имеет древне - германские корни: от "Винлихе" - "Худые". По Фински Россия до сих пор называется "Венайя". Если прибалты захотят, они тоже могут присоединиться к дружной семье славянских народов.

А так, НАТО не зря переводится как НАш Туалет и Общак. Писсуар, короче.

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Зигмарс, вы кто? 17:52 08:02:2018

Не узнаю вас в гриме :)

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Апис 16:25 08:02:2018

Литвины. Так их звали. Православные славяне племени лютичей. А Сталин придумал "литовцев " - пусть молятся на него.

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Коловрат 17:05 08:02:2018

Кажется, нынешних "литовцев" называли жмудью.

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:) 17:18 08:02:2018

NATO boljshe njechego djelatj kak napadatj na Belorussiju:)

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)