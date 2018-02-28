Минус 15 кг за 3 недели: секрет экстремального похудения Кайли Дженнер

1 февраля 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой. В течение практически всей беременности Кайли совсем не выходила в свет. По словам инсайдеров, причиной затворничества девушки было ее недовольство собственной внешностью — за время беременности младшая из рода Кардашьян набрала больше 25 кг.

Но, кажется, все возвращается на круги своя: малышка Кайли начала появляться на публике и снова радует поклонников фотографиями в Instagram. Как ей удалось вернуться в форму всего за 3 недели?

Еще будучи беременной, Кайли говорила, что сразу же после родов ляжет под нож пластического хирурга и сделает липосакцию. Более того, девушка была готова поехать в другую страну, если не получится провести процедуру в Америке. К счастью, старшие сестры отговорили малышку Дженнер от этого рискованного вмешательства. В итоге Кайли послушалась совета Ким Кардашьян (благо, Ким уже дважды удавалось вернуться в форму после беременности) и решила худеть «естественным» способом.

Кайли родила дочь 1 февраля и, дождавшись «зеленого света» от врачей, взялась за свою фигуру, объявив войну лишнему весу. И, похоже, победа не за горами: всего за три недели девушка добилась впечатляющих результатов: похудела на 15 кг!

По словам источника, близкого к семье, с Кайли работает целая команда тренеров: «Она тренируется пять дней в неделю по три часа». Кроме того, молодая мама носит на талии специальный корсет и строго следит за количеством потребляемых калорий — не более 1000 в день. Кайли полностью исключила из своего рациона углеводы и сахар, ест только низкокалорийное нежирное мясо — курицу или рыбу. О бургерах и картошке фри, которыми девушка злоупотребляла во время беременности, пришлось забыть.

Вот так выглядит примерный рацион Кайли Дженнер:

несколько ломтиков лосося на завтрак,

листья салата и нежирная индейка на обед,

постный суп на ужин (до 18−00 и не каждый день).

«Все как всегда, ничего нового! Правильное питание, регулярные физические нагрузки!» — возмутишься ты. Но все не так просто. Секретный ингредиент диеты девушки — специальный детокс-чай, состав которого Кайли никому не рассказывает. Кроме того, чтобы избежать соблазна, Дженнер строго-настрого запретила своим родным есть при ней фастфуд и любую «вредную» еду, рассказала инсайдер журналу Life&Style. По словам друзей Кайли, она все еще недовольна своей фигурой. Так что останавливаться на достигнутом девушка не собирается, в планах модели вернуться к своему привычному весу в ближайшие несколько недель.