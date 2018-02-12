Беларусь продолжает экспортировать нефтепродукты через порты ЛР, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Попытка России перенаправить транзит белорусских нефтепродуктов из Прибалтики в свои порты не привела почти ни к каким результатам. Основную продукцию своих НПЗ Минск по–прежнему отправляет на экспорт через Прибалтику. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант».

Недоволен сам Путин

Напомним, в чем проблема. Перерабатываемая на белорусских НПЗ российская нефть уходит на Запад через страны Балтии, чем недовольна Россия, которая хочет забрать этот немалый грузовой транзит в свои порты.

Летом прошлого года на эту тему высказывался лично президент России Владимир Путин. Он заявил, что белорусские НПЗ должны поставлять свои нефтепродукты через российские порты, а не через страны Балтии на том основании, что производят они их из российской нефти.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — заявил лидер РФ. «Запакетировать» — это значит закрепить в договоре о поставках российской нефти в РБ также и маршрут экспорта нефтепродуктов — через порты РФ (Усть–Луга, Приморск и Новороссийск).

Через Латвию выгоднее

С тех пор прошло немало времени, но белорусские нефтепродукты продолжают поступать в порты Латвии, Литвы и Эстонии. Минск экспортировал более 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в 2017 году, в том числе почти 8,5 млн. тонн — через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин.

«Нефтепродукты экспортируются через Латвию, потому что логистика выгоднее», — говорят белорусские эксперты по экономике.

И это несмотря на то, что российские партнеры дают белорусам огромные скидки на перевозку грузов в российские порты по железной дороге. «РФ начала борьбу за вывоз продукции белорусских НПЗ с 2016 года: тогда в декабре ОАО РЖД дало скидку к тарифу в 25% на вывоз нефтепродуктов до российских портов, в марте 2017 года она выросла до 50%», — пишет «Коммерсант».

«Предоставляемые ОАО РЖД скидки в 50% лишь усилили позиции Минска: Белоруссия теперь требует более выгодных условий экспорта и от Латвии», — добавляет газета.

Прибалтика под давлением

На прошедших недавно в Минске переговорах руководства Белоруссии с латвийской делегацией во главе с премьером страны Марисом Кучинскисом одним из основных вопросов была перевалка белорусских нефтепродуктов через порты Латвии. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Но, по его словам, Минск ведет переговоры и с прибалтийскими, и с российскими портами. Белоруссии нужна «цепочка выгодных тарифов» — как железнодорожных, так и портовых, пояснил он. Господин Макей добавил, что поставки пойдут через порты РФ, «если по ценам это будет приемлемо».

Спад транзита из РФ считается проблемой для Прибалтики, хотя в 2017 году грузооборот латвийских портов снизился лишь на 2%, до 61,9 млн. тонн. Экс–министр сообщения Латвии, депутат сейма Анрийс Матисс считает, что надо предложить Минску конкурентоспособные тарифы: «В этом году Латвийская железная дорога повысила и без того высокие тарифы на 7%». Замглавы Рижского свободного порта Эдгарс Суна оценил белорусский транзит почти в 10% от грузопотока — около 3 млн. тонн в год, «преимущественно нефтепродукты и лес».

Кроме того, белорусские нефтепродукты поступают в порты стран Балтии и по трубе. Причем предприятие, которое этим занимается — LatRosTrans, — на 34% принадлежит российской госкомпании «Транснефть». По нефтепродуктопроводам Полоцк — Вентспилс и Полоцк — Мажейкяй идет продукция белорусских НПЗ и 1,5–2 млн. тонн дизтоплива из РФ.

«Минску предлагали перенаправить часть топлива в Усть–Лугу и Приморск, но, «чтобы строить трубу, нужно подтверждение ресурсов от белорусской стороны, — указывает российское издание. — Стивидоры Прибалтики гибче российских в тарифах, а ОАО РЖД и железные дороги Балтии «одинаково агрессивны» в скидках».

Григорий АНТОНОВ.