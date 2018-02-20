Минус еще семь трущоб

Снести еще пять трущоб и еще две привести в порядок принудительно – такое решение принял комитет имущества Рижской думы. Это очередной шаг в борьбе с развалинами, которые портят вид города и представляют опасность для прохожих.

Так, будут демонтированы обветшавшие элементы здания на ул. Виландес 11. Этот дом уже давно находится в заброшенном состоянии, он горел, окна выбиты. Недавно в его дворе прошло выездное заседание комиссии по деградирующим среду зданиям. Депутаты и специалисты были единодушны во мнении, что дальше откладывать некуда – нужно принимать меры. И вот, решение принято…

А всего в «черный список» нынешней недели попало семь строений – на улице Иерикю 7а, Берзаунес 10, Маза Пиена 11, Кауказа 14, на 6-й поперечной линии в Чиекуркалнсе, Ломоносова 1, корпус 16.

— Владельцы должны понять, что им придется содержать в порядке свое имущество, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Дума намерена строго спрашивать с тех, кто не выполняет свои обязанности. Понятно, что каждый готов привести множество аргументов в свою защиту. Но мы не можем мириться с тем, что из-за нерадивости домовладельцев портится вид города, а главное, подвергается жизнь и здоровье людей.

Сегодня без радикальных решений не обойтись, и комитета Рижской думы эти решения принимает. Собственникам придется выполнить требования города, а в противном случае они понесут издержки, сопоставимые со стоимостью недвижимости.