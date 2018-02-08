Региональная группировка войск Белоруссии и России способна дать адекватный ответ на вызовы и потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Региональная группировка войск Белоруссии и России способна дать адекватный ответ на вызовы и потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы осведомлены о военной деятельности стран-членов НАТО, в том числе у границ Белоруссии, и объективно ее оцениваем. Безусловно, эта деятельность не способствует укреплению безопасности и снижению напряженности в регионе», — сказал Макей в опубликованном в четверг интервью газете «Известия».

Министр констатировал, что Белоруссия и РФ принимают во внимание деятельность НАТО в ходе военного планирования и боевой подготовки вооруженных сил как на национальном уровне, так и в рамках союзного государства.

«Региональная группировка войск вооруженных сил Белоруссии и России способна дать адекватный ответ и на вызовы, и на потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере. Доказательства, если они кому-то были нужны, мы убедительно продемонстрировали в ходе совместных учений «Запад-2017»", — подчеркнул Макей.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия, «находясь на своеобразном геополитическом разломе, осознает ущербность логики противостояния, которая ведет к раскручиванию спирали напряженности и конфронтации на европейском континенте».

«Чтобы остановить эту опасную тенденцию и восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, необходим открытый, транспарентный и взаимоуважительный диалог всех заинтересованных сторон, причем не только дипломатов, но и военных экспертов», — сказал белорусский министр.